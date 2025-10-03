Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exjefe de la Policía de Orihuela presenta una demanda en el juzgado contra el Ayuntamiento para volver a su puesto

José María Pomares pide en los juzgados que se anule el decreto que lo jubiló a los 65 años, el pasado 18 de septiembre, para continuar en activo hasta los 67

José María Pomares, exjefe de la Policía Local de Orihuela

José María Pomares, exjefe de la Policía Local de Orihuela / Tony Sevilla

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El exjefe de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento en el juzgado de lo contencioso administrativo n°1 de Elche después de que la Administración local decretara su jubilación forzosa a los 65 años, que se hizo efectiva el pasado 18 de septiembre, pese a que había pedido continuar en activo hasta los 67.

El escrito, en el que ejerce como su propio abogado -es licenciado en Derecho- pide al juzgado que se anule y deje sin efecto la resolución obligando al Consistorio restituirle inmediatamente en su puesto de comisario hasta que cumpla los 67 años, así como que se le indemnice con la cantidad que ha dejado de percibir en el Ayuntamiento de Orihuela desde el 19 de septiembre y con los incrementos que procedan, incluyendo la aplicación de la carrera profesional. E igualmente, al no poder estar en activo, que se le indemnice por las "bolsas red" -una especie de horas extras para eventos que se realiza de forma obligatoria- que no ha percibido en ese tiempo, que podría ascender a una media de 25 servicios al año, a razón de 225 euros cada una (un total de 5.725 euros).

El exmando policial pide que se le indemnice con la cantidad que ha dejado de percibir en el Ayuntamiento desde el 19 de septiembre

Pomares sostiene que la jubilación a los 65 es un derecho, pero no una obligación. Así, defiende que la jubilación forzosa de los miembros de la Policía Local es a los 67 años y voluntariamente a los 65 si se han cotizado más de 38 años y 3 meses, no pudiendo prolongarse desde los 67 a los 70, tal y como recogen varias sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Valencia números 5 y 8 y el Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca. La misma edad, recuerda, que aplica también el Consorcio Provincial de Bomberos.

Su pretensión

El exmando policial en febrero solicitó al Ayuntamiento poder continuar en activo, pero en abril se decretó su jubilación, contra la que presentó un recurso de reposición en mayo al que no se le ha dado contestación pese a que el Ayuntamiento tiene la obligación de dictar resolución en el plazo de un mes.

Se trata del último movimiento que ha dado Pomares tras una cascada de recursos. También llegó a pedir la suspensión cautelar del decreto, tal y como acaba de hacer también el exjefe de Policía de Torrevieja, aunque le denegaron la paralización.

Noticias relacionadas y más

Entretanto, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario por falta grave, que ahora se ha cerrado a raíz de su jubilación. Hace unos días se hizo oficial el nombramiento de Rubén Selma como nuevo jefe de la Policía oriolana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
  2. ¿Qué hace un trabajador de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja desbrozando una finca privada?
  3. El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
  4. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  5. El temido radar de la CV-905 'caza' también al coche oficial de Alcaldía de Torrevieja
  6. La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura
  7. Así es la crecida del río Segura a su paso por la Vega Baja tras la dana
  8. Orihuela y Almoradí suspenden las clases y las actividades al aire libre por la alerta de lluvias y tormentas

El exjefe de la Policía de Orihuela presenta una demanda en el juzgado contra el Ayuntamiento para volver a su puesto

El exjefe de la Policía de Orihuela presenta una demanda en el juzgado contra el Ayuntamiento para volver a su puesto

Arranca el juicio por el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basuras en fincas agrícolas de Orihuela

Arranca el juicio por el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basuras en fincas agrícolas de Orihuela

Juzgan a tres miembros de la familia Fenoll y a un exconcejal del PP acusados de enterrar un millón de toneladas de basura de forma ilegal en fincas agrícolas

Juzgan a tres miembros de la familia Fenoll y a un exconcejal del PP acusados de enterrar un millón de toneladas de basura de forma ilegal en fincas agrícolas

Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture

Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture

El parque empresarial de Orihuela inicia su segunda fase con la licitación del instrumento urbanístico

El parque empresarial de Orihuela inicia su segunda fase con la licitación del instrumento urbanístico

Rovira dice que una lengua más en Selectividad implica "mayor carga de estudio y fatiga"

Rovira dice que una lengua más en Selectividad implica "mayor carga de estudio y fatiga"

La Audiencia juzga el enterramiento ilegal de cientos de miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela

La Audiencia juzga el enterramiento ilegal de cientos de miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela

El PP de Benejúzar se queda en minoría tras quitarle la nómina al portavoz de la oposición del PSOE

El PP de Benejúzar se queda en minoría tras quitarle la nómina al portavoz de la oposición del PSOE
Tracking Pixel Contents