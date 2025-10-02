Orihuela externaliza la redacción del proyecto para la reforma del parque Ingeniero Juan García

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha iniciado la tramitación del contrato para la redacción del proyecto de ejecución de la remodelación integral del parque Ingeniero Juan García, situado entre el Puente Príncipe de Asturias y la calle Sijé.

El proyecto cuenta con una subvención nominativa de 500.000 euros otorgada por la Generalitat Valenciana en el marco de los Presupuestos de 2025 y tiene como finalidad modernizar y revitalizar uno de los espacios verdes más emblemáticos del municipio.

En concreto, el Ayuntamiento externaliza la redacción del proyecto porque "los servicios técnicos adscritos a la concejalía se encuentran saturados y les resulta posible redactar un proyecto de tales características", por lo que "precisa la contratación externa del servicio", explica la documentación de la licitación, con un importe de 16.806 euros y un plazo máximo de ejecución de 30 días.

Con ello, se dispondrá de toda la documentación técnica necesaria para iniciar las obras, que abordarán las deficiencias detectadas debido a su antigüedad y las condiciones de humedad de la zona. Así, se renovará el pavimento del parque infantil y los juegos y la pista multideporte y su vallado perimetral, que está totalmente roto. Asimismo, se recuperarán los parterres, en los que actualmente no se puede plantar nada debido a la sombra generada por la gran concentración de especies arbóreas, y también se sustituirá el mobiliario urbano (las pérgolas, los bancos, el busto que da nombre al parque y las papeleras). Otra actuación será la modernización del alumbrado público, sustituyendo luminarias de alto consumo por un sistema más eficiente y acorde a la normativa vigente.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha señalado que "el Parque Ingeniero Juan García es un espacio histórico y muy utilizado por los vecinos, pero necesita una remodelación integral que devuelva la seguridad, la accesibilidad y el atractivo a esta zona verde".

El edil ha destacado que esta actuación no solo busca resolver las deficiencias actuales, sino también crear un parque más inclusivo, sostenible y adaptado a las necesidades de todas las edades: "Queremos que los vecinos sientan que este espacio vuelve a ser un lugar de encuentro, convivencia y disfrute, con instalaciones modernas y seguras".