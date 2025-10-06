Torrevieja destina la mayor parte de los 8 millones en fondos Feder a las Eras de la Sal

La dirección general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha confirmado al Ayuntamiento de Torrevieja la asignación provisional de fondos europeos al programa de planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

Torrevieja, como avanzó INFORMACIÓN, concurrió de la línea de municipios denominada "grandes ciudades’" ha sido uno de los tres únicos seleccionados en la Comunidad Valenciana junto a Valencia y Castellón en esta sección, consiguiendo el máximo importe que se ha asignado: 8.562.418 euros. Había solicitado 12 millones.

La unidad

El Ayuntamiento se cansó de perder subvenciones millonarias a chorro. Y finalmente, como avanzó esta edición, puso en marcha en junio de 2024 una unidad de captación, tramitación y, lo que es más importante, cumplimiento de plazo de ejecución las subvenciones -aspecto importante porque en caso contrario se deben devolver a Europa con intereses de demora-. Esa unidad con funcionarios especializados se puso en marcha una vez que el municipio ni tan siquiera tramitó la petición de fondos Edusi y ha perdido millones de euros en fondos Next Generation: es el caso de los fondos para el centro comercial abierto La Sal o buena parte de los fondos para la Zona de Bajas Emisiones. Y está en el límite de los plazos para aplicar los fondos destinados a rehabilitación de vivienda.

El PAI, que ha coordinado la Unidad de Fondos Europeos involucra a casi todas las áreas municipales, en especial a las concejalías de Proyectos y Obras, Turismo, Educación, Cultura, Participación, Innovación, Patrimonio, Desarrollo Económico, Movilidad, Parques y Jardines, Deportes, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Policía y Fondos Europeos.

Proyectos

El Plan de Actuación Integrada con el que Torrevieja se ha presentado tiene como objetivo principal regenerar la zona sur del casco urbano de la ciudad, en concreto, la renovación urbana integral del entorno del barrio del Acequión y San Roque, a través de las siguientes actuaciones. Con ese argumento se solicitaron, sobre todo, fondos para intentar financiar la remodelación de las Eras de la Sal, que el Ayuntamiento comenzó a presupuestar en 7 millones de euros y en estos momentos se eleva a 30. Se plantearon tres actuaciones.

Ámbito de actuación de las actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento de Torrevieja / INFORMACIÓN

Tres propuestas

La primera la propuesta de rehabilitación del Museo del Mar y de la Sal y sus programas socioculturales, y la creación del Paseo de la Sal con el fin de mejorar la calidad ambiental del área e impulsar la diversificación turística a través de la tecnología. La segunda la creación del centro cívico de San Roque, con la finalidad de transformarlo en un espacio sociocultural que fomente el tejido asociativo en este ámbito urbano. Con ello se pretende fortalecer la cohesión social, la accesibilidad digital y la diversificación económica.

En tercer lugar, los patios escolares de los CEIP Acequión e Inmaculada, donde se propone la renaturalización de patios y su capacidad para influir en la cohesión social con participación colectiva y de la comunidad escolar. En estos momentos de la tramitación no se conoce cómo se distribuirán los fondos por cada actuación.

Todas las iniciativas se conectan mediante itinerarios alternativos como carriles bici y corredor verde que parte desde el entorno de la CV-95 y se desarrolla de manera continua hasta llegar al parque de Doña Sinforosa y el entono de las Eras de la Sal.