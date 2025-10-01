La reforma del Paseo de Orihuela levanta ampollas: portales a ras de suelo y por debajo de un desnivel de 20 centímetros

Las obras de reurbanización del conocido como Paseo Calvo Sotelo en Orihuela, que arrancaron a principios de agosto, están acarreando numerosas críticas por parte de vecinos y comerciantes. La actuación arrancó tras una larga tramitación y la polémica por la pérdida de los fondos europeos, de 471.000 euros, que iban a financiarla por incumplimiento de los plazos por parte del municipio (más 45.000 euros en concepto de intereses de demora desde julio de 2022).

Más de medio millón que ahora asume íntegramente el Consistorio. En concreto, 567.389 euros de gasto municipal después de que la adjudicataria, la UTE Instalaciones Sánchez Mateos-Mistral 3000, ganara el concurso con la oferta más barata, rebajando el presupuesto inicial de 776.820 euros.

La intervención afecta a una superficie de 1.595 metros cuadrados, en pleno centro del casco histórico, muy cerca de la plaza de Santa Lucía y las calles de Arriba-Miguel Hernández y Aldolfo Clavarana y contempla la creación de una plataforma única compartida entre peatones y tráfico rodado limitado, lo que permitirá reducir la velocidad de circulación y dar prioridad al peatón.

Las principales quejas, a pesar de que el Ayuntamiento aseguró que se habían tenido en cuenta las sugerencias de los vecinos, se centran en que los residentes están observando un desnivel de unos 20 centímetros que afecta a comercios y viviendas, quedando algunos portales por debajo, con la inquietante preocupación de que les entre agua cuando llueva, precisamente en un proyecto que ha sufrido alguna modificación en cuanto al planteamiento inicial para tener en cuenta las avenidas que se producen puntualmente cuando hay lluvias en cantidad abundante.

Accesibilidad

Incluso, señalan los vecinos, que la reforma "se ha comido" la rampa de acceso para discapacitados a un establecimiento. Unos desniveles que también están preocupando a la asociación Orihuela sin Barreras, a lo que se suman los adoquines planeados, que dificultan, por ejemplo, el tránsito en sillas de ruedas o con andadores.

El proyecto incluye la renovación integral del pavimento, donde la zona de rodadura será de aglomerado con acabado en adoquín y el resto del paseo se remodelará con adoquines de piedra natural en varios tonos. La creación de la plataforma única permite la disposición del pavimento de diferentes colores en el que los elementos vegetales son los protagonistas. Elementos de adoquín de color oscuro emularán un tapiz de hojas caídas. A su vez, varias imágenes con forma de hoja de higuera indicarán el inicio del camino hacia la casa de Miguel Hernández, porque la intervención pretende que este paseo emblemático sea la puerta del casco histórico.

Con todo, los vecinos esperan que los elementos verdes no sean únicamente las losas decorativas. Otro de los puntos calientes es que se han arrancado los árboles, aunque el proyecto contempla una renovación del arbolado, con una cubierta verde, continua y generada por las copas de los árboles, a una altura que permita el paso de personas, vehículos y de las imágenes de Semana Santa, otra de las inquietudes que están planteando, la del paso de las procesiones.

Aspecto anterior del Paseo en el casco histórico de Orihuela / Información

Tras dos meses de obras, los vecinos alegan que hay mucha desinformación en cuanto al proyecto, por lo que abogan por que el Ayuntamiento se reúna con ellos para desgranar los pormenores y aclarar cada uno de los puntos de una reforma con la que el Consistorio pretende que un renovado y vivo Paseo que deje de ser un simple lugar de paso para convertirse en un espacio de encuentro, dentro de una estrategia más amplia de transformación urbana con la que se busca revitalizar el centro histórico, apoyando al comercio local, creando entornos seguros y generando espacios que inviten a disfrutar de Orihuela. Sin olvidar, además de la estética, una mejora de la accesibilidad.

Unos objetivos que, por el momento, los vecinos ven con cierta desconfianza, poniendo el foco además en las numerosas lonas y redes que tapan edificios que se están desmoronando. Por delante, restan otros dos meses hasta completar el plazo de cuatro de ejecución, tras la mejora ofrecida por la adjudicataria, que redujo en dos meses el tiempo inicialmente previsto, con una penalidad por cada día de retraso de 2.000 euros diarios, según el pliego.