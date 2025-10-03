Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria

¿Por qué no hay feria de atracciones para las fiestas patronales? El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha respondido a la pregunta que se hacen los vecinos con un mensaje rotundo: "No acepta el pulso de los feriantes".

Según fuentes municipales, "los feriantes querían que el Ayuntamiento les tramitara y pagara la luz, pero es ilegal". El resultado ha sido que "como represalia, no montarán la feria de atracciones este año".

Dicen los feriantes que "lo único que hemos solicitado ha sido: el suministro de agua y que el Ayuntamiento gestionara con Iberdrola la preparación y adecuación del sistema eléctrico del recinto".

Desde el Consistorio responden que todo eso está hecho desde el 14 de agosto, tanto el suministro del agua como la preparación del sistema eléctrico del recinto. Ese día se contactó por mail con los feriantes para indicarles la documentación que tenían que presentar, la fecha de la reunión presencial para distribuir la ubicación y la fecha de montaje e inicio de actividad prevista para el 26 de septiembre.

Las mismas fuentes indican que el Ayuntamiento ha mejorado este año la ubicación de la feria en un solar junto al Recinto Ferial de 10.000 metros cuadrados destinado exclusivamente para las atracciones, en el que ha invertido 32.000 euros en su acondicionamiento, adaptación y mantenimiento (tiene conexión de agua y de luz preinstalada por el Ayuntamiento).

El 24 de septiembre se mantuvo una reunión con los feriantes en la que se les informó de que el solar ya estaba en condiciones de ser ocupado, pero que los feriantes aún no han presentado la documentación mínima obligatoria para la actividad y que tampoco obra en poder de la Administración las autorizaciones de Iberdrola requeridas para el suministro eléctrico de cada una de las atracciones de feria.

Los feriantes pidieron al Ayuntamiento que se hiciera cargo de tramitar en su nombre y costear estas autorizaciones eléctricas que dan servicio a los suministros de los feriantes. "Así ellos se ahorraban ese gasto y el papeleo como siempre han tenido que asumir", añaden las mismas fuentes.

Ilegal

Así, el Ayuntamiento expresó su negativa porque "es ilegal", ya que "la Administración no puede revender luz". Son los feriantes, como ocurre con los food truck, los que se tienen que ocuparse de dar de alta su punto de suministro eléctrico con Iberdrola o a través de generadores. "Las compañías distribuidoras y las administraciones públicas tienen que ser garantes de que se cumpla con la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas para evitar accidentes", insisten, al mismo tiempo que dejan claro que la disposición del Ayuntamiento para con los feriantes ha sido máxima, como todos los años: desde disponer un solar en exclusiva para ellos, facilitarles el agua y bajarles la tasa un 70%. "Se les ha ofrecido lo mismo que todos los años anteriores, pero para los feriantes no ha sido suficiente. También querían que el Ayuntamiento tramitara y pagara la luz, cosa que resulta imposible. Por eso no hay feria este año", concluyen.

El portavoz del PSOE, Rubén Ferrándiz, ha pedido a ambas partes que busquen una solución para que los vecinos de Pilar de la Horadada, y sobre todo los más pequeños, puedan disfrutar de las atracciones en estas fiestas: "Hemos escuchado las reclamaciones de los feriantes y también las razones del equipo de gobierno, pero creemos que el resultado no puede ser que no haya feria este año". "Sin feria perdemos todos", ha concluido.

En esta edición, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha cambiado la ubicación de la feria a otro de los solares en los alrededores del recinto donde se ubican las peñas festeras y se desarrolla una parte de la programación de actos. Como ya ocurrió en mayo, con la celebración de la Feria de Sevillanas, tras iniciarse las obras en la parcela que habitualmente acogía las atracciones y una plaza de toros portátil.