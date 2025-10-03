El exjefe de la Policía de Orihuela presenta una demanda en el juzgado contra el Ayuntamiento para volver a su puesto
José María Pomares pide en los juzgados que se anule el decreto que lo jubiló a los 65 años, el pasado 18 de septiembre, para continuar en activo hasta los 67
El exjefe de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento en el juzgado de lo contencioso administrativo n°1 de Elche después de que la Administración local decretara su jubilación forzosa a los 65 años, que se hizo efectiva el pasado 18 de septiembre, pese a que había pedido continuar en activo hasta los 67.
El escrito, en el que ejerce como su propio abogado -es licenciado en Derecho- pide al juzgado que se anule y deje sin efecto la resolución obligando al Consistorio restituirle inmediatamente en su puesto de comisario hasta que cumpla los 67 años, así como que se le indemnice con la cantidad que ha dejado de percibir en el Ayuntamiento de Orihuela desde el 19 de septiembre y con los incrementos que procedan, incluyendo la aplicación de la carrera profesional. E igualmente, al no poder estar en activo, que se le indemnice por las "bolsas red" -una especie de horas extras para eventos que se realiza de forma obligatoria- que no ha percibido en ese tiempo, que podría ascender a una media de 25 servicios al año, a razón de 225 euros cada una (un total de 5.725 euros).
El exmando policial pide que se le indemnice con la cantidad que ha dejado de percibir en el Ayuntamiento desde el 19 de septiembre
Pomares sostiene que la jubilación a los 65 es un derecho, pero no una obligación. Así, defiende que la jubilación forzosa de los miembros de la Policía Local es a los 67 años y voluntariamente a los 65 si se han cotizado más de 38 años y 3 meses, no pudiendo prolongarse desde los 67 a los 70, tal y como recogen varias sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Valencia números 5 y 8 y el Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca. La misma edad, recuerda, que aplica también el Consorcio Provincial de Bomberos.
Su pretensión
El exmando policial en febrero solicitó al Ayuntamiento poder continuar en activo, pero en abril se decretó su jubilación, contra la que presentó un recurso de reposición en mayo al que no se le ha dado contestación pese a que el Ayuntamiento tiene la obligación de dictar resolución en el plazo de un mes.
Se trata del último movimiento que ha dado Pomares tras una cascada de recursos. También llegó a pedir la suspensión cautelar del decreto, tal y como acaba de hacer también el exjefe de Policía de Torrevieja, aunque le denegaron la paralización.
Entretanto, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario por falta grave, que ahora se ha cerrado a raíz de su jubilación. Hace unos días se hizo oficial el nombramiento de Rubén Selma como nuevo jefe de la Policía oriolana.
