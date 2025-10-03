Los Fenoll piden la nulidad del juicio por el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela

Este viernes ha arrancado la primera sesión el juicio contra tres miembros de la familia Fenoll, dos empresarios y un exconcejal del PP por un delito continuado contra el medio ambiente en la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche.

Según la Fiscalía Anticorrupción enterraron de forma ilegal entre 2005 y 2011 más de un millón de toneladas de basura sin tratar en bancales agrícolas de La Murada con un doble objetivo: no colmatar los vasos de vertido del cercano vertedero de Proambiente, propiedad de los Fenoll que estaban agotándose, y al mismo tiempo obtener un margen de beneficio importante por tonelada de basura eliminada al no recibir ningún tipo de tratamiento previo. La acusación contra el empresario Ángel Fenoll, principal encausado en esta investigación, se sobreseyó hace un año por incapacidad derivada de una enfermedad.

El procedimiento tiene su origen en las escuchas telefónicas del caso Brugal, en las que se detectaron conversaciones de los encausados relacionadas con estas prácticas ilegales y una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Orihuela en 2012, cuando lo presidía el alcalde de Los Verdes, Monserrate Guillén. Municipio que ha mantenido durante todos estos años la personación en la causa.

El propietario de las fincas agrícolas donde se enterreo la basura, Francisco Poveda, acusado de un delito contra el medio ambiente en el acceso a la Ciudad de la Justicia de Elche / Matías Segarra

El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas en las que se sepultó la basura, y cinco años para el resto de acusados: para el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll, su hermano Francisco Fenoll Pérez y su sobrino Ángel Javier Fenoll Pastor, que eran, según la acusación pública, los encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones de basura y señalar los puntos de excavación, además del exconcejal del PP de Albatera, Javier Bru, que también coordinaba las descargas , y el empresario que realizaba el acondicionamiento y movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera Lopez. Reclama, además, que se condene a los encausados al abono del coste de la retirada de los cientos de miles de toneladas sepultadas sin tratar en los bancales de cultivo de La Murada.

Cuestiones previas

Las defensas de los acusados han solicitado al tribunal, en las cuestiones previas, la nulidad del juicio al entender que los pinchazos telefónicos llevados a cabo por la Policía bajo secreto de sumario en el caso Brugal, que son los que derivaron, entre otras muchas, a abrir esta causa desgajada de la principal, son nulos. Han insistido este argumento los letrados Pablo Martínez, Diego Perales y Manuel Almarcha pese a que el Tribunal Supremo declaro las intervenciones telefónicas como válidas en una sentencia de junio de 2024.

Señalaron que en las prórrogas de esas intervenciones, que se prolongaron durante más de cinco años, nunca se especificó que se realizaban por un delito contra el medio ambiente. También indicaron que en caso de validarse, Ángel Fenoll ya no podrá responder si él es el que se escucha en ellas. También insistieron en que arrancaba el juicio sin que se cuantificara la responsabilidad civil de la restauración de los terrenos, e incluso señalaron que habría que determinar si es necesario sacar el millón de toneladas de los bancales agrícolas en las que están enterradas.

El abogado de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Orihuela, Federico Ros / Matías Segarra

La Fiscalía Anticorrupción, cuyo criterio asumieron las acusaciones particulares ejercidas por la abogacía de la Generalitat, el Ayuntamiento de Orihuela, y un propietario de suelos junto a las fincas donde se enterró la basura perjudicado por la contaminación de dos hectáreas de sus tierrras, han recordado esa sentencia que validaba todos los pinchazos al margen de si se especificaba que se realizaban para investigar un delito ambiental.

La Fiscalía recordó que el código penal especifica que la responsabilidad civil se ordenará en la sentencia por el juez.

Así el tribunal resolverá en un auto sobre estas solicitudes de cuestiones y, si se pronuncian sobre parte o todas en la sentencia, en un auto que se conocerá antes de que se reanude la vista oral el fin de mes de octubre.

Es el último de los juicios pendientes para los Fenoll y Bru encausados desde 2007 en las distintas ramas de la trama de las basuras comarcales de la Vega Baja de la macracausa del caso Brugal .

Peligrosos

En la calificación de la Fiscalía advierte que el millón de toneladas de residuos urbanos enterrados de esa forma sobre sobre suelo agrícola entrañan un grave riesgo de contaminación de acuíferos por la producción de lixiviados que al no ser retenidos y controlados se extienden por gravedad, presencia incontrolada de sustancias tóxicas que pueden incidir sobre la flora y la fauna, riesgo para los cultivos y vegetales ante la degradación de la materia orgánica. Sobre todo por su concentración, grado de exposición y volumen y la falta de tratamiento previo de compostaje y acondicionamietno del suelo.

(Noticia en elaboración)