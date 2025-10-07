TORREVIEJA
El Ayuntamiento de Torrevieja repite la valoración de ofertas del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria
La segunda valoración de criterios técnicos aumenta la ventaja de la oferta de Hozono Global sobre OHL/Las siete propuestas presentadas suspenden en las alternativas de mejora de zona verde y juegos infantiles
Repetimos. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja ha obligado al técnico ingeniero responsable de la valoración de ofertas para adjudicar el concurso público de construcción de la nueva zona peatonal y de la feria de atracciones de Torrevieja a repetir la baremación de la oferta técnica de las plicas presentadas. El motivo: se ha detectado un error en la suma aritmética de la puntación.
La resolución no dice quién o cómo ha sido detectado el fallo en este concurso, el más importante desde el punto de vista económico en la estrategia de renovación de la fachada marítima en la que está empeñado el Ayuntamiento de Torrevieja en los últimos años. Decide la inversión a realizar en el espacio público que hace unos meses ocupaba el paseo de la Libertad y su avenida, que se peatonalizará.
Más distancia
En la primera baremación, donde las empresas se juegan el 40 % de su puntuación, la oferta del Grupo Hozono (Orthem-Abala) y la de Obrascón-Huarte obtuvieron un resultado bastante igualado. Tras el error encontrado, en la segunda la distancia entre Hozono y OLH se hace sensiblemente mayor y roza los tres puntos a favor de Hozono.
Fuentes municipales aseguran que la valoración de los distintos aspectos de las ofertas no ha variado entre la primera y la segunda, solo la suma de la puntuación, en la que había un fallo exclusivamente aritmético.
El error ha obligado a la misma mesa de funcionarios a aplazar la apertura de la oferta económica, prevista para el 3 de octubre, en la que compiten por otro 30 % de los puntos. En la ampliación del plazo de garantía (15 %) y la reducción del plazo de ejecución (15 %) se disputaban el resto.
Las ofertas económicas todavía podrían darle un vuelco final al resultado.
SEGUNDA BAREMACIÓN:
Al margen del error y la modificación de las puntuaciones tras su corrección, la baremación destaca que ninguna de las siete grandes empresas que se ha presentado ha "aprobado" con su proyecto la propuesta municipal para que mejoraran la prevista zona de verde, la de juegos infantiles y la de ubicación de las 40 casetas de artesanía que, siempre según el pliego técnico, junto a las cien que están previstas situar entre la aduana y el muelle Mínguez, sí que volverán a su antiguo emplazamiento.
PRIMERA BAREMACIÓN :
El técnico, tanto en la baremación inicial como en la rectificada, valora esas alternativas -a modo de mejoras- como muy deficientes o insuficientes en este sentido. Incluso una firma ni lo presenta.
El alcalde Eduardo Dolón destacó cuando comenzaron a talarse palmeras y a trasladarse ficus y olivos del paseo de La Libertad, que la vegetación y las zonas verdes serán una prioridad en el proyecto. Pero no parece que a las empresas, por el precio de licitación ya bastante ajustado, y porque en esas tres alternativas solo se jugaban nueve puntos del total de 100 en la valoración, hayan considerado relevante lo que el primer edil asegura que le parecía esencial.
¿Dónde está el paseo?
Además, el proyecto no deja mucho margen para la construcción de paseo alguno, al menos en el concepto que los ciudadanos de Torrevieja y visitantes tienen de ese espacio, en función del que ha demolido, si no es un camino salpicado de atracciones de feria hasta la zona de ocio.
Casi toda la superficie resultante entre la obra de la nueva zona de ocio y la acera de la avenida de La Libertad, que desaparece, se destina a la feria de atracciones con distintos grados de ocupación en función de la época del año, a excepción de una franja situada junto a la fachada de los edificios residenciales de primera línea. En invierno resulta una gran explanada y en verano se ocupa por completo.
Ubicaciones
En el proyecto de Ipydo la zona de vegetación queda acotada a una pequeña franja que ni tan siquiera se corresponde con la hilera de ficus que todavía está en pie en la zona ahora, mientras que no se identifica con claridad dónde se ubica la de juegos infantiles que se citan en los pliegos. Sí aparece con gran detalle qué parcelas -incluso con el nombre comercial actual de cada una de ellas- ocupará cada una de las atracciones de la feria.
En cuanto a la jardinería, solo se hace referencia a la renovación del sistema de riego que cruza esa pequeña franja de vegetación y que supone una inversión de apenas 40.000 euros sobre el total de los 9 millones de euros. En la descripción de las obras las únicas concesiones al planteamiento que el equipo de gobierno asegura que tiene sobre esta zona desde el punto de vista de renovación del paisaje urbano -siempre según el proyecto-, son la construcción de una fuente pisable con 24 surtidores valorada en 100.000 euros; la ubicación de un sistema de sombra especial "Ombrela" y la previsión de que la recogida de residuos de la feria se realice mediante contenedores soterrados.
Además figuran media docena de modelos distintos de jardineras-macetero, a ubicar sobre el pavimento, nunca en el pavimento. Así, teniendo en cuenta lo que han presentado las ofertas y lo que dice el proyecto, la prioridad municipal de que la nueva zona reurbanizada sea también un pulmón verde tendría que cumplirse a golpe de grandes jardineras o con la modificación a última hora del proyecto, con su correspondiente sobrecoste.
Hasta cuarenta puestos
Una de las actuaciones que contempla este proyecto, realizado por Ypido con una esquemática recreación en la documentación, debe reservar espacio para 40 puestos de artesanía. Con lo que se despejaría la incógnita sobre dónde se iban a ubicar la totalidad de negocios de artesanía. Cien de ellos se ubicarían entre el edificio de la aduana restaurado y la rehabilitación del muelle Mínguez y cuarenta más en esta zona. El hecho de que no se indicara que una parte de los 150 actuales también se van a disponer en el nuevo entorno de la feria generó extrañeza cuando se presentó el proyecto del nuevo paseo del cantil de la bahía. Es una previsión que figura en un contrato público, pero que el equipo de gobierno no ha querido explicar públicamente, y que, visto lo visto, podría volver a modificarse.
Los planos y la documentación técnica del proyecto, de nuevo, no despejan dudas de dónde se ubicarán esos 40 puestos en esta explanada rectangular comprendida entre la actual plaza de Capedepont, que también desaparece con sus arbolado de gran porte (ficus y palmeras de varios brazos) siempre según estas previsiones, y el arranque del paseo del dique de Levante en el Hombre del mar, la actual acera de la avenida de La Libertad y la nueva zona de ocio.
Concurso abierto, acuerdo marco y bajas económicas
Hozono ha acaparado buena parte de la adjudicación de obra pública en Torrevieja. Y tiene en estos momentos tres de importe millonario en marcha. La rehabilitación de la Fábrica del Hielo, la electrificación primaria del mismo recinto en el que se va a actuar ahora, con un modificado al alza del 35 % sobre el precio de adjudicación, y la renovación del primer tramo del paseo del dique de Levante con la construcción de una rampa de conexión de este paseo voladizo con la nueva zona de ocio Paseo del Mar. La anteriores adjudicaciones se realizaron en el ámbito del contrato marco, donde las empresas solo podían mejorar el precio a la baja en aproximadamente un 10 %.
El alcalde decidió sacar este concurso del acuerdo marco para evitar la batería de recursos a la que se han expuesto estos contratos de obras millonarias bajo esa modalidad habilitada por el exdirector general de Urbanismo. Lo que permite a las empresas arriesgar y presentar bajas de hasta el 30 %. Al quedar fuera, la limitación que presenta el acuerdo marco de no mantener tres contratos del mismo nivel de inversión para la misma empresa ya no afectaría a Hozono.
