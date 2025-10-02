El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela

La Cámara de Comercio de Orihuela celebró la sexta edición de la Noche de la Economía, una velada que reconoce la labor diaria de empresas y emprendedores de la comarca. El claustro de la antigua Universidad, hoy Colegio Diocesano de Santo Domingo, acogió este jueves por segundo año consecutivo un encuentro que ha congregado a más de 500 personas pertenecientes al tejido empresarial de la Comunitat Valenciana junto a representantes institucionales y del mundo asociativo, con el objetivo de reforzar el compromiso compartido para impulsar la competitividad, la innovación y la internacionalización, además de proyectar la imagen de la Vega Baja como un territorio dinámico y con oportunidades.

Premiados

Así, se destacaron a compañías y profesionales que simbolizan el impulso, la resiliencia y la proyección del empresariado de la Vega Baja y de toda la Comunidad Valenciana. En concreto, se reconoció, con el Premio Honorífico Juan Cerdán, a Francisco Marcos Ferrer, por toda una vida dedicada al impulso empresarial desde el Grupo Marcos, que recibió el galardón de manos del obispo Juan Ignacio Munilla y Mario Martínez, presidente de la institución cameral, que destacó que es "ejemplo de liderazgo, compromiso, legado, constancia y trabajo", dándole las gracias por demostrar que "desde aquí se puede competir, innovar y dejar huella".

Por su parte, Matadero Orihuela recibió el Premio a la Industria Exportadora por su consolidada presencia en mercados internacionales y su contribución a la proyección exterior de la industria cárnica local; el Premio al Desarrollo Tecnológico Empresarial fue para Print DVV, en reconocimiento a su apuesta por la transformación digital y la implantación de soluciones tecnológicas en el sector gráfico; como Premio a la Innovación Comercial se distinguió a Mateo Winess-Traders Matt Group, por su modelo de negocio disruptivo en la distribución de vinos y bebidas premium. El Premio al Liderazgo Femenino Empresarial reconoció a Urban Fitness Orihuela, por promover el emprendimiento femenino y liderar con éxito un proyecto orientado al bienestar y la salud, mientras que el Premio a la Trayectoria Empresarial distinguió a Amay Grupo Inmobiliario por su evolución constante y su sólida implantación en el sector.

Reivindicaciones

Martínez ofreció una perspectiva económica y social con la que ha analizado la coyuntura nacional e internacional y su impacto específico en Orihuela y la Vega Baja, un territorio, ha definido, "lleno de posibilidades, pero también con desafíos importantes que requieren visión, valentía y voluntad política". En su mensaje, subrayó la necesidad de sostener la competitividad del territorio y de acompasar el ritmo de transformación del tejido empresarial con inversiones y políticas que favorezcan la actividad y el empleo.

A su vez, puso el foco en demandas estratégicas para el centro urbano: "Necesitamos con urgencia un parque empresarial y que se active el casco histórico, que continúa deteriorándose día a día".

En este sentido, recordó que duerme en un cajón, desde el año 2012, el proyecto de Pateco para desarrollar el centro comercial urbano, del que subrayó que "es la única solución a nuestra reactivación comercial", por lo que abogó por su ejecución, con la vista puesta en una ciudad para las personas, ganando espacios de convivencia y zonas verdes y reduciendo la presencia de vehículos en las calles.

Sin olvidar las pedanías, en donde, a su juicio, es necesario "repensar el modelo de servicios que reciben, porque el actual no funciona", ni Orihuela Costa, que precisa "una cirugía específica: la población crece, las demandas aumentan, pero las soluciones no llegan".

Además, apuntó que al sector le preocupa que posibles inversores en el litoral se planteen marcharse a otros lugares debido al "colapso de nuestra Administración local en materia urbanística".

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, recogió el guante y aseguró que el parque empresarial se encuentra ya en la antesala de las obras. Sin perder de vista la mejora del polígono industrial, el regidor habló de este otro proyecto "ilusionante" para lograr "un parque empresarial moderno, diversificado y estratégicamente ubicado junto a la A-7, en el corredor Alicante-Murcia", qye "sigue siendo una de las prioridades de este equipo de gobierno".

En un municipio que ha carecido de suelo competitivo, Vegara manifestó que el proyecto, que llevaba tiempo detenido, fue reactivado "con valentía y decisión" en septiembre de 2023, mientras que en mayo de 2024 se licitaron los estudios complementarios exigidos -paisaje, inundabilidad, acústica, movilidad, patrimonio, incendios, viabilidad económica, sostenibilidad y huella de carbono- y en diciembre el resultado de las administraciones pertinentes fue claro: "El parque es viable económica y ambientalmente", celebró, dejando claro que "Orihuela no es una ciudad en decadencia ni sin rumbo".

Asistentes

La Noche de la Economía ha contado con una amplia representación del sistema cameral valenciano: han participado los máximos responsables de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, con José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras, al frente, junto con María Dolores Guillamón, presidenta de Cámara Castellón; Carlos Baño, presidente de Cámara Alicante, y Lucía Pascual, presidenta de Cámara Alcoy. También han asistido diputados nacionales, autonómicos y provinciales, representantes de organizaciones empresariales, una nutrida representación del empresariado local y comarcal, así como alcaldes y concejales de distintos municipios de la Vega Baja encabezados por el alcalde de Orihuela.