El mejor teatro de calle en Torrevieja este sábado con la premiada "Al otro lado" en el paseo Vista Alegre

Tras el éxito de público el mes pasado en la plaza de Encarnación Puchol de La Mata, continúa el I Ciclo de Teatro de Calle “SALpa Fuera” con el espectáculo de improvisación cómica "Al otro lado", de la compañía Zanguango Teatro. Premio MAX 2020 al mejor espectáculo de calle con una duración de 50 minutos aproximadamente. Una obra de total improvisación 100% itinerante en teatro de calle para todos los públicos, donde los papás y las mamás y toda la familia, van a reír a carcajadas y a pasarlo genial. Será este próximo sábado, 4 de octubre, a las 19:00 horas, en el Paseo Vista Alegre, destinada a niños a partir de 4/5 años.

"SALpa Fuera" propone el mejor teatro de calle. Según explica su principal impulsor, el director de la Escuela Municipal de Teatro, Matías Antón "es iniciativa única, donde una vez al mes podremos disfrutar del buen clima de nuestra ciudad con espectáculos fantásticos para disfrutar al máximo de la cultura que ofrece Torrevieja". La propuesta anima a "volver a ocupar plazas y rincones de la ciudad y reivindiquémoslas como espacios escénicos únicos e incomparables en cada uno de sus lugares tan emblemáticos".

Sinopsis

Un telón nos descubre divertidas historias escondidas en la vida cotidiana de nuestras calles... Al otro lado propone un dispositivo sencillo pero inagotable que atrapa a los paseantes, "retratándolos lúcida y lúdicamente, convirtiéndolos en actores involuntarios de una historia real e imaginada" que se va construyendo a la vez que avanza el espectáculo. Una visión de la vida ciudadana enfocada desde el humor y la ironía propia de Zanguango Teatro.