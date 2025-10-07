El Ayuntamiento de Orihuela ataja la polémica por las obras en el Paseo: asegura la accesibilidad y la evacuación del agua de lluvia
El Consistorio mantendrá una reunión técnica con vecinos y asociaciones, tal y como solicitaron los afectados, para despejar dudas
El Ayuntamiento de Orihuela ha querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre la reurbanización que se está realizando en el emblemático Paseo tras las dudas y la polémica suscitada entre vecinos y comercios de la zona.
La concejala de Mercados, Noelia Grao, ha visitado este martes las obras para mantener un encuentro con el director de obra, técnicos municipales y responsables de la adjudicataria con el fin de supervisar los trabajos y atender las inquietudes vecinales.
De hecho, ha avanzado que en los próximos días se concertará una reunión técnica con los vecinos y asociaciones interesadas para explicar con detalle las actuaciones y resolver cualquier duda, algo que solicitaron los vecinos. "Entendemos la preocupación que generan unas obras de esta envergadura, pero queremos transmitir que el proyecto está pensado para mejorar el día a día de todos los oriolanos, con garantías de accesibilidad, seguridad y una mejor evacuación del agua en episodios de lluvia", ha manifestado la concejala.
Durante la visita, se ha hecho hincapié en que la cota de las aceras en las fachadas se mantiene exactamente en el mismo nivel que antes, sin que se produzcan variaciones que afecten a portales, viviendas o comercios. De este modo, los accesos no perderán ni un milímetro de altura respecto a la situación actual.
Además, el proyecto incorpora una mejora sustancial en la recogida de aguas pluviales en el tramo final, pasando de un único imbornal a seis, lo que aumentará de manera notable la capacidad de evacuación. La propia sección constructiva de la calle se ha diseñado para favorecer el desagüe hacia el punto más bajo, garantizando así un funcionamiento incluso más eficaz que el anterior.
Grao ha subrayado que "los técnicos municipales están pendientes en todo momento para que cualquier incidencia o ajuste quede subsanado al instante, con el objetivo de ofrecer a los vecinos la máxima seguridad y tranquilidad".
En cuanto a la accesibilidad, la edil ha recordado que se trata de un aspecto prioritario del proyecto y que se están adoptando todas las medidas necesarias para que las personas con movilidad reducida puedan transitar con comodidad y seguridad.
