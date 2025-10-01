La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental al enterrar miles de toneladas de basura en bancales agrícolas de Orihuela

La Audiencia de Alicante con sede en Elche juzga desde el próximo viernes al empresario Ángel Fenoll, su hijo, su hermano y su sobrino y a otras tres personas, entre ellas el exconcejal del PP de Albatera, Javier Bru, administradores de diferentes mercantiles, acusados de un delito contra el medio ambiente por, supuestamente, gestionar la distribución de basuras que debían ir destinadas a la planta de tratamiento de Proambiente en La Murada y enterrarlas en ocho fincas de Los Vives de Orihuela y una de Abanilla (Murcia) para, a continuación, mover y acondicionar tierras para su ocultación.

La Fiscalía reclama penas de siete años de cárcel para Ángel Fenoll y el empresario agrícola Francisco Poveda y tres para el resto de acusados, además que se condene a los encausados a la retirada de las cientos de miles de toneladas sepultadas sin tratar en esos bancales.

Uno de los sondeos llevados a cabo en una finca agrícola para comprobar el enterramiento ilegal de basuras / ANA LUCAS/D.P.

Durante seis años

Los procesados, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, habrían actuado entre los años 2005 y 2011 y la basura se habría depositado en diversos puntos de la zona de La Murada, muy cerca del vertedero de Proambiente que gestionaba en ese momento la familia de empresarios Fenoll, situado a caballo entre Abanilla (Murcia) y Orihuela con el objetivo. Según la Fiscalía, con el doble objetivo de obtener más beneficio por tonelada eliminada al no ser tratada, además de evitar colmatar la planta de residuos que funcionaba en condiciones muy precarias y en el que ya no cabían más basuras en sus vasos autorizados.

La investigación certificó el enterramiento de, al menos, 388.000 de basuras, sobre todo urbana y orgánica, pero también de todo tipo, también residuos sanitarios, ero Realmente se sepultaron docenas de miles más porque esa cifra solo se constató en dos de las fincas. En algunos casos llegaron a plantarse cítricos sobre los bancales utilizados para supuestamente esconder los enterramientos.

La Fiscalía solicita para dos de los acusados una pena de siete años de prisión por un delito contra el Medio Ambiente. Para el resto de procesados solicita cinco años de prisión por el mismo delito.

La causa llega a juicio catorce años después de investigarse los hechos.

El empresario Ángel Fenoll a su llegada a la Ciudad de la Justicia en 2022 para comparecer por una de las causas del caso Brugal / Joaquín Reina

Brugal

Este procedimiento se abrió en paralelo a la investigación del caso Brugal, que investigó irregularidades en la contratación de la gestión de basuras en la comarca gracias a las denuncias de asociaciones vecinales de La Murada que llevaban años poniendo en el foco las prácticas supuestamente irregulares de Proambiente, la firma titular del vertedero, y de extrabajadores de la propia empresa, que carecía de capacidad para cumplir con sus compromisos de eliminación de basura contratados con la mayor parte de los ayuntamientos de la Vega Baja y la Región de Murcia, como única planta activa en la comarca. La denuncia formal en el juzgado la interpuso finalmente el Ayuntamiento de Orihuela en 2012.

Tras arrancar esta investigación, las administraciones de Murcia y Valencia aceleraron los expedientes de infracción lo que precipitó el cierre, clausura y sellado definitivo del vertedero a costa de las administraciones. Las miles de toneladas de basura enterrada en los bancales siguen allí.