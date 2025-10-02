El Ayuntamiento de Torrevieja pide una subvención de 160.000 euros para rehabilitar el Museo de Historia Natural

El Ayuntamiento de Torrevieja ha solicitado a la Generalitat una subvención que permita llevar a cabo la rehabilitación del Museo de Historia Natural, ubicado en la avenida de la Estación, en uno de los antiguos apeaderos y creación de un centro de interpretación a través de un proyecto museológico, que pueda sensibilizar sobre el valor medioambiental del espacio natural y la cultura pesquera de Torrevieja.

Normalmente cerrado

En estos momentos el museo, que se inauguró en 2010, está cerrado al público aunque recibe visitas a demanda en distintos periodos del año, con visitas guiadas enfocadas a la población escolar, sostenidas por entidades académicas como la Universidad Miguel Hernández o la Asociación Cultural Ars Creatio.

Antes de poner en marcha estas visitas puntuales en 2022, el espacio público había mantenido sus puertas cerradas durante diez años consecutivos -solo estuvo abierto durante dos ejercicios-.

La subvención solicitada a la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, que a su vez recibe los fondos de la Unión Europea, es de 160.000 euros, aunque el proyecto completo, redactado en 2022, asciende a 263.000 euros (IVA incluido). La diferencia se sufragará con partidas presupuestarias municipales.

Según la documentación elaborada por el Ayuntamiento para obtener la subvención, el objetivo principal de este proyecto es crear un centro de interpretación que sea capaz de sensibilizar sobre el valor medioambiental del espacio natural ligado a la historia de Torrevieja y la especial relación que mantiene la ciudad con la pesca y el mar a través de un discurso basado en la colección que cuenta con útiles locales de pesca, maquetas y, sobre todo, esqueletos de especies varados en la costa torrevejense.

Colección

La colección cuenta con muestras de mamíferos, ornitología, herpetología, ictiología, invertebrados marinos y malacología. Esqueletos de delfines mular y listados, rorcuales, colecciones de nidos originales (abandonados después del período de cría) y de réplica de huevos de un total de 17 especies de aves propias de la zona, tortugas bobas e invertebrados marinos del mar Mediterráneo recogidos durante los años en las costas de Torrevieja.

Según los técnicos la rehabilitación logrará que Torrevieja cuente con un "punto de atracción cultural/turístico situado físicamente junto a otra actuación que se va a financiar con fondos europeos, la rehabilitación del Centro de Interpretación Salinera, potenciando y "concienciando de la riqueza y necesidad de respeto y protección los dos grandes valores medioambientales del municipio: la sal y la pesca, ambos vinculadas al mar".

Acceso al Museo de Historia Natural en el parque de la Estación. / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Además, se pretende también poner en valor el edificio y potenciar sus usos y contenidos culturales y educativos apoyando el desarrollo turístico Torrevieja más allá de la estacionalización que "supone ser un municipio que durante muchos años ha basado exclusivamente su valor en el sol y la playa".

Si finalmente se logra la subvención y la ejecución de la obra el Ayuntamiento deberá buscar una fórmula para dotar de personal al centro.