El Museo del Terremoto de Almoradí cobra vida

El Museo del Terremoto de Almoradí, uno de los espacios patrimoniales más singulares del municipio, organiza una jornada de puertas abiertas para conmemorar el aniversario del sorteo de las primeras viviendas del nuevo Almoradí que se entregaron con motivo del nacimiento de Isabel II, futura reina de España, y figura clave en el contexto histórico del terremoto de 1829.

La Concejalía de Turismo, a cargo de José Antonio Latorre, ha propuesto esta actividad en la que los visitantes podrán recorrer libremente la vivienda original, reconstruida tras el seísmo, conocer su historia y descubrir documentos y objetos auténticos del siglo XIX, sin necesidad de participar en el formato inmersivo habitual del museo. Para quienes deseen disfrutar de los pases inmersivos, será necesario reservar previamente a través de ConectaAlmoradí.

A su llegada, los asistentes serán recibidos por la actriz Andrea Martínez, caracterizada como una viuda de la época, una de las beneficiarias reales de las viviendas sociales sorteadas aquel día. Su presencia dará vida a las historias que habitan entre los muros de esta casa centenaria.

Cartel de la jornada / Información

Además, durante la visita se proyectarán vídeos con las intervenciones de los personajes históricos fundamentales de aquella tragedia: el obispo Félix Herrero, el ingeniero Larramendi y el alcalde del municipio. Estas piezas audiovisuales permitirán comprender mejor el contexto social, político y humano de la época.

La jornada tendrá lugar el próximo viernes a las 20.30 horas. El aforo es limitado para garantizar la calidad de la experiencia y la seguridad del espacio, por lo que se requiere inscripción previa enviando un correo a turismo@almoradi.es