La Casa Museo Miguel Hernández ya cuenta con su primer catálogo de fondos 40 años después de su apertura en Orihuela

El primer Catálogo de Fondos de la Casa Museo Miguel Hernández en Orihuela ya es una realidad con un proyecto que permite por primera vez ofrecer una visión global, estructurada y detallada de las piezas que alberga este espacio cultural tan significativo para la ciudad.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la apertura de la Casa Museo, esta publicación representa un paso decisivo para la conservación, el estudio y la divulgación del patrimonio hernandiano, ya que enriquece el acceso público al legado del poeta.

En total se han editado 4.000 ejemplares impresos que describen y contextualizan los fondos conservados, con el objetivo de poner en valor cada pieza y su relación con la figura del poeta oriolano.

La publicación recoge los bienes muebles y culturales de la Casa Museo y los bienes artísticos de los fondos municipales. Una parte está dedicada a la historia de la Casa Museo, otra al origen de los fondos y un bloque central reúne tanto los bienes culturales expuestos en el centro de recepción de visitantes como los que se encuentran en la propia Casa. Además, se incluye un último apartado con los fondos municipales.

De entre los bienes catalogados destacan la cama de Miguel Hernández, el palanganero de los Hernández o los tapetes donados por Carmen Manresa, hermana de Josefina Manresa, la viuda del poeta.

Aunque el Ayuntamiento adquirió la Casa Museo a comienzos de los años 80, no fue hasta 1985 cuando se abrió al público. Sin embargo, hasta este año no se había solicitado a conselleria su reconocimiento oficial como museo. De esta forma, el primer catálogo de fondos de la Casa Museo Miguel Hernández es también clave dentro del plan estratégico para su reconocimiento por parte de la Generalitat.

En palabras del director de la Casa Museo, Tomás Serna, este catálogo es mucho más que un proyecto conmemorativo: "Es necesario para poner en valor los bienes culturales que tiene la Casa Museo, formando parte del plan estratégico para que la Casa Museo pueda ser declarada como un museo reconocido por la Generalitat".

Un legado colectivo

Por su parte, el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide, destacó la dimensión compartida del proyecto: "No es un libro cualquiera, porque es un libro colectivo que lo han hecho todas y cada una de las personas que han ido sumando materiales a la Casa Museo generosamente".

A su juicio, "con este catálogo seremos conscientes de todo lo que el municipio tiene relacionado con Miguel". Además, hizo hincapié en la gran cantidad de material existente en las dos bibliotecas municipales relacionado con el poeta, que tiene un valor didáctico fundamental.

Espacio de referencia

La Casa Museo cuenta con un programa anual de acciones ejecutadas por personal especializado, con financiación garantizada a través del presupuesto municipal, ofreciendo una programación de exposiciones temporales y actividades educativas con más de 15 horas semanales de apertura al público.

La institución trabaja junto a la Fundación Cultural en exposiciones temporales que han contado con la participación de la Fundación Pablo Neruda, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, la Fundación María Zambrano, el Museo Valenciano del Juguete, la Fundación Legado Literario Miguel Hernández (Jaén), la Fundación José Caballero, la Casa Museo José María Cossío, el Museo Gregorio Prieto o el Museo Puçol, entre otras instituciones.

Estos elementos, junto con su creciente reconocimiento internacional, han consolidado a la Casa Museo Miguel Hernández como el espacio cultural municipal más visitado de la ciudad. En 2024 recibió 38.856 visitas, superando las 36.849 visitas del año anterior.

Presentación del catálogo en la Casa Museo / Información

"Hoy es un día de especial relevancia para la cultura de Orihuela", remarcó la edil de Cultura, Anabel García, que añadió que "este espacio a lo largo de cuatro décadas ha sido un faro cultural que ha acercado a generaciones enteras al legado de nuestro poeta más universal".

Así, resaltó la concejala, "este proyecto nace de la necesidad de preservar los tesoros que custodia la Casa Museo, poniendo en valor cada pieza que forma parte de su colección y facilitando una comprensión más profunda del contexto vital del poeta".

Para su elaboración, el Ayuntamiento adjudicó en mayo el contrato a la empresa Producciones Mic, que ofertó un importe de 8.663 euros, lo que supuso una rebaja de casi 10.000 euros en una licitación que salió con un presupuesto de casi 18.000 euros, y cuenta con una subvención de Diputación de Alicante.

En suma, este catálogo no solo celebra una fecha histórica, sino que se convierte en una herramienta estratégica y necesaria que refuerza el papel de la Casa Museo Miguel Hernández como espacio de referencia en la preservación y divulgación del legado de uno de los grandes poetas del siglo XX. "Desde la Concejalía de Cultura seguimos trabajando para que Miguel Hernández, nuestro poeta de todos y para todos, siga siendo referente en Orihuela y en el mundo", concluyó García.