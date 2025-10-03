El PP de Benejúzar se queda en minoría tras retirarle el sueldo de 2.500 euros al portavoz del PSOE, en la oposición

El pleno del Ayuntamiento de Benejúzar han sucedido dos cosas importantes para la gestión de una administración local de un municipio pequeño. El orden es importante. El PP, con su alcalde Vicente Cases al frente, que gobierna con una precaria mayoría simple, ha decidido retirar el sueldo de dedicación exclusiva al portavoz de la oposición del grupo municipal socialista, Miguel López. Unos 2.500 euros brutos mensuales.

Justo a continuación, con los votos del PSOE y Ciudadanos, el PP ha perdido su primera votación en la sesión plenaria en los dos años este mandato. Le han tumbado una modificación de crédito y otra, ante la previsión de que la secuencia iba a ser idéntica, se ha quedado sobre la mesa y no se ha votado. Hasta este jueves se mantenía un acuerdo -entre gobierno local y oposición mayoritaria del PSOE- que ambos partidos sabían que se iba a romper en la sesión.

Concejales

Un dato importante para entender lo necesarios que son los pactos para intentar gobernar en este municipio de la Vega Baja, centro geográfico de la comarca: el PP cuenta con seis concejales, el PSOE con cinco y Ciudadanos, con dos. Los populares no pueden hacer nada solos.

Acuerdos

Tras un verano de tensiones y dimes y diretes en las redes sociales que ya se iba pareciendo más a la relación "normal" entre gobierno y oposición, este jueves, por fin, se ha desvelado sin más amagos que PP y PSOE pactaron un acuerdo de gobernabilidad antes del pleno de investidura de junio de 2023. No podían asumirlo públicamente porque la alianza para hacer política de la que resuelve problemas diarios a los vecinos entre derecha e izquierda, ya se sabe, es antinatura en España.

El PSOE no lo pudo rubricar y se echó atrás en el último momento. La dirección del partido no quiso dar vía libre a una alianza con los populares -de hecho los socialistas votaron a su propio candidato López en aquel pleno-. Pero después, ya sin la atención de sus jefes directos, Vicente Cases y Miguel López lograron un acuerdo de gobernabilidad.

Edificio principal del Ayuntamiento de Benejúzar / D. Pamies

López recibiría un atípico sueldo de dedicación exclusiva como jefe de la oposición -es un municipio que no llega los 6.000 habitantes-, tendría presencia en la junta de gobierno y acceso a la información equivalente a un concejal del gobierno. Cases se garantizaba estabilidad porque sin los votos del PSOE iba a ser imposible. Con Ciudadanos, que era el partido llave, con Rosa García como portavoz, habían sido incapaces de negociar, cada uno por su lado, PP y PSOE.

Apretón de manos

López aseguró en el pleno que existía un pacto verbal -que el PSOE local no podía había podido hacer público- para alternarse en la alcaldía. Dos años el PP, dos el PSOE, sellado con un apretón de manos, como se hacían las cosas antes en la Vega Baja y que debía cumplirse. Eso era antes.

Cuando llegó junio ya no había pacto. Mientras que el pleno de investidura era el PSOE el que quería guardar las apariencias ahora es el PP el que señala que su partido no puede renunciar a una Alcaldía. Además, aseguran que ya no había forma de entenderse con López.

Cases, que reprochó al PSOE que fraguara un acuerdo antes de la investidura y se tuviera que echar atrás después, gobierna ahora a expensas de que le tumben cualquier propuesta.

El tercero en discordia, Ciudadanos, ya mandó en el pleno un mensaje conciliador al PP. Eso sí, si quiere acuerdo, esta vez no solo va a tener que negociar, porque el pasado es importante para la formación naranja. Deberá ceder.