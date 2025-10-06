Educación en Torrevieja: arranca la instalación del cuarto centro educativo en barracones ante la falta de plazas

La Conselleria de Educación ha comenzado la construcción del colegio Número 16 de Torrevieja. Será el cuarto centro educativo exclusivamente que funcionará exclusivamente en aulas prefabricadas en la ciudad. En instalaciones prefabricadas ya estudian todos los estudiantes de los colegios Número 14, Número 15 y el IES "Eras de la Sal" Número 6. Este último ha duplicado su capacidad este mismo curso con ocho aulas más. En total la población escolar ubicada en instalaciones prefabricadas supera ahora los 1.600 alumnos y se acercará a los 2.000 en enero.

Las instalaciones del colegio Número 16 se están ubicando en la misma parcela de Mar Azul que durante 17 cursos, y solo hasta hace un par de años, acogió el colegio Amanecer, también en barracones, junto a la avenida de Juan de Austria, en el extremo sur del casco urbano torrevejense.

Escolarizados

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, explicó a INFORMACIÓN este lunes que las instalaciones estarán preparadas para su apertura en el mes de enero. Los escolares que llenarán las nuevas aulas prefabricadas están escolarizados también en aulas provisionales, en estos momentos en los colegios Número 14 y Número 15 (el consejo escolar municipal todavía no les ha puesto nombre). Esos alumnos y sus familias ya conocen que tendrán que acudir a otro centro al regreso de las fiestas navideñas. Para algunos de los niveles educativos ya llenarán dos y tres líneas.

La Generalitat Valenciana se anticipó y adjudicó a la empresa Alquileres Barceló Sáez la instalación, alquiler y desmontaje del colegio número 16 de Torrevieja por 2,5 millones de euros (IVA incluido) por un periodo de tres cursos académicos a contar desde el próximo mes de noviembre. Se trata de un centro provisional de grandes dimensiones con tres aulas por nivel educativo -tres líneas-. De esa dimensión da cuenta que el alquiler mensual supera los 43.000 euros.

Inicio de la instalación del colegio en prefabricadas Número 16 de Torrevieja / D. Pamies

Varios cursos

La previsión de la Conselleria de Educación, en función del contrato que ha cerrado con la empresa especializada en este tipo de construcciones, es que los módulos prefabricados no puedan sustituirse con un colegio de nueva planta, al menos, hasta el curso 2027/2028 -el contrato contempla la posibilidad de prórroga-.

El proyecto prevé la instalación de 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, lavabos, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros de otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para los pasillos.

Inversión municipal

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Torrevieja debe ejecutar las obras de urbanización de la propia parcela. Inversión municipal en la urbanización y adaptación del suelo se encuentra en estos momentos en fase de licitación y tendrá un coste de unos 160.000 euros, más los 14.000 euros adjudicados para elaborar la memoria previa.

Torrevieja arrancó el curso escolar en septiembre con 17.000 alumnos y 1.500 docentes. Todos los centros públicos a excepción de un concertados.