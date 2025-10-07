El Teatro Circo de Orihuela acoge un espectáculo sobre Miguel Hernández con canciones de Serrat
La obra teatral "Para la libertad" se representa este sábado a las 21.30 horas
El Teatro Circo Atanasio Die de Orihuela será el escenario de la representación de la obra Para la Libertad, un espectáculo que rinde homenaje a la vida y legado literario de Miguel Hernández, este sábado a las 21.30 horas.
La propuesta teatral, organizada por la Concejalía de Cultura, recrea sobre las tablas la trayectoria vital y poética del autor oriolano, acompañada por la música de Joan Manuel Serrat, cuya voz y composiciones han mantenido viva la memoria hernandiana en generaciones enteras.
Temas emblemáticos como Las nanas de la cebolla, Elegía a Ramón Sijé, Llegó con tres heridas o El niño yuntero, entre otros, son interpretados en directo como motor de la trama, configurando un espectáculo global que une teatro textual y música en vivo.
Para la Libertad se presenta como una cita cultural, ya que las canciones del disco homónimo de Serrat forman parte de la memoria colectiva y cuentan con un profundo arraigo entre la población oriolana, que reconoce en ellas una forma de conexión con la obra de Miguel Hernández.
La entrada es gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones pueden recogerse en la taquilla del Teatro Circo en su horario habitual.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
- La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura