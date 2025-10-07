El equipo de gobierno del PSOE de Dolores pierde la votación que se decidía expropiar suelo del alcalde

El pleno del Ayuntamiento de Dolores celebrado este lunes evidenció, a juicio del PP, la fragilidad del gobierno local socialista, que, pese a tener mayoría absoluta, no logró aprobar la expropiación de un terreno copropiedad del alcalde, José Joaquín Hernández Sáez, según ha informado en el portavoz de los populares, Manuel Guerrero, en un comunicado.

La propuesta quedó sobre la mesa por 6 votos a favor (PP y Vox) frente a 5 en contra (PSOE), debido a la ausencia de una concejala del PSOE y la abstención obligada del alcalde por conflicto de intereses.

Baja

El alcalde Hernández ha precisado a INFORMACIÓN este martes que la edil está de baja y no recibió la notificación del pleno, puesto que la legislación permite asistir a una sesión en esa situación laboral. "Nos enteramos de que la concejala no había sido notificada poco antes de la sesión", precisó el regidor, que también es secretario comarcal del PSOE.

El portavoz del PP, Guerrero denunció lo que a su juicio son graves irregularidades en la tramitación de este expediente, que carecía de información esencial para una votación informada.

Tasación

“La tasación de los técnicos municipales valoraba el terreno en 285.000 euros, descontando correctamente los gastos de urbanización pendientes. Sin embargo, el Tribunal del Justiprecio ha fijado el importe en 306.000 euros, al no tener en cuenta dichos costes. Es decir, una diferencia de 21.000 euros injustificada que pagarán los vecinos de Dolores”, señaló.

Guerrero recordó que los presupuestos de 2025 incluyen una partida de 85.000 euros para reurbanizar esa zona, lo que confirma que la urbanización no estaba completa, tal como indicaban los técnicos municipales. Criticó además que el PSOE presentara en el pleno una resolución del Justiprecio ya firme, sin haberla recurrido, pese a la diferencia de valoración. “¿Quién dio la orden de no recurrir? ¿En base a qué informe jurídico se ha tomado esa decisión? No existe acuerdo, documentado, ni informe jurídico que lo respalde”, cuestionó.

En este sentido, Hernández matizó que la valoración realizada por los propietarios era mucho mayor que la fijada por el tribunal pero que los técnicos municipales han aceptado la propuesta porque ante un recurso de los propietarios el Ayuntamiento podía perder el pleito, en algo que se expresa en los informes técnicos.

Cuartel

El portavoz popular acusó al gobierno local de actuar "con improvisación y sin transparencia", y destacó que el Ayuntamiento ya dispone de suelo público suficiente para futuras instalaciones, como el nuevo cuartel de la Guardia Civil. “El PSOE de Dolores gobierna con improvisación, sin rigor y sin transparencia. Su gestión de las expropiaciones es un despropósito que pagarán los vecinos”, concluyó.

El alcalde, que no participó en la votación al contar con un interés directo en la decisión, ha querido matizar algunas de las declaraciones de la oposición del PP. Señaló que los terrenos, unos 1.659 metros cuadrados destinados a la ampliación del cuartel de la Guardia Civil, están clasificados como de equipamiento desde 2002, mucho antes de que llegara a la política municipal.

Edificio actual de la Guardia Civil en Dolores / Tony Sevilla

Hernández es propietario de la novena junto a primos y hermanos. Señaló que la legislación obliga a los municipios tras una sentencia del Tribunal Supremo a ejecutar todas las expropiaciones pendientes en defensa de los intereses de los propietarios. Hay que tener en cuenta que durante 24 años -como en otras muchas situaciones similares en municipios de la Vega Baja- los propietarios no han podido hacer nada con los suelos sujetos a clasificaciones de uso público a expensas de la expropiación, abonando los impuestos correspondientes.

Hernández reiteró que se limita a hacer cumplir la legislación como cuando el municipio expropió suelos del entonces concejal del PP y "nadie se opuso". También recordó que PP y Vox han reclamado la expropiación de un suelo para la construcción de un parque en parcelas de propiedad de un edil de Vox, que también es familiar del portavoz del PP y aportó el vídeo del PP en campaña electoral que se difundió en redes sociales y se reclamaba la expropiación después de treinta años . "Es un municipio pequeño, para todos", recuerda el regidor.

El alcalde se ha preguntado por qué PP y Vox no votaron en contra el punto, en vez de plantear dejarlo sobre la mesa y animó a la oposición a reclamar que el suelo se desclasifique.

Desclasificación

"Entonces -si se desclasifica, dijo Hernández- el pago en indemnizaciones que tendría que realizar el Ayuntamiento sería mucho mayor tras dos décadas en la que los propietarios no han podido hacer nada y han pagado todos los impuestos", recordó, el primer edil, para añadir que los suelos se deben destinar a un cuartel de la Guardia Civil que ha duplicado su número de efectivos hasta más del medio centenar y necesita esa ampliación.