Orihuela se moviliza este 9 d'Octubre: "¡Somos sede de Presidencia!"

Al margen de los actos oficiales por el Día de la Comunidad Valenciana, está corriendo como la pólvora en Orihuela una llamada a la celebración, pero también a la concentración en la plaza Ramón Sijé.

La convocatoria, en la que no aparecen organizadores, es a las 11 horas este 9 d'Octubre junto al Palacio del Marqués de Rafal, sede de la Presidencia de la Generalitat, la única que hay en una ciudad que no es capital de provincia para recordar la importancia histórica de la capital -eso sí- de la Vega Baja.

Los 16 balcones y las 11 ventanas del céntrico edificio están cerrados desde que Carlos Mazón tomó las riendas. La justificación del Consell es que el inmueble no tiene licencia de actividad ni plan de accesibilidad ni de incendios, y sí muchos desperfectos y filtraciones.

Precisamente, una de las razones que se esgrimen en esta convocatoria a la movilización es "la pasividad de la Generalitat para poner en marcha la rehabilitación, reparación y restauración del palacio y sus enseres".

La reforma está pendiente desde que hace más de un año y medio el jefe del Consell prometiera una inversión de 5 millones de euros para convertirse en sede de la Casa del Agua y la Casa del Limón.

Cartel de la convocatoria / Información

Otro motivo es "la infrautilización de la cuarta sede de Presidencia en un día como el 9 d'Octubre y la falta de información a los ciudadanos de proyectos anunciados para el inmueble".

Un equipo de arquitectos de la Administración autonómica está trabajando en el proyecto de reforma, aunque la actuación se quedó fuera de los presupuestos autonómicos para este año. El Ayuntamiento ha propuesto a la Generalitat la distribución y el uso del palacio cuando se rehabilite el inmueble, de 1.600 metros cuadrados distribuidos en una planta baja y dos alturas, en pleno centro histórico. El plan es que la planta baja albergue la Oficina de Turismo y la Casa del Limón, el primer piso sea para la recepción de visitas guiadas y la segunda altura para dependencias administrativas de la Generalitat.

También "ante la falta de contestación a tres misivas enviadas al presidente de la Generalitat", reza la convocatoria a "un acto desprovisto de cualquier ideología", aseguran, "breve y pacífico, pero firme para reclamar vida para el palacio", porque "¡somos sede de Presidencia!".

La compra del palacio

El anterior Ejecutivo, entonces presidido por el socialista Ximo Puig, adquirió en 2021 el noble palacio de 2.000 metros cuadrados y su archivo por 2,4 millones como nueva sede de la presidencia autonómica. Puig quiso reconocer a Orihuela como sede histórica y capital de la Gobernación, y ubicó allí la gestión de uno de los proyectos más ambiciosos de su legislatura, el Plan Vega Renhace.

Lo compró a la familia, que llevaba años intentando su venta por más del doble. Este valioso patrimonio arquitectónico levantado en el siglo XVIII se salvó en ese momento de la ruina total.

El palacio tiene una protección integral en el Plan de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela (Peocho) desde 1994. Cuenta con 790 metros cuadrados de parcela y una superficie construida de 1.607 metros cuadrados distribuidos en planta baja, primera, segunda y azotea.

Las distintas reformas y actuaciones de reparación también marcan su intrahistoria. Sus estancias se distribuyen por trece salones, ocho baños, una gran biblioteca, trece dormitorios, una vivienda para el servicio y dos cocinas, además de cocheras, almacenes, trasteros, despachos y jardines y un gran vestíbulo en el acceso principal.

El archivo histórico del marquesado cuenta con 89 registros notariales, herencias, particiones de bienes y más de 9.000 documentos del siglo XVI al XXI de un marquesado que tenía en propiedad municipios como Benferri o Granja de Rocamora, incluyendo particiones en Rafal, Dolores y otros territorios. Para hacerse una idea, unos 30 metros lineales de documentación que es testigo de la conformación de la comarca.