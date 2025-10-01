La Generalitat tumba la ampliación urbanística de Orihuela junto a la losa del AVE

Varapalo a la modificación puntual de la Zona 12 Ferrovial de Orihuela, junto a la losa del AVE, con la que se pretendía que de 220.000 metros cuadrados con los que cuenta el sector el 49% pasara a ser de uso terciario y comercial y el 51% restante mantuviese su actual calificación de industrial. O lo que es lo mismo: el desarrollo urbanístico más relevante para el casco urbano de las últimas décadas, con el que se pretendía su expansión comercial sobre los terrenos paralelos a la antigua plataforma del ferrocarril, ocupados por algunas naves industriales y cultivos de huerta. Se trata del área de suelo urbano al sur del sistema ferroviario, entre la ciudad y la carretera de Arneva y Bigastro, cuya finalidad en el Plan General -de los años 90- era servir de complemento con el transporte de mercancías por ferrocarril.

La dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la conselleria ha emitido un informe ambiental desfavorable, por presentar "efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y resultar manifiestamente inviable ambientalmente, según las determinaciones del Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), según ha publicado este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Vista aérea de la zona de expansión junto a la losa del ave. Algunas de las naves que aparecen en esta imagen ya han sido derribadas / Tony Sevilla

El informe determina que el cambio de uso propuesto por el Ayuntamiento supondría "un incremento de la escorrentía" y, por tanto, un aumento de la vulnerabilidad y del riesgo de inundación, "contrario al principio de precaución" que debe imperar, según la normativa, en los territorios de elevado riesgo como es el caso oriolano.

Por tanto, el argumento que ha sido determinante para que no se pueda continuar con la tramitación ha sido el riesgo de inundación, el más elevado y peligroso de entre los que recoge el Patricova. Algo que, por otra parte, ocurre en la Vega Baja en todos los suelos situados junto a la ribera del Segura y sus márgenes y que no ha evitado numerosos desarrollos urbanísticos desde que se aprobara el Patricova en 2003.

Un riesgo, advierte el informe, "tanto por las características del plan como de sus efectos derivados hacia las personas y bienes", al encontrarse el sector dentro del flujo desbordado del río Segura.

En este sentido, la evaluación insiste en que las afecciones de inundabilidad son generales para todas las parcelas situadas entre la carretera CV-921 (Orihuela-Arneva), CV-95 (Orihuela-Torrevieja), CV-925 (Orihuela-Hurchillo) y el cauce del Segura.

Ya en mayo de 2023 la conselleria emitió un informe desfavorable en el mismo sentido. Con todo, el área de Urbanismo no perdió el tiempo en las primeras semanas del mandato de PP y Vox. En pleno mes de agosto de 2023, rescató la tramitación y presentó alegaciones al informe.

Otros proyectos

En la zona más próxima al acceso de la CV-95 y la carretera de Hurchillo CV-925 y al paso sobre la losa del AVE en la avenida de Marqués de Molins con la calle Luis Barcala, existe un proyecto sobre 26.000 metros cuadrados para desarrollar un centro comercial. Las empresas propietarias ya llevaron a cabo en noviembre de 2022 el derribo de las antiguas naves.

Muy cerca de esta zona, el anterior equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos propuso la Ciudad Deportiva, en unos terrenos que sumaban casi 200.000 metros cuadrados, en la salida de la ciudad entre las carreteras de Arneva y Hurchillo, en uno de los laterales de la CV-921. En ese caso el municipio buscó lograr una autorización excepcional que contempla el reglamento de Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura que pueden solicitar los municipios, como es el caso de Orihuela, que cuentan con más de un tercio de situado en zonas inundables, para disponer de suelos destinados a dotaciones públicas esenciales.

Luego, el actual bipartito de PP y Vox ha proyectado la Ciudad Deportiva en la zona de Los Huertos sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados y una inversión prevista de 22 millones de euros, aunque hay oposición por parte de vecinos del barrio que temen por sus casas.