Orihuela es cultura viva

Orihuela es una ciudad que respira cultura en cada esquina. Su historia, su poesía, sus museos y sus tradiciones forman parte de la identidad de este municipio de la Vega Baja. El galardón de «Municipio Cultural» en los Premios Turismo 2025, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica no solo distingue la labor de su Ayuntamiento y de su Concejalía de Cultura y Turismo, sino que pone en valor a toda una ciudad que se ha volcado en mantener viva su identidad y compartirla con el mundo.

Este premio reconoce la apuesta decidida de Orihuela por abrir sus espacios, dinamizar su agenda y generar actividades que atraigan tanto a sus vecinos como a visitantes de toda la provincia y de fuera de ella. La ciudad ha sabido combinar la riqueza de su patrimonio con propuestas frescas y accesibles, lo que ha consolidado una programación cultural estable y en continuo crecimiento.

Rutas turísticas todo el año

Uno de los pilares de esta estrategia son las rutas turísticas mensuales, que permiten redescubrir la ciudad desde diferentes prismas. En septiembre, por ejemplo, la patrona, la Virgen de Monserrate, ha centrado la programación con visitas y recorridos que unieron tradición y fe.

Estas rutas son una oportunidad para el visitante y para los propios oriolanos, que encuentran en ellas la ocasión de acercarse a su pasado y valorar aún más lo que tienen. La buena acogida de estas iniciativas demuestra que, en Orihuela, la cultura no se guarda en vitrinas: se camina, se cuenta y se vive en grupo.

Museos que laten de noche y de día

La red de museos de Orihuela es otro de sus grandes atractivos. Historia, arqueología, arte sacro, tradiciones… cada espacio ofrece una mirada distinta al legado de la ciudad. Pero más allá de abrir sus puertas, lo importante ha sido llenarlos de vida.

Si hay una figura cultural que marca Orihuela, esa es la de Miguel Hernández. / INFORMACIÓN

En verano, la «Noche de los Museos» se ha consolidado como una cita imprescindible. Conciertos, actividades nocturnas y visitas guiadas convierten esos espacios en escenarios mágicos donde la cultura se disfruta bajo las estrellas. Orihuela demuestra así que sus museos no son lugares estáticos, sino escenarios en constante movimiento.

Exposiciones con nombre propio

Si hay una figura cultural que marca Orihuela, esa es la de Miguel Hernández. El poeta universal ha sido el eje de muchas de las exposiciones de este año. Obras esculpidas en barro inspiradas en sus versos, documentos históricos y artísticos que iluminan su trayectoria, o la recuperación de la llamada «Casa Cebolla», su primer hogar, han permitido al público reencontrarse con él de maneras muy distintas.

Junto a la de Miguel Hernández, también han destacado muestras como Libro de artista, donde literatura y artes visuales se funden, o la exposición sobre el Oriol, símbolo de la ciudad, que ha permitido redescubrir la riqueza simbólica y emocional de este emblema. Orihuela ha sabido equilibrar la apuesta por lo local con propuestas de alcance universal.

Entre los hitos culturales recientes, pocos han destacado tanto como la llegada del Museo del Prado a Orihuela. La posibilidad de acercar a los ciudadanos obras maestras de una de las instituciones más importantes del mundo ha supuesto un acontecimiento histórico para la ciudad.

La Ruta Poética, que convierte el centro histórico en un recorrido literario, ha sido otro ejemplo de cómo la cultura puede transformar los espacios cotidianos en escenarios únicos. Y, por supuesto, la Semana Santa oriolana, declarada de Interés Turístico Internacional, sigue siendo uno de los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de España, con un peso enorme en la identidad colectiva.

Cultura para los más pequeños

La cultura en Orihuela no es solo para entendidos ni para adultos. Uno de los proyectos más destacados ha sido el cuaderno didáctico dedicado a Miguel Hernández, pensado para acercar su figura a los más pequeños. Con este tipo de iniciativas, la ciudad garantiza que las nuevas generaciones crezcan conociendo y valorando a su poeta más ilustre y el legado de su tierra.

Además, muchas de las rutas y actividades museísticas incluyen propuestas familiares, lo que convierte la cultura en una experiencia compartida entre padres e hijos.

Así, Orihuela no se limita a conservar su historia: la abre, la explica y la reinventa cada día. Entre versos de Miguel Hernández, procesiones, museos iluminados de noche y rutas que descubren secretos escondidos, la ciudad se ha convertido en un escenario vivo donde cultura y turismo caminan de la mano. Y eso, sin duda, es lo que la ha hecho merecedora de este reconocimiento.