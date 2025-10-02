El Parque de la Naciones de Torrevieja vuelve a acoger el Street Food Market del 8 al 12 de octubre

La quinta edición del Street Food Market se celebrará del 8 al 12 de octubre en el Parque de las Naciones con una estimación de visitantes de unas 20.000 personas. La concejal de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, y los organizadores del evento, Rafa Baeza Pérez y Amadou Jose Sow, han destacado este jueves en la presentación la relevancia de esta cita para dinamizar la oferta cultural y de ocio de la ciudad, esperándose la asistencia,

Mercado vintage

Esta iniciativa, que en Torrevieja comenzó su andadura en plena pandemia, ofrecerá una variada programación musical, gastronómica y cultural dirigida a todos los públicos desde el mediodía hasta bien entrada la noche, según han indicado sus organizadoras. La entrada será gratuita y el evento contará, además, con un mercado vintage que complementará toda la propuesta de ocio del evento.

12 food truck con ofertas gastronómicas nacionales e internacionales (española, venezolana, argentina), burguers, etc., así como 20 puestos que conforman el mercado vintage se concentrarán en un lugar incomparable como es el Parque de Las Naciones.

Programación del Street Food Market de Torrevieja / INFORMACIÓN

El Street Food Market se inaugurará el próximo miércoles, 8 de octubre, a las 19:00 horas, con la Fiesta de Inauguración, a la que seguirá el esperado concierto del mítico grupo valenciano Seguridad Social, a las 21:30 horas.

La programación continuará en las siguientes jornadas con actividades infantiles, conciertos tributo y actuaciones en acústico:

Jueves, 9 de octubre : A partir de las 12:30 horas cuentacuentos de Alexandre Morera, concierto de Control Stone (tributo a The Rolling Stones), y por la tarde a partir de las 20:00 horas acústico de FYC y directo de Días de Radio.

: A partir de las 12:30 horas cuentacuentos de Alexandre Morera, concierto de Control Stone (tributo a The Rolling Stones), y por la tarde a partir de las 20:00 horas acústico de FYC y directo de Días de Radio. Viernes, 10 de octubre : A partir de las 19:00 horas actividad infantil y actuación en directo de Demonios (tributo a Estopa).

: A partir de las 19:00 horas actividad infantil y actuación en directo de Demonios (tributo a Estopa). Sábado, 11 de octubre : A partir de las 12:30 horas espectáculo de magia a cargo del Mago Kachinocheve, concierto de La Esencia del Loco (tributo a El Canto del Loco), y por la tarde, a partir de las 21:00 horas, actuación de Kenng (tributo a Queen) y sesión de DJs Las Hienas.

: A partir de las 12:30 horas espectáculo de magia a cargo del Mago Kachinocheve, concierto de La Esencia del Loco (tributo a El Canto del Loco), y por la tarde, a partir de las 21:00 horas, actuación de Kenng (tributo a Queen) y sesión de DJs Las Hienas. Domingo, 12 de octubre: A partir de las 12:30 horas espectáculo infantil del Payaso Edy y concierto en directo de The Fly (tributo a U2).

Espacio de encuentro

El Street Food Market Torrevieja está concebido como un espacio de encuentro para familias, vecinos y visitantes, que podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica en un entorno seguro, acompañado de propuestas culturales y musicales de gran calidad.

Con este evento, Torrevieja "refuerza su compromiso con la dinamización del ocio y la cultura local, consolidando el Parque de las Naciones como uno de los escenarios de referencia en la ciudad", dice el área de Comercio del Ayuntamiento.

Uno de los conciertos previstos en el Street Food Market / INFORMACIÓN

30.000 euros y el fomento del pequeño comercio

El Ayuntamiento de Torrevieja desembolsa 30.000 euros por esta edición del Street Food Market a la empresa Grupo Eventos Dara como adjudicataria del contrato.

La principal justiticación de la promoción de este gasto público -la nota de prensa no lo indica- es la "dinamización del comercio y la hostelería" de la zona del barrio del Acequión en el que se celebra. Según argumenta la administración local el pequeño comercio de la ciudad de Torrevieja, "pese a su robustez y competitividad", no deja de ser "un sector amenazado" ante el "imparable auge" de las grandes superficies comerciales y la hegemonía de las plataformas digitales.

El pequeño comercio

Algo que viene generando, en los últimos años, "una merma en la cuenta de resultados de muchas empresas tradicionales o familiares dedicadas al minorismo". Con lo que las administraciones públicas, dice el funcionario técnico instructor del contrato, "juegan un papel primordial debiendo prever y disponer de los mecanismos necesarios para la durabilidad y supervivencia de este modelo empresarial".

Por lo que es necesario articular "un conjunto de acciones que atraigan a la zona propuesta un flujo de vecinos y visitantes capaces de poner el foco en los establecimientos comerciales de la zona con la finalidad de que vuelvan a ser concebidos como una solución a la hora de satisfacer sus necesidades de consumo".