El parque empresarial de Orihuela inicia su segunda fase con la licitación del instrumento urbanístico

El equipo de gobierno de Orihuela tiene marcado un rumbo fijo para lograr un proyecto estratégico, con respaldo técnico, económico y político, que convertirá a Orihuela en referente empresarial de la Vega Baja y de la provincia de Alicante, en palabras del alcalde Pepe Vegara en la VI Noche de la Economía.

Se trata del parque empresarial -su nombre oficial es Parque Empresarial de la Industria Agroalimentaria, de las Energías Renovables y Alternativas y de la Logística de Orihuela-, un objetivo primordial para el crecimiento, desarrollo y cambio estructural de un municipio que lleva décadas demandando una ampliación de su zona industrial debido a la antigüedad y alta ocupación del polígono Puente Alto. Con el hándicap, precisamente, de su carencia de suelo industrial: solo 149 hectáreas, un 0,41% del total del territorio.

Un viejo sueño para acabar con la fuga de empresas a otros municipios y recuperar la posición de liderazgo de la comarca que se materializó con la propuesta de ampliar el actual polígono a través del plan parcial del sector "El Escorratel" (PAU 16-17), pero que se volatilizó con un informe desfavorable debido al riesgo de inundación. De hecho, en la zona de influencia de la rambla de Abanilla, la dana de 2019 dejó patente su inviabilidad, con la imagen dantesca de los coches amontonados y trabajadores atrapados.

Así, se optó por distanciarse 1,7 kilómetros de la dichosa rambla. En concreto, en la pedanía de La Matanza, en el paraje "Las Majadas", en una zona delimitada al sur y este por la autovía A-7, al norte por la carretera CV-868 y al oeste por suelo no urbanizable común. En esta dirección, además, tiene la posibilidad de ampliarse, pudiendo conectar con el sector industrial de Santomera (Murcia).

Todo ello implica una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que data de los 90, para reclasificar las parcelas con un nuevo uso industrial, compatible con terciario y dotacional público y privado.

Ahora, el Ayuntamiento ha licitado el instrumento ambiental, territorial y urbanístico para contar con la ordenación estructural y pormenorizada del parque como antesala de las obras. Un paso para el que el Consistorio acude a profesionales externos dada la especialización que requieren estos trabajos y al carecer de los medios personales y materiales suficientes, con un presupuesto de 185.616 euros y un plazo de ejecución de un año.

En concreto, el contrato establece cinco fases con un calendario: seis meses para la versión inicial y el estudio ambiental, después un mes más para la exposición pública, otros dos para la propuesta tras las modificaciones en la consulta, uno más para su adecuación en el caso de que las alegaciones precisen un nuevo periodo de información pública y otros dos para el estudio de conexiones con las redes de suministros y red viaria (estatal, autonómica, provincial y local).

Además, se incluye la asistencia técnica para las posibles subsanaciones requeridas por las Administraciones sectoriales. En palabras del concejal de Industria, Matías Ruiz, se ha optado por un formato de contrato en el que las empresas licitadoras estarán obligadas a acometer la redacción de cuantos documentos técnicos posibiliten tanto la ordenación estructural como la pormenorizada o de detalle del futuro parque empresarial. "Es una cuestión de sumo interés, ya que entendemos que las propuestas deberán considerar la imprescindible integración de ambas tipologías de planificación y ordenación urbanísticas del sector objeto de las actividades industriales previstas".

Todo ello, ha añadido, "quedará definido en el proyecto de obras una vez que finalice el procedimiento administrativo especial que ahora se inicia".

Un segundo paso importante, a su juicio, que se empieza una vez superada parte de la tramitación ambiental y realizados los estudios económicos y de viabilidad, así como los de inundabilidad y accesibilidad.

Por su parte, la Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo se encargará de la redacción, gestión y ejecución del planeamiento de un proyecto que tiene una inversión estimada de 70 millones de euros, unos ingresos potenciales de 180 millones y un impacto positivo neto de más de 110 millones para Orihuela.

Terrenos agrícolas

La actuación afecta a 224 hectáreas de terrenos agrícolas que se sitúan en el interior del municipio, al norte de la Sierra de Orihuela. El propio plan describe que implica "la pérdida de superficie destinada a cultivos de regadío". No obstante, prosigue, "debido a la amplia superficie destinada a este tipo de cultivos en el término municipal, se considera que dicha afección, aunque permanente, será de escasa relevancia".

Se trata de parcelas de cítricos principalmente y algo de hortícolas e infraestructuras propias de servicio de los cultivos. También hay algunas viviendas. Además, el ámbito incluye una porción de terreno catalogado por la conselleria como forestal estratégico, al estar compuesto por una densa masa de coníferas que, según el plan, se tendrá en cuenta a la hora de la planificación para destinarla a zona verde.

Esta "destrucción de superficies cultivadas y vegetación afecta a la fauna directamente por la destrucción o modificación de sus hábitats", advertía el documento, que valora los impactos sobre los suelos como "negativos y recuperables, siendo necesarias medidas correctoras y protectoras parar minimizarlos".

En cuanto a la inundabilidad, el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova) determina que la zona de actuación presenta peligrosidad de tipo geomorfológico; es decir, con presencia de inundaciones históricas.

Espacios naturales

Aunque la superficie propuesta no se incluye en la Red Natura 2000, está próxima a Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como la Sierra de Orihuela, a una distancia de un kilómetro de media, y de la Sierra de Callosa de Segura, a más de 4, así como a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Serres del Sud d'Alacant, a más de un kilómetro. Asimismo, en su límite oeste se encuentra la vía pecuaria Colada de los Arrieros.

En cuanto a espacios naturales protegidos, los más cercanos son los Parajes Naturales Municipales La Sierra, en Redován, y La Pilarica, en Callosa de Segura. Asimismo, a más de 7 kilómetros en línea recta hay un espacio perteneciente a la Zona Húmeda "Meandros abandonados del río Segura".