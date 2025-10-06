Comienzan las obras para "desatascar" la desembocadura del Segura en Guardamar y evitar inundaciones

La empresa estatal Tragsa, por encargo de la Generalitat Valenciana, ha comenzado el dragado de lodos del tramo final del cauce viejo del río Segura en Guardamar. Es un proyecto, que sumado desentubado del Azarbe del Señor, cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y en el que está previsto el dragado de casi 200.000 metros cúbicos de lodos acumulados en el cauce y que, según los técnicos de la Generalitat, la Confederación Hidrográfica de Segura y el Ministerio para la Transición Ecológica, reducen la capacidad de evacuación del río en episodios de crecidas.

Reivindicación

La actuación ha sido reivindicada por los regantes y los municipios situados a cola del Segura desde las inundaciones de la llanura aluvial del Bajo Segura provocadas por la dana de septiembre de 2019. Durante ese episodio de lluvias torrenciales el cauce nuevo del río Segura apenas se elevó 30 centímetros, mientras que el viejo creció hasta 1,35 metros al estar obstruido por el arrastre de residuos y sedimentos tanto de ese episodio de intensas precipitaciones como de anteriores.

La falta de capacidad de drenaje del tramo final del río y su desembocadura retuvo durante semanas un enorme volumen de agua en la huerta tradicional. Anegó la zona comercial junto a la N-332 en San Fulgencio, además de amplias zonas de huerta, viviendas diseminadas y partes del casco urbano de Daya Nueva, Daya Vieja y Dolores.

SedimentosEn estos puntos se sumó a ese "tapón" por la acumulación durante décadas de los sedimentos en el cauce viejo, la rotura del cauce nuevo del río en Almoradí y el desbordamiento de todo el sistema de acequias y azarbes de la huerta tradicional.

El proyecto presenta algunos aspectos que han sido muy cuestionados por los colectivos ecologistas como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y que, según el alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha explicado este lunes a INFORMACIÓN han sido modificados para eliminar ese riesgo ambiental.

Cambios de última hora

En la evaluación ambiental inicial figuraba que los lodos que no presentan problemas de acumulación de contaminantes, perostinarán a la regeneración de las playas de Guardamar. Algo que se mantiene en e proyecto actual. Pero 48.000 metros cúbicos contaminados por mercurio pero sin superar los umbrales que exigen su eliminación en vertedero se iban a eliminar con un vertido en el mar, junto la bahía de Santa Pola. A esa previsión se opusieron empresas de acuicultura que cuentan con instalaciones en la zona y AHSA. Finalmente, este material, se va a reutilizar para rellenar y elevar la parcela industrial de la futura ampliación de la fábrica de baterías de Guardamar, junto a la N-332.

La fábrica de Johnson Controls, situada junto a la N-332, ya está elevada varios metros sobre la rasante de la huerta para evitar las inundaciones -fue uno de los pocos terrenos que se libró de la inundación durante la dana de 2019- y el acopio servirá para ese mismo objetivo en sus terrenos de ampliación, que se extienden a lo largo de 200.000 metros cuadrados, según confirmó el primer edil. Ese acopio no tendrá coste alguno para la administración.

Finalmente, los lodos contaminados por mercurio por encima del umbral, otros 12.000 metros cúbicos, que la legislación los considera no aptos para su uso serán trasladados a un vertedero autorizado, como estaba previsto inicialmente.

Esa acumulación de contaminantes en el lecho del cauce viejo se produjo en los años 80 y 90 cuando la depuración de aguas residuales en Murcia no estaba desplegada y el control sobre industrias contaminantes como los curtidos de Lorca prácticamente no existía. Algunas fuentes la atribuyen también a la propia empresa de baterías, que también ha mejorado sus sistemas de control, en algo que no está confirmado.

El dragado se centrará sobre todo en el tramo final del cauce viejo, a lo largo de 2.000 metros lineales, con el objetivo de mejorar su capacidad de donde se retirarán 110.701 metros cúbicos. Estos trabajos exigirán el desbroce de más de 35.000 metros cuadrados de cauce y se llevan a cabo ahora para evitar la temporada de anidamiento. Toda la zona de actuación se encuentra protegida en el catálogo de zonas húmedas de la Generalitat Valenciana.

Los ecologistas insisten en que esta operación de dragado, además de suponer un riesgo ambiental importante con la turbidez generada por la retirada de los lodos con mercurio y el desbroce de amplias zonas de vegetación autóctona, no van a solucionar el problema de evacuación. Para Amigos de los Humedales "el tapón" principal de las aguas del Segura en esta zona es el que ejerce la barrera de la N-332 -que necesita elevarse para dejar pasar los caudales en un proyecto que el Gobierno ni ha contemplado seis años después de presentarse- y la falta de laminación de las aguas del Segura, con su renaturalización.