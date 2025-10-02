La Consorcio estudiará cuatro ubicaciones más para la planta comarcal de basuras en el Campo de La Murada y Benferri

Al cabo de 20 años de aprobar el plan zonal de residuos la Vega Baja sigue en el debate de dónde ubicar su planta de tratamiento de basuras. El Consorcio público Vega Baja Sostenible ha trasladado a la empresa concesionaria de la gestión de los residuos comarcales UTE Vega Baja (Prezero-Cívica) que estudie las alternativas planteadas por el Ayuntamiento de Jacarilla. Tres emplazamientos en el Campo de La Murada de Orihuela y uno en Benferri.

Jacarilla, junto a Benejúzar y Bigastro, han rechazado el único emplazamiento propuesto en firme hasta ahora para esa instalación, sin vertedero, que asumirá y tratará 200.000 toneladas de residuos al año: la realizada por el Ayuntamiento de Orihuela, el paraje de la Estafeta en Orihuela, junto a la CV-95, en término municipal oriolano y alejada de cualquier población oriolana, pero lindando con esos tres municipios.

Presidencia

Francisco Cano, presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, donde están representados los 27 municipios de la comarca, la Generalitat y la Diputación Provincial, ha indicado que es la empresa gestora de los residuos la que está realizando un estudio en profundidad para valorar la propuesta de Orihuela en La Estafeta y que tendrá en cuenta, ahora, esta iniciativa de Jacarilla, que además se ha remitido a los ayuntamientos afectados: Orihuela y Benferri.

Cano también recordó este jueves que después de dos décadas de intentos es el momento de adoptar una decisión porque el precio de transporte, tratamiento y eliminación de las basuras es insostenible para los municipios "y lo será más en los próximos meses". "Todos los emplazamientos pueden tener inconvenientes, pero hay que recordar que el plan zonal de residuos de la comarca ya fijó las áreas preferentes hace 20 años y que la planta se ejecutará sin vertedero", reiteró.

Fuera de plazo

Fuentes próximas al Consorcio, por su parte, señalaron que aunque la voluntad del Consorcio ha sido dar traslado de ese informe, técnicamente se ha registrado fuera de plazo, propone una solución que excede a sus competencias porque dispone sobre los demás municipios y está realizado por una empresa privada que no ha tenido en cuenta ni los antecedentes del procedimiento.

Además, reiteran las mismas fuentes, el Consorcio ya pidió y dio plazo oficialmente a todos los municipios a que plantearan sus opciones o ubicaciones aptas para la TMB. Solo dos contestaron: Orihuela con La Estafeta, y Bigastro que envió un escrito en el que dijo que no tenía suelos disponibles.

Sin embargo, los municipios afectados recuerdan que la decisión sobre el emplazamiento no está sujeta a plazos porque no existe un expediente específico para ese objetivo.

El informe

El informe, de 9 páginas, encargado a la empresa Cota Ambiental por el Ayuntamiento de Jacarilla identifica un total de diez posibles localizaciones en la comarca, de las que, tras un análisis ambiental, territorial y paisajístico, solo cuatro resultan viables: Camino de los Herederos (Orihuela), Los Pinos-Lo Reche-La Ollica (Orihuela), Casas Nuevas-Cañada Honda (Orihuela) y Los Cabezos-Las Cuevas (Benferri). Dos de las que se descartan se ubicaban en término municipal de Albatera.

Las tres localizaciones del término municipal oriolano se encuentran en el Campo de La Murada, en áreas de agricultura intensiva de cítricos regadas por el trasvase del Tajo-Segura y que habría que expropiar. Una de ellas se localiza en las proximidades de la autovía del Mediterráneo, cerca de donde el Ayuntamiento de Orihuela ha planteado liberar suelo de uso industrial. Ninguna se libra del riesgo físico que supone el paso de ramblas cercanas desde la sierra, en especial la de Benferri con el rio Chícamo-Äbanilla. Pero sí son las únicas que cuentan con una densidad de población sustancialmente menor que el resto de la comarca. El alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE) ya ha trasladado verbalmente al Consorcio que el municipio rechaza de plano esta opción.

Lo que pedía el PSOE

Los representantes socialistas en el Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible y el secretario comarcal del PSOE-PSPV, Joaquín Hernández, ya habían reclamado este miércoles que se estudiaran las alternativas planteadas en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Jacarilla para la ubicación de la futura planta de tratamiento comarcal.

Desde el PSOE Vega Baja se considera que, en una comarca formada por 27 municipios con núcleos de población muy próximos entre sí, la decisión no puede basarse únicamente “en qué ayuntamiento ofrece terrenos, sino en un análisis riguroso que determine las ubicaciones más idóneas, menos conflictivas y con menor afección a la ciudadanía”. Con este planteamiento la dirección socialista en la comarca modifica su postura inicial de asumir la propuesta de Orihuela -así lo votaron en el Consorcio- porque los municipios cargan con un enorme coste de transporte y eliminación, que en algunos casos supera los 150 euros por tonelada.

En el estudio que está llevando a cabo la UTE Prezero - Cívica debe contemplar todas las posibilidades. En su proyecto de gestión inicial de 2008 ubicó la planta, en aquel caso con vertedero, en Fuente Amarga- La Pistola, muy cerca del límite con la Región de Murcia entre las sierras del Cristo y Pujálvarez y cerca de Torremendo.

Después, tras la polémica del caso Brugal y una resolución judicial a favor de los vecinos de Torremendo, modificó ese emplazamiento para plantear la Sierra de Albatera, descartada después, porque la diputación rescindió el contrato con la UTE.

Sin embargo, la opción que más posibilidades tiene en estos momentos es La Estafeta, que genera el rechazo de esos tres municipios y sus vecinos.Y de dos proyectos urbanísticos recogidos en el Plan General de Jacarilla que contemplan la construcción de 3.000 viviendas turísticas. La instalación se queda a 800 metros de uno de esos residenciales. 17 años después los suelos de Torremendo están afectados por el Paisaje Protegido de Sierra Escalona y la presa de Tabala.

Aunque sean más kilómetros

Para el PSOE “la solidaridad entre municipios debe primar sobre los intereses particulares. Aunque suponga recorrer algunos kilómetros más -en alusión a La Murada-, la planta debe situarse donde cause el menor impacto posible y evite tensiones vecinales y entre municipios”, han señalado los socialistas.

En esta línea, han pedido al Consorcio que valore especialmente la parte oeste de la comarca, donde la densidad de población es menor, y que traslade las conclusiones del informe a la UTE concesionaria como a los ayuntamientos afectados, para que se estudien con detalle en el marco del proyecto.

El PSOE ha insistido en la necesidad de evitar enfrentamientos entre ayuntamientos y fomentar la empatía y la cooperación, recordando que la gestión de los residuos es un reto común que requiere unidad, consenso y responsabilidad compartida.

Se puede hacer bien en todas partes

Por su parte, la portavoz del PSOE en Bigastro, Carmen Sánchez, señaló que la planta de tratamiento de basuras en esos emplazamientos del Campo de La Murada de Orihuela o en Benferri se llevarían a cabo con las mismas garantías que el Ayuntamiento de Orihuela y el Consorcio Vega Baja Sostenible atribuyen a la instalación prevista en La Estafeta. "Con todos los avances, sin olores, molestias ni riesgos físicos, como la de Guadassuar. Si lo pueden hacer tan bien como dicen, lo pueden hacer también en esos emplazamientos de Orihuela", sin generar el impacto social y económico que los vecinos de Jacarilla, Benejúzar y Bigastro temen en el caso de la ubicación más avanzada.