Descubren un códice medieval de la Catedral de Orihuela que fue robado y depositado en la Biblioteca de Catalunya

El Llibre dels Repartiments, el único testimonio que existe sobre el reparto de tierras de la ciudad y de la Vega Baja tras la reconquista cristiana en 1243, no fue el único expolio que sufrió Orihuela. Una de las fuentes documentales más importantes para el estudio y conocimiento de la Orihuela del siglo XIII e inicios del siglo XIV, con una valiosa información sobre la onomástica y toponimia de los distintos lugares que conforman la comarca, se conservaba desde antiguo en el Archivo Municipal hasta que fue sustraído entre 1907 y 1908, desconociéndose su paradero hasta 1921, fecha en la que se sabe que el librero, editor y anticuario barcelonés Salvador Babra i Rubinat (1874-1930), especialista en adquirir códices antiguos, se lo vendió a la Diputación de Barcelona, que lo depositó en la Biblioteca Nacional de Catalunya, donde continúa. El Ayuntamiento ha comprometido recursos jurídicos y políticos para que vuelva a casa como una exigencia de justicia histórica. Una tarea a la que se ha unido la Generalitat Valenciana.

Ahora, tras buscar fuentes documentales medievales que trataran sobre la Catedral de Orihuela, un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia compuesto por los profesores del departamento de Historia del Arte Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, que son también los conservadores del Museo de Arte Sacro, y los doctorandos Andrea García, Paula Martínez y Adrián López ha descubierto un códice medieval del siglo XV que corrió similar suerte: El Libro de Ceremonial de la Colegiata de Orihuela, un manuscrito de suma importancia para la historia de la ciudad fue robado del archivo de la seo oriolana antes de la Guerra Civil.

Tras seguir su pista, han averiguado su paradero, también en la Biblioteca Nacional de Catalunya, a la que se lo vendió el mismo librero, probablemente junto al Llibre dels Repartiments.

Liturgia y ceremonial

"Para el estudio de la liturgia en las colegiatas y catedrales durante la Edad Media y la Edad Moderna son imprescindibles los libros de ceremoniales como fuentes primarias de especial relevancia, pues en ellos se regula la actividad litúrgica de una iglesia colegial o de una catedral", explica Cecilia. Estos libros, continúa, ordenaban en forma de manual todos los aspectos de la organización del templo, desde aspectos tan sencillos como la limpieza de la iglesia hasta el modo de celebrar las solemnidades.

En Orihuela, la adopción paulatina en du principal templo, la iglesia del Salvador y Santa María, de los rangos de Colegiata (1413) y Catedral sub uno pastore (1510) conllevaba que se regulase un ceremonial acorde con los nuevos estatus del templo.

En este sentido, en la Biblioteca Nacional de Catalunya se conserva un relevante manuscrito procedente del Archivo de la Catedral de Orihuela que por razones desconocidas fue sustraído del fondo capitular. Este documento histórico recoge las directrices que se debían seguir en la sacristía relativas al culto y la liturgia en la catedral con el título de "Comença lo libre de les constitucions o regiment de la sacristia hordenat per lo reverent Capítol de la Sglésia [catedral] de la present ciutat de Oriola, lo qual té a ésser regit per lo reverent senyor sacriste o per lo seu sots sacristà".

Escrito en catalán sobre pergamino, con cubiertas del mismo soporte, contiene las constituciones que rigieron la sacristía de la Iglesia del Salvador y Santa María en sus estados de colegiata y catedral sub uno pastore mandadas por su cabildo.

A juicio de Cecilia, "es una fuente de gran importancia para conocer el templo gótico y la ciudad en la Baja Edad Media". El grupo de investigación está realizando actualmente un estudio de las fases constructivas bajo medievales de la seo oriolana, y "este códice ha resultado fundamental para conocer muchos aspectos desconocidos de la construcción de la actual catedral, así como de su liturgia y costumbres", añade. Paralelamente, se está realizando un estudio de las campanas bajo medievales de las que también hay referencias en el manuscrito.

Como curiosidad se sabe, gracias a este documento histórico, que el templo se vestía de textiles según el color litúrgico: verde, blanco, rojo, negro... Incluso, aparecen hasta los horarios de verano e invierno.

También documenta la celebración teatral de la Asunción de la Virgen, como en Elche con el Misteri, y todos los detalles de las procesiones que se celebraban. En concreto, una de las más importantes era el día de la Reconquista con la procesión de las Santas Justa y Rufina, además de numerosas referencias a los desfiles procesionales del Corpus o de Domingo de Ramos.

Ahora, tras recibir una copia del manuscrito, se está realizando una transcripción para su publicación y difusión. "Pensamos que, al igual que se reivindica el Llibre dels Repartiments, también se debería pedir la devolución de esta obra robada en el mismo momento", concluye Cecilia, por una cuestión de justicia histórica y contra el expolio patrimonial que ha sufrido la ciudad.