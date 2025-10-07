Los Caballeros del Rey Fernando liderarán el bando cristiano en la próxima Reconquista de Orihuela 

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela del próximo año ya tienen embajador cristiano: Eduardo Aparicio Nortes, que ha sido elegido por su dedicación, entusiasmo y amor por la ciudad. Tanto su trayectoria festera como su compromiso con la ciudad lo convierten en una figura muy querida y respetada.

El oriolano, nacido en 1979, es miembro de los Caballeros del Rey Fernando. Su primer contacto con la fiesta fue de la mano de los Abdelazíes, a través de la hermana de su cuñado, participando en varias retretas con esta comparsa desde el año 2003. En 2007 desfiló con los Templarios en una fila especial, y en 2009 se incorporó a los Caballeros del Rey Fernando, formando parte desde entonces de la conocida fila El 91.

Es un apasionado de Orihuela y sus tradiciones, destacando por su implicación en la vida social y cultural del municipio. En 2007 formó parte de una lista electoral municipal, reflejo de su compromiso con el desarrollo de su ciudad. Además, preside desde hace 14 años la Comisión de Fiestas del barrio del Sagrado Corazón de la Carretera de Beniel, así como la Asociación Provincial Amigos del Sagrado Corazón.