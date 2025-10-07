Las ánimas regresan a Orihuela tras dos años de ausencia

Orihuela inyecta 13.000 euros más, hasta alcanzar los 33.038, en el contrato de "La noche de las ánimas" para hacerlo más atractivo a las empresas después de que el año pasado el concurso quedara desierto.

Este evento se venía celebrando durante seis ediciones hasta que llegó el bipartito de PP y Vox. En el primer año de mandato, en 2023, no se llegó a tiempo de la licitación, mientras que en el segundo se hizo in extremis -a tan solo unos días de la celebración- y quedó desierto.

Esta vez, con Anabel García (Vox) al frente de la Concejalía de Cultura, relevando a su compañero de filas, Gonzalo Montoya, el responsable en las anteriores ediciones, se pretende sumergir, de nuevo, el casco histórico en un ambiente espectral.

Esta actividad, que se celebra en la noche previa a la festividad de Todos los Santos, es un recorrido por el lado más simbólico, espiritual y cultural de la tradición, combinando teatro, música, narración y elementos del folclore mediterráneo. Con "La noche de las ánimas" no solo se busca entretener, sino profundizar en el acervo cultural en el que se unían las tradiciones populares con las culturales, como el narrar historias alrededor de la lumbre o representar la obra culmen del teatro en el Romanticismo, Don Juan Tenorio, de Zorrilla.

El contrato se divide en dos lotes: por un lado, la animación y obras teatrales, con un presupuesto de 23.280 euros, y por otro lado la iluminación y sonorización (9.758).

El próximo día 31, desde las 23 hasta la 1.30 horas se ambientarán tres espacios en el casco urbano para crear una atmósfera tenebrosa. La entrada al "submundo" será a través de un arco, antorchas y faroles en la calle Santas Justa y Rufina -frente al Ayuntamiento-, donde habrá cuatro escenas con personajes ataviados con ropas de los siglos XVIII y XIX: la costurera del tiempo, el poeta de la silla vacía, la novia del río Segura y el caballero de la Muralla.

También habrá una instalación interactiva, "El recuerdo vivo", que consiste en un árbol en el que se podrá recordar y homenajear a los difuntos escribiendo dedicatorias y colgándolas como si fueran las hojas del árbol, además de encender velas.

Ánimas ataviadas con túnica y capucha negras recorrerán la calle Mayor e interactuarán con el público, advirtiendo a los viandantes de peligros futuros mediante cartomancia. Todo dentro del imaginario de la tradición española de la noche de las ánimas, donde además habrá brujas ancestrales -no malvadas, sino guardianas de sabiduría y poder de culto- elaborando conjuros, hechizos y rituales.

Títeres de tres metros de altura estarán deambulando por la calle Mayor, la plaza Ramón Sijé y la calle Santas Justa y Rufina e irían jugando con los visitantes sin intención de asustar.

En la plaza Ramón Sijé se instalará un cementerio con un enterrador que ira arrastrando una pala.

Obras de teatro en la calle

Asimismo, se realizarán cuatro representaciones teatrales distintas, de unos 15 minutos, de manera ininterrumpida a lo largo de la duración del evento, cada vez que haya público alrededor.

En concreto, en la calle Santas Justa y Rufina se llevará a cabo La dama negra, de Alejandro Dumas. El claustro de la catedral será escenario del tercer acto de Don Juan Tenorio, con vestuario del siglo XVII y en donde unos monjes con capucha portarán a hombros el féretro cruzando la plaza de la Soledad.

En la plaza de El Salvador se representará La aventura del estudiante alemán, y en la calle Santas Justa y Rufina El corazón delator.

Esa noche parte del casco histórico queda sin alumbrado público, de forma que se ilumina de una manera especial el recorrido (plaza Ramón Sijé, plaza de la Soledad, calle Mayor, López Pozas y Santas Justa y Rufina) y algunos edificios como el Centro Cultural Miguel Hernández, el claustro de la catedral, la Capilla de Loreto, la torre de la seo y el Ayuntamiento.