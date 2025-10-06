Los regantes reclaman un azud en el cauce nuevo del río en Las Norias para garantizar el riego de 2.500 hectáreas

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Segura que proyecte una solución para que las tomas de agua de las acequias de Alquibla, Molina, Moquita y Pando, que se localizan en el cauce viejo del Segura en Las Norias, cuenten con el caudal suficiente en cada una de sus tandas, puesto que el actual azud artificial ubicado en el cauce nuevo con una pantalla neumática provoca continuos problemas de abastecimiento. Este meandro del río está ubicado en la entrada del río Segura a la provincia de Alicante desde Murcia.

Superficie

Alquibla es una acequia que riega 1.300 hectáreas de huerta tradicional a lo largo de treinta kilómetros y que alcanza desde de Orihuela hasta Rojales; Molina cuenta con una longitud de 8,71 kilómetros y riega 899 hectáreas; Moquita riega un total de 160; y Pando otra tantas. En total, las incidencias alteran el riego de unas 2.500 hectéareas de huerta tradicional.

El juez de Aguas, José Bernabé, explica que desde la construcción del nuevo cauce del río una pantalla flotante es la que represa el agua para que las boqueras que captan el caudal de riego que abastece estos heredamientos puedan contar con sus tandas de riego. Con anterioridad la función de acumulación era realizada por el histórico azud de las Norias Gemelas. Tras la construcción del nuevo cauce fluvial, las tomas de las acequias fueron conservadas en el brazal viejo del río, pero el caudal del Segura, en su mayor parte, se deriva al nuevo. El azud hinchable provisional permitía recuperar el nivel de agua en el viejo.

Una de las norias gemelas. Al fondo, la huerta tradicional de Murcia y Orihuela / Áxel Álvarez

Ineficiente

El sistema, sin embargo, no es del todo eficiente. El dispositivo hinchable pierde presión y cada uno de los síndicos encargados de los heredamientos deben estar al tanto de volver a restablecerla. Además, se pincha. De su mantenimiento es responsable la Confederación Hidrográfica del Segura, pero han sido los síndicos de los cuatro heredamientos afectados quienes han de estar pendientes del nivel del agua y de las condiciones de la pantalla que actúa como represa.

Los cientos de regantes que dependen de este riego tradicional llevan muchos años sufriendo estos problemas y piden una solución definitiva. La CHS planteó electrificar la pantalla para evitar las constantes pérdidas de presión, pero el Juzgado Privativo quiere una solución definitiva.

Otro de los problemas generados por la construcción del cauce nuevo construido a mediados de los años 90 para evitar inundaciones es la obstrucción de la conexión entre el cauce nuevo y el antiguo meandro del Segura, ya que los tubos que enlazan el antiguo cauce con el río se ubican a una cota más baja que este último. El presidente de la CHS, Mario Urrea, aseguró en una reunión reciente sobre estas incidencias que el proyecto para resolver este problema está muy avanzado.

Además, el Juzgado de Aguas ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Segura que el barrio del Rincón de Las Norias sea beneficiario del convenio entre el organismo de Cuenca y el Ayuntamiento para la limpieza periódica del cauce del río, algo que, según las mismas fuentes, está contemplado en el nuevo convenio. La limpieza la financiará la CHS y la decidirá el Ayuntamiento.

Revegetacíón

Los vecinos de la zona, a través de la Asociación de Amigos de las Norias Gemelas, reclaman desde hace años no solo la limpieza del cauce, también un proyecto de revegetación autóctona en el que se elimine la caña invasora, al igual que se llevó a cabo en el brazal del cauce antiguo en el término municipal de Beniel (Murcia).