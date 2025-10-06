Padres y madres en pie de guerra por deficiencias en colegios de Orihuela

Se acumulan las quejas por deficiencias en centros escolares de Orihuela, mientras sigue pendiente el contrato de mantenimiento por un millón de euros. Las AMPA del CEIP Virgen de los Desamparados y del colegio Fernando de Loaces, en pleno Palmeral, ponen el grito en el cielo ante sus innumerables demandas que arrastran desde hace tiempo sin hallar soluciones.

Las familias del colegio de la pedanía oriolana alertan de que el mal estado del parque infantil, desde hace años, está produciendo numerosos accidentes entre los pequeños, causando heridas y golpes frecuentes entre los menores de entre 2 y 5 años, alumnos del centro, que lo utilizan a diario.

Lesión en una niña de 3 años a causa del mal estado del parque infantil / Información

Según la comunidad educativa, la dirección del centro lleva entre un año y medio y dos años enviando instancias mensuales al Ayuntamiento para solicitar la renovación del área de juegos. La única respuesta, aseguran, ha sido la visita de un técnico municipal que certificó que "hay que cambiar la solera donde está situado el parque antes de hacer nada". Esa parte de la infraestructura, según aclaran, es "competencia del Consistorio", al que acusan de "bloquear" esta actuación: "Pese a que la Conselleria de Educación ya se ha comprometido a instalar un nuevo parque de forma gratuita, el proyecto sigue paralizado debido a la inacción municipal respecto a la solera".

"El caucho del suelo ya no cumple su función de amortiguación; todo lo contrario, es causa de accidentes porque las puntas de las piezas se han deformado quedando hacia arriba", añaden, al mismo tiempo que insisten en que "el peligro es constante para los más pequeños".

Lesión en una mano de un pequeño tras clavarse una astilla en la zona de juegos / Información

Todo ello pese a que hace poco más de un año, con motivo del inicio del curso pasado, el alcalde, Pepe Vegara, y el concejal de Educación, Vicente Pina, visitaron el centro, ocasión que se aprovechó para invitarles a que comprobaran, de primera mano, el estado del parque, sin que se haya dado ningún paso.

Los juegos del parque infantil del CEIP Fernando de Loaces brillan por su ausencia desde que se rompieron y se los llevaron para arreglarlos, pero "nunca más volvieron", señalan padres y madres del centro.

Parque infantil sin juegos / Información

También han perdido la cuenta del tiempo que lleva una gotera en el techo del comedor, además de numerosos enchufes que no funcionan y techos, cajones, puertas, persianas y cristales rotos.

Igualmente, llevan desde agosto pidiendo que se repongan los grifos de las fuentes que robaron en verano. Mientras, tan solo hay uno en todo el patio del colegio, así como se acumulan múltiples enseres a la espera de que un camión se los lleve al punto de reciclaje.

Sin olvidar que hay cuatro alumnos con movilidad reducida que necesitan que el centro se adapte a sus necesidades. Por último, apuntan que, en pleno palmeral, es precisa una revisión urgente de los ejemplares.

"Hay para todos los gremios: fontanería, carpintería, electricista, albañilería, jardinería...", concluyen las mismas fuentes.

Las quejas se acumulan en el CEIP Fernando de Loaces / Información

Críticas del PSOE

"¿A qué espera el PP para licitar el contrato de mantenimiento de los colegios?", se han preguntado desde el PSOE este mismo lunes, a la vez que han subrayado que el propio pliego encargado, que se concluyó hace dos semanas, cifra en más de 150.000 euros las reparaciones urgentes.

"Tienen el diagnóstico, tienen el dinero, pero no hacen nada", ha criticado la edil socialista María García, que ha añadido que "si algo ha demostrado el gobierno del Partido Popular en Orihuela en materia educativa es su asombrosa capacidad para afirmar que todo va bien… precisamente cuando todo va mal".

Según la concejala, "cualquiera que haya pisado un aula, un patio o un baño de los colegios públicos del municipio sabe que no es una exageración política: es una realidad palpable, denunciada por los propios centros y documentada en correos, informes y quejas firmadas por los equipos directores".

Además, ha hecho hincapié en que tras dos años de gobierno y dos presupuestos aprobados, "la Concejalía de Educación no ha ejecutado ni una sola mejora en los centros educativos del municipio. Mientras los colegios reclaman soluciones urgentes, el Ayuntamiento responde con silencio o excusas".

La concejala socialista ha lamentado que desde mayo de 2023 hay 20 memorias técnicas con las necesidades específicas de cada centro que se entregaron a la Concejalía de Educación, y que "el Partido Popular simplemente metió en un cajón". Ahora, ha sostenido, "han tenido que volver a contratar a una empresa para actualizarlas y redactar el pliego".

Colegio de La Murada

La edil ha indicado que uno de los ejemplos más sangrantes de "esta dejadez" es el del CEIP Maestro Ismael García de La Murada, que tuvo que recurrir a los presupuestos participativos para intentar mejorar patios, toldos y zonas de juego infantil. "Padres, madres y vecinos se movilizaron para conseguir los 60.000 euros asignados al distrito IV, y sabemos que la Concejalía de Participación transfirió ese dinero a Educación antes del verano. Entonces, ¿qué ha hecho la Concejalía de Educación durante todos estos meses? La realidad es clara: ni un solo contrato ha salido a licitación. No les preocupa. Tienen el dinero, pero lo que falta es trabajo, voluntad y compromiso político", ha concluido.