El Ayuntamiento de Torrevieja tarda seis años en reabrir las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de Torrevieja ha reabierto las siete pistas de pádel y de frontenis de la Ciudad Deportiva. Han estado cerradas 6 años. El alcalde Eduardo Dolón (PP) atribuyó el retraso a la gestión municipal del ya lejano equipo de gobierno de coalición de izquierdas que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019. A su vez, ese gobierno local, culpó al primer mandato de Dolón por el estado de las instalaciones.

Para la reapertura, que además de levantar de nuevo las instalaciones ha mejorado otros aspectos de la zona de raquetas de la Ciudad Deportiva, como el control de acceso, el equipo de gobierno organizó un acto este sábado por la tarde.

Las obras se adjudicaron a la empresa Pavasal por 1.198.000 euros con seis meses de plazo que se ampliaron dos más. La nota de prensa que difunde la reapertura no cita desde cuándo estaban cerradas las instalaciones, ni la empresa que ha llevado a cabo las obras.

Viente millones

La rehabilitación de unas infraestructuras que presentaban un estado muy deficiente ha supuesto una inversión municipal de 1.078.848 euros(IVA incluido). El proyecto estaba aprobado desde 2022 pero finalmente la ejecución de la obra no se adjudicó hasta finales de 2024.

El alcalde recordó la "gran inversión pública" realizada por el consistorio torrevejense en infraestructuras deportivas en los últimos 6 años. Entre ellas la remodelación del Palacio de los Deportes, la construcción del polideportivo de La Mata, la rehabilitación de las pistas deportivas de barrio y la renovación del campo de rugby Nelson Mandela, que se emplea fundamentalmente para disciplina de fútbol. Según el primer edil ha sido más de 20 millones de euros y ha asegurado que la previsión a corto plazo es la construcción de "una nueva piscina climatizada de 25 metros cuadrados, en licitación, y la "rehabilitación del pabellón de deportes Cecilio Gallego". Este último anuncio carece de proyecto aprobado.

El área de Deportes, que dirige Diana Box, es una de las prioridad desde el punto de las inversiones y subvenciones municipales, además de contar con una quincena de escuelas municipales, con miles de alumnos y también subvencionadas.

Las siete pistas de pádel panorámicas están adaptadas al World Padel Tour (WPT) y cumplen con la normativa establecida por la Federación Española de Pádel, habiéndose dotado las gradas centrales con asientos de plástico anclados, así como la creación de un itinerario totalmente accesible para todos los usuarios mediante rampa, que permite comunicar las tres zonas ubicadas que se encuentran a diferente cota.

Se han reparado las dos pistas de frontenis y se han sustituido, además, las luminarias actuales por otras de mayor eficiencia energética, sustitución del mallazo perimetral, así como pintado de superficies deportivas de las pistas reparadas y sustitución de los accesos actuales por otros más grandes que permitan la entrada de maquinaria para labores de mantenimiento. Además, se ha rehabilitado totalmente los aseos y vestuarios ubicados junto al gimnasio municipal.

También se ha sustituido el actual control de acceso ubicado en la avenida de Delfina Viudes por otro de mayores dimensiones que va a reconfigurar las circulaciones de acceso al recinto deportivo, permitiendo el control de entrada a la instalación a ambos lados del acceso actual, y permitiendo la ubicación de dos puestos de trabajo para personal.

Además, se ha construido una cafetería en la explanada existente entre el gimnasio y las pistas de pádel, que "complemente al uso deportivo, dotado de una zona amplia para terraza exterior, y que va a permitir a los usuarios y familiares de las instalaciones deportivas tener un lugar agradable de ocio y recreo". La explotación de la cafetería no está adjudicada.

Mientras el Ayuntamiento tramitaba esta renovación los negocios dedicados a la práctica de pádel han florecido en el entorno de la propia Ciudad Deportiva. A estas instalacione se suman las pistas de pádel públicas inaguradas en el parque de La Siesta inaugurado en marzo de 2024.

El gimnasio

Algunas inversiones previstas por la Concejalía de Deportes como ha ocurrido con la renovación de las pistas de pádel se han atascado en la tramitación administrativa. Fue el caso del pabellón blanco, que se ha terminado 12 años después de iniciarse, y es ahora la renovación de la maquinaria del gimnasio público, también situado en el mismo espacio suma un retraso de más de un año medio tras las alegaciones presentadas por las empresas ofertantes, que han obligado a repetir el proceso de adjudicación con una inversión prevista de casi 400.000 euros.