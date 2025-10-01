Los trabajadores de la residencia Oriol de Orihuela sufren retrasos en sus nóminas por quinta vez en un año

Los trabajadores de la residencia Oriol de Orihuela han hecho pública la situación que atraviesan por retrasos en sus nóminas, que, aseguran, se repiten cada tres meses desde el año pasado. Ante un nuevo "cobro irregular" de su salario, que supone que ingresan un tercio menos de lo que les corresponde, han subrayado que ya les ha ocurrido cinco veces en poco más de un año.

"Hemos dejado de ingresar esa cantidad de dinero en mayo, septiembre y diciembre de 2024 y también en mayo y septiembre de este año", han asegurado los trabajadores que se encargan del cuidado de usuarios con diversidad funcional.

Eso sí, la cantidad adeudada la están recibiendo en nóminas posteriores, pero esto les supone incertidumbre, porque "debemos estar viendo los conceptos de las nóminas y averiguar si se han puesto al día", han incidido, tardando en ocasiones varios meses en estar al corriente.

En las cuatro ocasiones anteriores, los empleados solicitaron al Ayuntamiento a través de instancia general por registro el pago de la cantidad que se les debía. En los últimos escritos incluso han llegado a pedir que les avisen si van a dejar de pagarles con el fin de poder hacer previsión de gastos.

Parece ser, han apuntado, que "es un problema que se genera en el departamento económico del Ayuntamiento, pero nunca nos avisan, y la situación se cronifica en el tiempo y en los mismos meses".

También han afirmado que este problema se ha expuesto en mesas de negociación, sin que sus demandas hayan sido escuchadas desde hace más de un año. "Hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado no cobrar nuestro salario, que nos hemos ganado atendiendo el servicio, y pedir que nos avisen de los impagos, y esto no es normal", han añadido.

Así, han demandado que se les ingrese de manera inmediata la cantidad adeudada, al mismo tiempo que han mostrado su deseo de que "esta situación de impago parcial de la nómina no se vuelva a repetir", esperando "cobrar de manera regular nuestro salario íntegro como corresponde a cualquier otro trabajador".

Un error

A preguntas de este periódico, la concejala de Recursos Humanos y Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad: "Estamos corrigiendo un error q se ha producido al firmar algún concepto de plus de su nómina, pero lo vamos a corregir para que no vuelva a pasar". Además, la edil les ha pedido públicamente "perdón por el pequeño retraso".

A la espera

Mientras, el traslado de los usuarios de la residencia Oriol al antiguo asilo se ha pospuesto a 2028. El AMPA ha avanzado movilizaciones ante un nuevo retraso que supondrá que los afectados regresen de Torrevieja nueve años después de la dana de 2019, cuando tuvieron que abandonar en lancha las instalaciones del Palmeral, dando lugar al capítulo más triste y oscuro de su historia.

Los usuarios siguen a la espera de que la Generalitat reforme el antiguo asilo para volver a su casa y recuperar la normalidad perdida cuando tuvieron que desplazarse a unas instalaciones provisionales -aunque ya van seis años- en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad a las que se suman las obras en el edificio.

Por problemas técnicos y jurídicos relacionados con la posible contratación fallida de las obras con la empresa pública Tragsa, se tendrá que volver a iniciar la licitación a partir de este mes, con una duración estimada hasta la adjudicación definitiva de entre seis y ocho meses. Luego, dos años más para la ejecución de la reforma.

Es decir, el traslado al asilo no se produciría hasta dentro de tres años, a finales de 2028, después de más de nueve años desde la dana y seis desde la compra del inmueble.

El anterior Consell compró el antiguo asilo en noviembre de 2022 por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol entre otros servicios. La licitación de las obras para la rehabilitación, un proceso que depende de la Administración autonómica, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría en enero, con una duración estimada de entre seis y ocho meses. Además, estaba previsto que el traslado de los usuarios se efectuara a finales de año. Asimismo, se intentaría que, antes de que concluyeran las obras, se pudiera producir "un traslado provisional adelantado", para que los residentes salgan cuanto antes del centro en el que se encuentran en la avenida Delfina Viudes de Torrevieja.

Centro ocupacional

Situación distinta es la de la reforma del centro ocupacional en el Palmeral que ha acometido el Ayuntamiento, con una inversión de 1,3 millones, y que está prácticamente concluida tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos.

La adjudicación tuvo lugar en septiembre del año pasado a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después.

Mientras, los usuarios del centro ocupacional siguen de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, y a su vez los vecinos de esta pedanía oriolana están sin estas instalaciones.

El plan previsto por el Ayuntamiento es amueblarlo y ponerlo a punto a lo largo de octubre para que el traslado se produzca en noviembre con un horizonte máximo fijado en el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad.