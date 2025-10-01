Torrevieja sí tendrá bono consumo en 2025: medio millón de fondos propios de noviembre a Navidad

La campaña de bono consumo de 2025 del Ayuntamiento de Torrevieja supondrá una inversión de medio millón de euros desde mediados de noviembre al 31 de diciembre para incentivar el comercio y la hostelería local durante las fiestas patronales de La Purísima y las de Navidad, según ha confirmado la concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra, a INFORMACIÓN. La vicealcaldesa indicó este miércoles que en estos momentos se están ultimando las bases para la nueva campaña, que será la undécima desde que Torrevieja apostó por este modelo de dinamización del comercio local.

Los primeros

Durante la pandemia del Covid el ayuntamiento torrevejense fue pionero a la hora de poner en marcha este modelo para incentivar las compras en la Comunidad Valenciana en el que la administración subvenciona el 50 % del importe de las compras. Si un producto cuesta cien euros el municipio aporta cincuenta a través de los bonos adquiridos de forma presencial y telemática. Llegó a financiar hasta tres campañas anuales.

Ahora el ritmo ha decrecido y las exigencias y requisitos para participar se reflejan en las bases de una forma bastante más contundente. En Torrevieja la iniciativa no ha perdido el empuje y la popularidad con la que se inició aunque el número de ediciones se ha reducido a una anual. La gestión de la subvención se ha adjudicado en todas las ediciones en la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco), que es la única que se ha presentado y que a su vez contrata a otras empresas para gestionar la pasarela de pago y coordinar la campaña.

La decisión de la Diputación de Alicante de dar un paso atrás y no volver a financiar el bono consumo por motivos presupuestarios han achantado al Ayuntamiento de Torrevieja a la hora de convocar, una vez más, una nueva campaña de bonoconsumo.

Colas para reservar el bono consumo presencial en la última edición de la campaña de octubre de 2024 en Torrevieja / D. Pamies

Fiscalía

El proceso de tramitación del bonoconsumo ha estado cuestionado por dos denuncias tramitadas por la Agencia Antifraude de la Generalitat -una para el caso de Torrevieja y otra contra Facpyme-, y después con la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación a las entidades que finalmente se hacen con la gestión de la subvención, fue el caso de Facpyme para las ayudas de la Diputación. Esta investigación también podría estar relacionada con la renuncia de la institución provincial.

La falta de apoyo presupuestario del Gobierno provincial también ha afectado a muchos otros municipios que, sin embargo, han asegurado que seguirán adelante con la iniciativa, como es el caso de Orihuela y Pilar de la Horadada (200.000 euros) en la Vega Baja, o Aspe en el Medio Vinalopó. En el caso del municipio pilareño el Ayuntamiento valora la iniciativa no tanto como una forma de compensar a los consumidores, sino de incentivar a los comerciantes.

Criterio

Los detractores de esta subvención señalan que es indiscriminada. Puede acceder al bono de dinero público cualquier ciudadano sin criterio de renta o las variables que normalmente se emplean para otorgar subvenciones públicas. En la mayoría de los casos con el único requisito, además de acreditar la identificación personal, es estar empadronado en su municipio: aunque en Torrevieja tampoco se exige estar empadronado. Se puede adquirir y comprar de forma telemática desde cualquier punto del mundo. También recibe muchas críticas la modalidad telemática de compra de bonos, que daba margen al fraude -al acaparar muchos bonos un solo demandante que obtuviera muchos DNI- en las primeras campañas, aunque ahora se solicita certificado electrónico, y porque agota el presupuesto en unas pocas horas.