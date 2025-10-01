Colapso en el reparto de Correos en la Vega Baja: solo en Orihuela hay 13.000 envíos pendientes

Los envíos se acumulan en la unidad de reparto de Correos de Orihuela, donde hay pendientes 13.000, según señala el sindicato CSIF. En concreto, 3.500 notificaciones y certificados, además de unas 10.000 cartas que son citas médicas, citaciones, ayudas y un largo etcétera de asuntos.

Todo ello, apuntan, se debe a que la plantilla se encuentra con la mitad de trabajadores, faltando 15 carteros, por lo que "no puede hacer frente a la carga de trabajo que tienen asumiendo varios barrios con recorridos muy largos", subrayan las mismas fuentes, que además lamentan que la salud de los empleados se resiente al intentar sacar de la mejor posible el trabajo existente.

Ante ello, CSIF solicita que se disponga de los contratos suficientes para dar respuesta al trabajo existente y cumplir con los plazos de entrega sin repercutir, al mismo tiempo, en la salud de los carteros y en el servicio a la ciudadanía de Orihuela y sus pedanías.

Hace unos días, el sindicato también denunció que la situación en la Costa era "insostenible". Ya entonces se comunicó que "la acumulación de paquetería y notificaciones (principalmente), fruto de una mala planificación y falta de recursos humanos suficientes, está provocando retrasos en el servicio y una sobrecarga diaria para los trabajadores".

Por ello, "los trabajadores de la unidad se ven obligados a soportar cargas de trabajo muy por encima de lo razonable, lo cual repercute tanto en su salud laboral como en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos", criticó.

Ante esta situación, exigió a la empresa medidas inmediatas como la dotación de personal suficiente, una organización más eficiente y el respeto a las condiciones laborales de la plantilla: "Sin soluciones urgentes, la situación seguirá deteriorándose en perjuicio de trabajadores y usuarios", advertía.

Trabajadores de Correos en Callosa de Segura junto a Alejandro Ortega Gala, delegado de CSIF en Correos / CSIF

También detectaron problemas en el servicio de Correos en Callosa de Segura, con la particularidad de que esta unidad gestiona todo el correo de Rafal, Redován y Cox, causando así un mayor perjuicio a la población al no cumplirse los plazos de entrega, lo que está generando innumerables quejas.

Al faltar la mitad de la plantilla, explican las mismas fuentes, no pueden hacer frente a la acumulación de notificaciones y correo que hay en los barrios, en los que faltan empleados por bajas y traslados, teniendo el resto que asumir la carga de trabajo "con el estrés y la presión que eso genera en toda la plantilla", concluyen.