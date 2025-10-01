Las más grandes llegan de La Latina de Madrid a Almoradí

Del Teatro La Latina de Madrid al Teatro Cortés de Almoradí, llega con un gran éxito de crítica y público el espectáculo Tributo a las más grandes, que rinde homenaje a las míticas artistas de la revista musical, desde Lina Morgan a Concha Velasco, que han dejado un legado imborrable durante décadas en la cultura española.

El grupo internacional La sal de Torrevieja, compuesto por 45 mujeres y el bailarín y coreógrafo torrevejense Domingo Sánchez, junto con el transformista Yeray, desde El Molino de Benidorm, reviven este domingo, a las 18 horas, el género de la revista musical, pero con un toque moderno y hasta cómico a través de coreografías dinámicas y una puesta en escena de calidad artística que llenan el escenario de luz, color y alegría, aunando humor, música y baile.

La sal de Torrevieja lleva el nombre de la ciudad salinera como bandera, actuando en Italia, Francia, Hungría, Rumanía, Hong Kong, Macao, Emiratos Árabes y otros muchos puntos de la geografía mundial en su formato de carnaval.

El artista Domingo Sánchez es conocido por sus trabajos en teatro musical como Chicago, "Los 7 Pecados Capitales", "Grease", "Michael Jackson La Leyenda", "Dreams El Musical" o "Frozen", entre otros y por colaborar con artistas de la talla de David Bisbal, Mónica Naranjo, Juanjo Artero, Efecto Pasillo o TJ Jackson.

Cartel del espectáculo del próximo domingo en Almoradí / Información

El torrevejense comenzó su formación de danza con 10 años en la academia de Josetta García, compaginando esta faceta con las clases de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Torrevieja de la mano del directo Raúl Ferrández.

Después, tras dos años en Madrid, empezó sus estudios de interpretación musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Componentes de La sal de Torrevieja sobre el escenario / Andrey Lukovnikov

Fruto de su versatilidad artística, también ha realizado trabajos como modelo de pasarela, participando por ejemplo en un desfile del diseñador Eduardo Navarrete con la colección de La Terremoto de Alcorcón.

Ahora, regresa a la Vega Baja con este tributo a las figuras de la revista musical (las entradas se pueden adquirir en este enlace).