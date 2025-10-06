Orihuela seguirá adelante con sus proyectos de 20 millones pese al suspenso del Gobierno para optar a los fondos europeos

Orihuela se ha llevado un varapalo con el reparto de los fondos europeos al ser uno de los grandes municipios, junto con Alicante y Elche, en quedarse fuera. En concreto, se trata del Plan Edil impulsado por la Unión Europea y gestionado en España a través del Ministerio de Política Territorial con el objetivo de impulsar proyectos transformadores en los municipios, centrados en la transición ecológica, la digitalización, la movilidad sostenible y la mejora de las infraestructuras locales, financiando el 60% del coste de los proyectos, mientras que el 40% restante es aportado por los ayuntamientos.

Ahora se abre un periodo de diez días para presentar alegaciones. Para ello, el Ayuntamiento está a la espera de que el ministerio responda a su petición de que especifique qué puntuación ha obtenido el municipio, algo que no se ha comunicado aún, y en base a qué criterios, aunque siendo realistas no hay mucha esperanza de que la situación cambie con las alegaciones.

Según fuentes municipales, el caso oriolano contaba con el hándicap de una mala ejecución de los fondos Edusi (los antecesores de estas ayudas). De hecho, de los 20 millones que se le asignaron tan solo justificó un millón, algo que se reprodujo en otros puntos de la geografía española.

Por eso, en esta ocasión el ministerio estableció en las bases de la convocatoria un examen, de forma que a 31 de marzo de 2027 los que no hayan seleccionado operaciones por al menos un 70% del gasto o no hayan justificado al menos un 20% de la ayuda serán expulsados del club de estas subvenciones -por decirlo de alguna manera- y se sustituirán por los municipios que están en reserva, como es Orihuela, que podría entonces ser repescado.

Unidad específica

Para lograrlo, el Ayuntamiento incluso estableció una estructura específica para su gestión, ejecución y seguimiento que buscaba agilizar los tiempos en los trámites técnicos y administrativos, priorizando la licitación y adjudicación de estos proyectos con un calendario que establecieron las áreas de Contratación y Tesorería.

Esta estructura está liderada por el alcalde, Pepe Vegara, seguido por Secretaría, Intervención, la asesoría jurídica y el coordinador del área de desarrollo de la ciudad y subvenciones, Adrián Ballester, uno de los cuatro nuevos altos cargos de libre designación, del que también depende la oficina técnica creada para el seguimiento del plan.

El objetivo de este equipo fue demostrar en Madrid y en Bruselas que Orihuela estaba preparada para asumir su ambicioso plan, aunque se era consciente de la dificultad, un proceso que aún se complicó más cuando después de la dana que asoló Valencia el ministerio decidió destinar un 33% de la asignación de la Comunidad Valenciana -no del importe global de las ayudas en todo el país- a los municipios más castigados. Es decir, el montante pasó de 139,1 millones a repartir en la Generalitat a 94,5.

En parte, por esto explica el Ayuntamiento que solo Castellón, Valencia y Torrevieja se hayan llevado las ayudas en la categoría de grandes ciudades. Con todo, las mismas fuentes explican que la Administración local va a seguir adelante con los proyectos. Muchos de ellos, continúan, se contemplan en el crédito bancario que Orihuela solicitó por valor de 40 millones.

El plan, en concreto, busca ser un referente en sostenibilidad, resiliencia y calidad de vida, promoviendo un desarrollo inclusivo y equitativo y al mismo tiempo fortaleciendo su riqueza histórica y cultural. Para ello, propuso -y se aprobó- un Plan de Actuación Integrado (PAI) que abarca proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la regeneración urbana, la protección del patrimonio y la resistencia frente a desastres naturales y el cambio climático, así como la digitalización de servicios y la integración de grupos desfavorecidos. Todo ello por valor de 20 millones de euros.

Proyectos

El plan contempla nueve grandes proyectos en un horizonte de 2026 a 2029. En un primer bloque se encuentra la transformación de la ciudad, poniendo el foco en la integración de los barrios más desfavorecidos y la mejora de los servicios.

Incluye la rehabilitación del Teatro Circo y su entorno urbano como espacio cultural, con una inversión de 2,8 millones de euros, para una reforma integral: restauración de su cubierta y fachadas, iluminación LED, modernización del sistema de climatización e impermeabilización del edificio. Además, se reforzará la seguridad y accesibilidad, con la instalación de un ascensor y entradas adaptadas. También se renovará el mobiliario y equipamientos técnicos para su uso como centro cultural.

Por otro lado, la reurbanización de la entrada a la ciudad por la avenida de la Constitución hasta el centro histórico para promover integración con la ciudad de uno de los barrios más desfavorecidos (5,6 millones). Se actuará así en la plaza de la Salud y la calle Hospital para eliminar barreras arquitectónicas, ampliar aceras y mejorar el entorno de edificios emblemáticos como el Palacio de Rubalcava y la Biblioteca Municipal.

Otro de los proyectos es la rehabilitación del Museo Arqueológico Comarcal (1,6 millones), restaurando las áreas más deterioradas del antiguo Hospital San Juan de Dios, incluyendo la Sala de Hombres, la sala superior y el patio trasero.

Museo Arqueológico Comarcal, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Se realizará, asimismo, la renovación integral de la plaza Santa Lucía y calles adyacentes para mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad (1,2 millones), eliminando barreras arquitectónicas, instalando zonas de sombra y ampliando espacios de descanso y juego, con el fin de consolidar un eje de mejora en el centro de Orihuela.

Con un millón de euros, se digitalizarán la Casa Museo y Casa Natal Miguel Hernández y los museos de la Muralla de la Reconquista.

Agua

Además, se sustituirán las redes de agua potable más antiguas y con mayores pérdidas en los barrios más desfavorecidos (San Isidro, Rabaloche, Miguel Hernández y San Antón), lo que costará 1,5 millones.

Otros 1,9 millones irán destinados a la transformación del parque de Las Espeñetas en parque inundable, adaptando ese espacio para que funcione como área de laminación y almacenamiento de aguas pluviales, mitigando los riesgos de inundación.

Redes digitales

En un segundo bloque, se ha diseñado la "Orihuela conectada e integradora", con iniciativas orientadas a fomentar la inclusión social y la cohesión urbana mediante la digitalización de servicios públicos, la formación educativa y la integración de colectivos vulnerables.

Las actuaciones incluyen la creación de plataformas digitales smart city para centralizar la gestión de servicios como seguridad, transporte y gestión de residuos, así como un portal Open Data para el acceso ciudadano a información clave sobre la ciudad (un millón de euros).

Y 3,4 millones más en integración social, con la construcción de la Escuela Permanente de Adultos en el barrio de Santiago y un centro educativo en San Isidro para la formación y empleabilidad en colectivos desfavorecidos.

Torrevieja y Almoradí

Torrevieja, que también creó una unidad específica para ello, sí ha conseguido acceder a estas ayudas, con 8,56 millones de euros, aunque su intención era lograr 11,7 millones de un total de 19,6.

En la Vega Baja, aunque en otra categoría, también competían Pilar de la Horadada, que no lo ha logrado, y Almoradí, que ha obtenido una inversión de 6,4 millones procedentes de fondos europeos destinados, en este caso, a un conjunto de actuaciones estratégicas en materia de infraestructuras hidráulicas, sostenibilidad urbana y fomento del emprendimiento.

Uno de los proyectos más relevantes incluidos en esta financiación es la construcción del colector de la zona oeste, una obra clave para la prevención de inundaciones en el municipio. Tras completar el colector de la zona este dentro del plan de prevención diseñado después de la dana de 2019, este nuevo tramo permitirá mejorar la evacuación de aguas pluviales y minimizar los efectos de lluvias torrenciales en el casco urbano.

Además, el plan contempla la reutilización del agua depurada para el riego de parques y jardines municipales. La depuradora de Almoradí, actualmente en fase final de ejecución, estará operativa el próximo verano y permitirá aprovechar el agua tratada, contribuyendo al ahorro hídrico y a la sostenibilidad medioambiental.

Entre las actuaciones previstas también se incluyen mejoras urbanas, la creación de zonas peatonales y mejora en las conexiones, fomentando una movilidad más sostenible.

Asimismo, el proyecto prevé la renovación del Centro Integral de Empleo, que se convertirá en un Centro para Emprendedores, con espacios y ayudas destinadas a impulsar la implantación de nuevas empresas y negocios locales.

Para la alcaldesa María Gómez, Almoradí se consolida así como referente en la Vega Baja en materia de planificación, gestión y captación de recursos europeos: "Queríamos estar a la altura de las grandes ciudades, y lo hemos conseguido. Este plan es una oportunidad para seguir modernizando Almoradí, mejorar la calidad de vida de los vecinos y aprovechar cada euro en proyectos útiles y sostenibles".