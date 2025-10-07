Avance de cartel del Bigsound Torrevieja: Myke Towers, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez y Ptazeta

El festival Bigsound incorpora una nueva sede en su recorrido por distintas ciudades españolas y celebrará su primera edición en Torrevieja los días 25 y 26 de julio de 2026. El evento tendrá lugar en el Parque Antonio Soria y la organización acaba de anunciar los primeros artistas del cartel que incluye a Myke Towers, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez, Ptazeta, Marc Seguí y Paula Koops.

Este anuncio forma parte de la estrategia de expansión del festival, que desde su origen en València ha ido incorporando nuevas sedes como Pontevedra, Sevilla y, a partir de 2026, también Barakaldo y Torrevieja.

La organización ha señalado que el objetivo es fomentar un modelo descentralizado que impulse la proyección cultural y turística de los territorios anfitriones.

El Bigsound es la apuesta del Ayuntamiento de Torrevieja para sustituir al RBF y tendrá un coste para las arcas municipales de unos cien mil euros por edición.

Cartel promocional de Ana Mena para el Bigsound de Torrevieja / INFORMACIÓN

Presencia internacional y artistas consolidados

Myke Towers, figura destacada del reguetón y el trap latino a nivel global, será uno de los nombres centrales del cartel. Originario de Puerto Rico, ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Maluma o Camila Cabello, y acumula múltiples discos de platino y reconocimientos en premios como los Latin Grammy o los Billboard Latin Music Awards. Su actuación en Torrevieja será la única prevista en la provincia de Alicante durante 2026, y marcará su regreso a la zona tras más de seis años sin presentarse allí.

Junto a él, Ana Mena y Juan Magán representan dos de las figuras más influyentes de la música en español en las últimas décadas. Mena, conocida por su fusión de pop, dance y ritmos urbanos, ha trabajado con artistas como Becky G, Omar Montes o Thalía, y acumula decenas de certificaciones en España y otros países. Magán, pionero del electrolatino, ha sido clave en la internacionalización de sonidos como el reguetón y la salsa electrónica, con colaboraciones que incluyen a Shakira, Enrique Iglesias o J Balvin.

Diversidad generacional y estilística

El cartel también refleja una apuesta por la diversidad generacional. Leire Martínez, tras 17 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, inicia una etapa en solitario con nuevos lanzamientos como Mi nombre y 3 Deseos. Su participación en Torrevieja será su primera actuación en la provincia de Alicante desde su regreso como solista.

Omar Montes y Ptazeta representan, desde distintos enfoques, la consolidación del género urbano en España. Montes ha logrado una notable conexión con el público gracias a una propuesta que mezcla reguetón, flamenco y trap, mientras que Ptazeta se ha posicionado como una de las voces más reconocibles del panorama urbano femenino, con colaboraciones destacadas como la realizada con Bizarrap.

Cartel promocional de Juan Magán para el Bigosound de Torrevieja / INFORMACIÓN

Nuevas voces del pop español

La programación incluye también a artistas emergentes como Marc Seguí y Paula Koops. Seguí, procedente de Mallorca, ha ganado relevancia con un estilo que combina pop alternativo y lo-fi, mientras que Koops, compositora y productora madrileña, ha sido reconocida por su propuesta fresca que entrelaza pop, rock alternativo y referencias de los años 2000.

"Proyecto cultural"

Desde su lanzamiento, Bigsound ha buscado ir más allá del formato tradicional de festival. Según sus organizadores, el evento se concibe como una iniciativa cultural con impacto social y económico, capaz de atraer público nacional e internacional y dinamizar los territorios donde se instala. En València, sede original del festival, se estima que ha generado un impacto económico superior a los 200 millones de euros y ha congregado a más de 300.000 asistentes desde su primera edición.

Cartel promocional de Omar Montes / INFORMACIÓN

La llegada a Torrevieja se enmarca en esta misma lógica, con el respaldo del Ayuntamiento local y como parte de una estrategia orientada al turismo juvenil y la promoción cultural de la Costa Blanca.

