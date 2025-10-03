Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture

Después de que la empresa propuesta para llevar a cabo la captura de más de 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja renunciara en agosto al contrato, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato del control de aves a Adda Ops por 33.600 euros y un plazo de ejecución de un año, según informó este viernes el concejal secretario de la junta de gobierno local, Federico Alarcón.

El objetivo municipal de intentar despejar muchos rincones de la vía pública de la presencia de las aves, que no solo puede provocar accidentes de tráfico. También carecen de control veterinario al criar de forma natural en espacios urbanos. Una imagen que este verano se convirtió en diana de tiktokers y tendencia nacional.

La adjudicataria debe disponer de un albergue o santuario para garantizar que los animales se capturan sin ser sacrificados. No es una recomendación municipal. Es una exigencia de la actual legislación estatal sobre bienestar animal. Lo que obliga a la empresa a llevar a cabo el transporte y alcanzar un contrato de cesión con el santuario, lo que encarece los costes.

De hecho, el Ayuntamiento llevaba nueve meses en trámite de una adjudicación que apenas supera los 16.000 euros de inversión sin IVA.

Mientras tanto las zonas que mayor presencia de gallináceas presenta en el casco urbano desde hace muchos años no solo ha visto reducido su número y superficie de su hábitat urbano habitual.

El Parque de las Naciones, el origen en los años 90 El origen de la población de gallinas y gallos no es un misterio. Hay que buscarlo en la construcción por parte del Ayuntamiento de Torrevieja en los años 90 del Parque de las Naciones. Un espacio verde en el que el municipio decidió liberar, además de gallináceas, patos, gansos y pavos reales. Una población de aves que se mantiene en el entorno del estanque de ese parque. Pese a estar vallado y abrirse y cerrarse a diario, es en que más problemas generan las aventuras urbanas de las gallinas y gallos porque está rodeado de viales con mucho tráfico, como la N-332 y la ronda a la avenida de Villa Madrid, que los animales atraviesan, lo que ha provocado algún accidente. De ese parque se fueron trasladando al resto, como el muy cercano de la Estación. No hay constancia del relato de que alguien las puso ahí, que diluye el origen real del problema en la decisión municipal. El crecimiento de la población de las aves no ha sido exponencial en unos pocos años. Se ha producido a lo largo de más de tres décadas.

Centro de la industria salinera

También se han adjudicado las obras de rehabilitación del Centro de Interpretación de la Industria Salinera, que lleva más de una década cerrado, a la mercantil Acsa Obras e Infraestructuras por 498.671 euros, financiados por fondos europeos.

La adjudicación de este contrato se ha llevado a cabo mediante procedimiento negociado sin publicidad, al haber quedado desierto en su día el expediente de contratación porque la empresa propuesta no presentó la documentación requerida.

El Centro Municipal de Interpretación de la Industria Salinera de Torrevieja. Fachada paso de las pintadas junto a la avenida de la Estación / D. Pamies

El objetivo es la reforma en cinco meses del edificio situado en la avenida de la Estación para su adecuación a la una nueva propuesta de recorridos y recursos del nuevo proyecto museográfico.

"Torrevieja tiene su razón de ser gracias al mar, a su clima, a las dos lagunas saladas que la enmarcan y a la torre vigía de la que tomó su nombre". Partiendo de estas premisas, los contenidos del nuevo centro de interpretación abarcan la historia de la ciudad, centrándose en la extracción de la sal desde los primeros testimonios conocidos y su evolución a lo largo del tiempo hasta llegar a su industrialización y la actualidad.

El espacio museístico aprovecha un inmueble histórico, un antiguo apeadero de tren, para la interpretación de la industria salinera torrevejense y las diferentes formas de extracción y tipos de sales del mundo.

El acceso al edificio se realizará a través de grandes letras corpóreas iluminadas a un primer espacio exterior, desde el que se comienza a tener un primer contacto físico con la sal. Los vidrios que limitan el espacio se utilizan como paneles explicativos y gráficas de los inicios de la ciudad y la sal, a través de vinilos. En este espacio se mantiene la vagoneta de transporte de sal. Una vez pasado este espacio se accede al interior, como una gran plaza con forma elipsoide, que se divide en dos zonas, una para la historia de la extracción salinera y la evolución de la ciudad y otra para los diferentes tipos de extracción en el mundo.

La escenografía pretende envolver al visitante entre grandes bloques de sal irregulares. Entre estas costillas de sal, se disponen las diferentes mesas con paneles explicativos, reproducciones y vitrinas donde se albergan las piezas arqueológicas. Cada espacio, además, dispone de una zona de audiovisual.

En todo el espacio exterior se genera una topografía de sal para generar la escenografía de la industria salinera. Aquí se musealiza una barca de extracción de sal y el depósito de agua de "La Química".

La iniciativa que impulsan las concejalías de Turismo y Patrimonio forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento, en su convocatoria 2021, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, junto con la participación de la Generalitat Valenciana.

Local municipal

Además, la junta de gobierno ha aprobado la licitación de las obras de adecuación del local en planta baja de 180 metros cuadrados, ubicado en la calle Clemente Gosálvez, nº 26, esquina con Caballero de Rodas, destinado a dependencias municipales, teniendo una capacidad para 20 puestos de trabajo.

El presupuesto base de licitación asciende a 224.070 euros, siendo el plazo de ejecución de tres meses, con el objetivo de permitir una comunicación más ágil y eficiente entre los distintos departamentos, reduciendo tiempos de desplazamiento, facilitando la coordinación en la gestión de expedientes y ofreciendo una mejor atención directa a la ciudadanía.

La reciente expansión de los servicios municipales conlleva la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales para la puesta en marcha y desarrollo de los departamentos necesarios. Actualmente, el Ayuntamiento no dispone de un inmueble adecuado para ubicar la totalidad del personal municipal y prestar todos los servicios municipales desde un mismo punto, siendo las instalaciones de la casa consistorial, ubicada en plaza de la Constitución, donde se desarrollan la mayoría de las funciones administrativas y de atención a la ciudadanía.

Por último, se ha dado luz verde a la adjudicación de la adquisición, mantenimiento y colocación de la señalización vertical del término municipal a la mercantil Akra Señal, por importe de 424.710 euros. La duración de este contrato será de un año, con posibilidad de una prórroga de un año.