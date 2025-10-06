Orihuela sube 20.000 euros el coste de los desfiles de Papá Noel mientras aún debe los de 2023

Cuentas atrás para los actos típicos de la Navidad. El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Festividades, que dirige Rocío Ortuño, ha licitado la organización de los desfiles de Papá Noel con un contrato de 86.865 euros que se divide en dos lotes, uno que corresponde al evento en la ciudad (51.775 euros), que se celebrará el 23 de diciembre, y otro en la Costa (35.090), el día 20 de ese mismo mes. Este año con la novedad de que el contrato incrementado que podrá prorrogarse, año a año, por dos anualidades más por un total de 215.370 euros.

Todo ello se produce cuando el Consistorio aún debe el pago de las cabalgatas de 2023 a la empresa adjudicataria. En esa ocasión, el contrato se adjudicó in extremis a la mercantil Mariano Meroño Picazo, con más de 30 años de experiencia en el sector de la producción de espectáculos -también suele realizar las cabalgatas de Elche-, a la que avisaron de la resolución el 20 de diciembre de ese año, solo dos días antes de la celebración de los actos. Ya el día 27 de ese mismo mes remitió la factura al Consistorio. Después no recibió más comunicación oficial que la de que se rechazaba por haberse abierto un procedimiento por incumplimiento de contrato, sin más detalle.

Hay que recordar que el contrato, además de adjudicarse en el último momento, se hizo a la baja. Los dos lotes del contrato recayeron en el mismo adjudicatario, que ofertó 63.404 euros por ambos (34.364 euros en el caso del centro y 29.040 para el de la Costa); es decir, 3.146 euros menos que el precio de licitación.

Pocos días después de los desfiles, tras el revuelo por las críticas, el Ayuntamiento ya dejó caer que estudiaba sancionar a la empresa por posibles incumplimientos. Ya entonces se dijo que el área de Festividades estaba elaborando un informe -casi acabado por entonces- al detectar que no se desplegaron todos los elementos que indicaba el pliego, tanto en el casco urbano como en la Costa.

Pero fue casi un año después, en noviembre de 2024, cuando le comunicaron el expediente de penalidades por un incumplimiento parcial del contrato. En total, un descuento de 12.500 euros (5.900 por el desfile en el casco urbano y 6.600 en el litoral) porque, entre otras cosas, no se repartieron durante el desfile las 8.500 pulseras y anillos LED que establecía el pliego, mientras que se dieron juguetes de baja calidad. Además, recoge la resolución, los muñecos hinchables que aportó el licitador fueron de una calidad pésima: "No están en condiciones de formar parte de un desfile", ya que estaban sucios y alguno de ellos se desinfló en varias ocasiones. Igualmente, las plataformas móviles de sonido no estaban adecuadamente decoradas para el desfile.

Además, varios de los figurantes llevaban zapatillas deportivas y otros llevaban los zapatos envueltos en papel rojo sujeto con papel celo, ofreciendo "una imagen deplorable", y la carroza no estaba decorada con juguetes ni estaba iluminada.

Con todo, dos años después el adjudicatario sigue sin cobrar los 50.900 euros que le corresponde descontando las sanciones.

El año pasado, el presupuesto fue similar: 65.327 euros, que se repartieron en 39.675 euros para el centro y 24.200 para la costa. El nuevo contrato de este año, incrementa el importe en algo más de 20.000 euros.

Desfiles

El desfile en la ciudad se celebrará el día 23 de diciembre a las 19 horas desde la plaza del Carmen hasta la Glorieta, pasando por las calles Marqués de Arneva, Santa Justa, López Pozas, Ramón y Cajal, Alfonso XIII, Loaces y Calderón de la Barca.

Su apertura irá de la mano de seis divertidos personajes que aparecen en escena y recorrerán las calles portando gigantescos bastones de caramelo de 3 metros de altura, girando y danzando al ritmo de la música navideña. A continuación, un gran árbol de Navidad acompañado por personajes Disney y monitores representando los colores de las emociones.

Después llegará Mary Poppins y su equipo de deshollinadores con el propósito de asegurarse de que todas las chimeneas estén impecables para la gran visita de Papá Noel. Con sus escobas, bailes acrobáticos y un toque de polvo de estrellas, recorrerán las calles al ritmo de la música con coreografías llenas de saltos y piruetas.

Luego llegará el turno de los buzones de cartas y un gran libro donde están apuntados todos los niños que recibirán un regalo la noche del 24 de diciembre, así como la gran hada de la Navidad con la llave mágica que protegerá el secreto del libro.

Desfile de Papá Noel en Orihuela Costa / Información

Además, saldrá un grupo de baile local y un bloque con acordeones, guitarras y percusión como antesala a una enorme casa de golosinas y cajas de regalos que anunciarán la llegada de la carroza de Papá Noel con sus renos y duendes que repartirán más de 3.000 juguetes.

En la Costa, el desfile comenzará el 20 de diciembre a las 18 horas desde el Ayuntamiento en la plaza Antonio Vicea hacia calles Pablo Picasso, Nicolás de Bussi, Dalí y Jade hasta el escenario del centro comercial de La Zenia. Será similar al del centro, pero a menor escala, con títeres, zancudos y una marioneta de cuatro metros, además de duendes, elfos y hadas.