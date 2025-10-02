Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo del Terremoto de Almoradí cobra vida

El Ayuntamiento celebra una jornada de puertas abiertas con una actuación que recrea el sorteo de las primeras viviendas tras el seísmo

Así es el Museo del Terremoto en Almoradí

Así es el Museo del Terremoto en Almoradí

Ver galería

Así es el Museo del Terremoto en Almoradí / vega-baja.com

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Museo del Terremoto de Almoradí, uno de los espacios patrimoniales más singulares del municipio, organiza una jornada de puertas abiertas para conmemorar el aniversario del sorteo de las primeras viviendas del nuevo Almoradí que se entregaron con motivo del nacimiento de Isabel II, futura reina de España, y figura clave en el contexto histórico del terremoto de 1829.

La Concejalía de Turismo, a cargo de José Antonio Latorre, ha propuesto esta actividad en la que los visitantes podrán recorrer libremente la vivienda original, reconstruida tras el seísmo, conocer su historia y descubrir documentos y objetos auténticos del siglo XIX, sin necesidad de participar en el formato inmersivo habitual del museo. Para quienes deseen disfrutar de los pases inmersivos, será necesario reservar previamente a través de ConectaAlmoradí.

A su llegada, los asistentes serán recibidos por la actriz Andrea Martínez, caracterizada como una viuda de la época, una de las beneficiarias reales de las viviendas sociales sorteadas aquel día. Su presencia dará vida a las historias que habitan entre los muros de esta casa centenaria.

Cartel de la jornada

Cartel de la jornada / Información

Además, durante la visita se proyectarán vídeos con las intervenciones de los personajes históricos fundamentales de aquella tragedia: el obispo Félix Herrero, el ingeniero Larramendi y el alcalde del municipio. Estas piezas audiovisuales permitirán comprender mejor el contexto social, político y humano de la época.

La jornada tendrá lugar el próximo viernes a las 20.30 horas. El aforo es limitado para garantizar la calidad de la experiencia y la seguridad del espacio, por lo que se requiere inscripción previa enviando un correo a turismo@almoradi.es

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
  2. ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
  3. El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
  4. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  5. El temido radar de la CV-905 'caza' también al coche oficial de Alcaldía de Torrevieja
  6. La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura
  7. Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
  8. La Fiscalía abre una investigación sobre las presuntas facturas falsas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa

El Street Food Market de Torrevieja espera recibir 20.000 visitantes del 8 al 12 de octubre

El Street Food Market de Torrevieja espera recibir 20.000 visitantes del 8 al 12 de octubre

Torrevieja pide una subvención de 160.000 euros para rehabilitar el Museo de Historia Natural

Torrevieja pide una subvención de 160.000 euros para rehabilitar el Museo de Historia Natural

Orihuela externaliza la redacción del proyecto para la reforma del parque Ingeniero Juan García

Orihuela externaliza la redacción del proyecto para la reforma del parque Ingeniero Juan García

El Consorcio Vega Baja estudia más ubicaciones para la planta comarcal de basuras en La Murada y Benferri

El Consorcio Vega Baja estudia más ubicaciones para la planta comarcal de basuras en La Murada y Benferri

El Museo del Terremoto de Almoradí cobra vida

El Museo del Terremoto de Almoradí cobra vida

La Casa Museo Miguel Hernández ya cuenta con su primer catálogo de fondos 40 años después de su apertura en Orihuela

La Casa Museo Miguel Hernández ya cuenta con su primer catálogo de fondos 40 años después de su apertura en Orihuela

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Torrevieja sí tendrá bono consumo en 2025: medio millón de fondos propios de noviembre a Navidad

Torrevieja sí tendrá bono consumo en 2025: medio millón de fondos propios de noviembre a Navidad
Tracking Pixel Contents