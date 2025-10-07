La Concejalía de Familia de Orihuela celebra Bodas de Oro con dinero público en los caladeros de voto de Vox

La edil María del Carmen Portugal (Vox) vuelve a estar en el centro de la polémica tras su segunda petición de compatibilidad para ejercer como docente al mismo tiempo que mantiene su actividad como edil con dedicación exclusiva, por la que percibe más de 50.000 euros al año. Ahora, el área que dirige, la Concejalía de Familia, un departamento creado a petición de Vox dentro del pacto de gobierno con el PP, ha organizado dos actos para celebrar las Bodas de Oro de vecinos del municipio. En concreto, en La Matanza y La Murada, a la sazón pedanías donde el voto de la ultraderecha se ha hecho fuerte. No en vano, el general Manuel Mestre es natural de La Murada.

Estas celebraciones no han sido publicitadas por parte de la concejalía ni han tenido difusión, celebrándose en "el más absoluto secretismo", según han desvelado el PSOE y Cambiemos, que han subrayado también que ningún miembro de la Corporación fue invitado a estos actos, cuando deberían haberlo hecho, por tratarse de algo institucional. Sin embargo, han apuntado, "lo convirtieron en un acto de propaganda de Vox, pagado con dinero del Ayuntamiento".

La primera de las celebraciones tuvo lugar, según obra en el expediente de la concejalía, el 26 de septiembre en La Matanza, con un total de 13 matrimonios participantes, a los que se les obsequió con una estatuilla y una cena, mientras que el próximo sábado se realizará el mismo acto en la pedanía de La Murada para un total de 23 matrimonios.

El importe total de esta actividad es de 3.344 euros en catering y otros 1.008 para las estatuas, lo que supone un total de 4.352 euros de dinero público, gastado por parte de la concejala Portugal, con "la única finalidad de premiar a las dos pedanías en las que más votos tuvo Vox en las elecciones municipales, no realizando esta celebración en el resto de pedanías, centro y costa y utilizando los recursos municipales para ir haciendo precampaña electoral", han criticado ambas formaciones.

Las dos empresas elegidas para la realización de la actividad no son de Orihuela. El catering lo realiza una empresa de Santomera (Región de Murcia) y las estatuillas proceden de una mercantil de Cádiz, por lo que "esta actividad no repercute en el comercio ni en las empresas de Orihuela", han añadido.

"Indecencia"

Para la portavoz de Cambiemos, Leticia Pertegal, "este es un ejemplo más de la inutilidad de la Concejalía de Familia en nuestro Ayuntamiento. Esta concejalía en lugar de destinar el dinero público de los contribuyentes en beneficio de la ciudadanía, lo hace en políticas de propaganda de una absurda y ridícula agenda ideológica. La concejala Portugal, ha empezado ya a hacer campaña electoral con el dinero destinado a su concejalía, en lugar de destinarlo a lo que realmente importa en este municipio y en concreto a las familias, que tanto dice defender".

Al final, ha continuado, "esta concejalía no tiene una utilidad social ni tiene un proyecto claro y solo está sirviendo para hacer un malgasto del dinero de todos. Este es el chiringuito particular de la concejala Portugal. Como esta concejalía no tiene programa ni una línea de trabajo, la emplean como instrumento para premiar a las pedanías con más votantes de Vox, empleando para ello recursos y dinero que provienen del Ayuntamiento".

Por ello, Cambiemos ha vuelto a pedir al alcalde Pepe Vegara que le retire el sueldo a la edil y que se suprima la Concejalía de Familia, ya que "esta concejala no trabaja en nada, y cuando decide hacerlo es para tirar el dinero público en actividades o acciones que no benefician al municipio".

"Una indecencia más", ha concluido Pertegal, que también se ha preguntado si el PP "va a estar tragando con todo lo que hace esta concejala con tal de mantener el pacto de gobierno".

En palabras del concejal socialista Juan López, "Portugal invita, pero lo pagamos entre todos. La celebración de estas bodas de oro en solo dos pedanías de las 26 supone "una discriminación para el resto del municipio. La edil debería explicar por qué ha decidido pagar una cena y dar premios en unas y en otras no, como una forma de premiar a los suyos".

Desde el PSOE y Cambiemos, que aseguran que la iniciativa ha levantado ampollas incluso entre pedáneos del PP, recalcan que van a seguir fiscalizando las iniciativas de la Concejalía de Familia, con tal de que "no haya un mal uso del dinero público, garantizando que los impuestos de la ciudadanía oriolana se destinan a realizar acciones serias en beneficio de la ciudadanía".

Invitación a todas las pedanías

Por su parte, desde la concejalía aclaran que se contactó con todos los alcaldes pedáneos y se estableció un plazo de dos meses para la presentación del listado de matrimonios que cumplían 50 años de casados. En aquellos casos en los que se recibió la información, solo por parte de estas dos pedanías, se procedió a organizar el acto de homenaje.

"De haber sido una selección arbitraria, el procedimiento no habría podido ser fiscalizado", sostienen las mismas fuentes, que aseguran que "la intención es continuar organizando en un futuro esta celebración en el resto de pedanías".

Además, subrayan que en pedanías donde los alcaldes pedáneos pertenecen a Vox -como Virgen del Camino, La Campaneta o Barbarroja- no se ha llevado a cabo la celebración. Por tanto, "queda demostrado que no se trata de una iniciativa con fines propagandísticos, sino de un reconocimiento de la Concejalía de Familia a los matrimonios con más de 50 años casados", insisten.

"Una vez más, queda patente la falta de rigor de la oposición en su labor de fiscalizar al equipo de gobierno: han mentido sobre los resultados electorales de La Matanza, han mentido sobre la consulta a los pedáneos y han mentido sobre la realización del acto únicamente en pedanías donde existen alcaldes pedáneos de Vox", concluyen.