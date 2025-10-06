El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
El III Concurso Profesional Caldo con Pelotas, celebrado en Alicante Gastronómica, ha elegido su ganador
Pocos platos más sabrosos y alicantinos que un buen caldo con pelotas. Esta receta típica de la gastronomía alicantina se prepara desde hace siglos en la provincia y ahora que llegan los meses más fríos es cuando más se disfruta.
El caldo con pelotas se elabora a partir de una base de caldo de carne y se acompaña con unas pelotas de carne picada, pan y huevo. Pero como siempre, cada maestrillo tiene su librillo y en cada casa y cada restaurante se realiza una elaboración singular.
Para elegir la mejor receta de la provincia, Alicante Gastronómica convocó este fin de semana el III Concurso Profesional Caldo con Pelotas y eligió un ganador. El Mesón La Noria de Rojales se alzó el galardón después de que el jurado probara todas las elaboraciones. José María García (La Finca), Miguel García (El Cantó), Rafael Poveda (enólogo), Francisco Oliva, presidente de la DO Granada Mollar de Elche; y Ana Belén Toribio, directora Gastrostyle, fueron los miembros del jurado.
Este jurado profesional ha tenido que seleccionar al ganador dentro del grupo de finalistas compuesto por los restaurantes: Los Infantes (Almoradí), El Casino de Monóvar (Monóvar), Wister (Petrer), El Poli de la Mama Carmen (Hondón de las Nieves), El Silvino (Almoradí), Josemar (Rojales), Ramón (Monforte del Cid), Frasquitín (Callosa de Segura), La Noria (Rojales) y Charlot (Benejúzar).
El jurado valoró la fidelidad a la receta tradicional, la calidad técnica y el sabor, la presentación visual y la temperatura y la textura y el equilibrio del conjunto.
