El PSOE de Torrevieja critica la ordenanza de ZBE por falta de planificación y alternativas reales al vehículo privado

El Grupo Municipal Socialista de Torrevieja ha expresado su preocupación ante la nueva ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) presentada por el equipo de gobierno del Partido Popular y que, a falta del periodo de alegaciones, ha sido aprobada inicialmente en el pleno.

La portavoz socialista, Bárbara Soler, en una nota de prensa, ha señalado que, si bien estas zonas responden a una obligación derivada de la normativa europea y estatal cuyo fin es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, la propuesta del PP amplía de forma inesperada el ámbito de aplicación respecto al plan inicialmente anunciado. Inicialmente, se limitaba a la fachada marítima y las calles que confluyen en los paseos. Ahora, en una segunda fase, incluye la mayor parte del centro del casco urbano.

Esta ampliación, según ha advertido, restringirá considerablemente el acceso al casco urbano en vehículos particulares y podría tener un impacto negativo en los negocios ubicados en esa área.

Congestión y contaminación

Soler ha explicado que el gobierno local justifica esta extensión en los problemas recurrentes de congestión y contaminación del municipio, así como en la necesidad de alinearse con los objetivos de transición ecológica. Aunque reconoce la validez de esos argumentos, ha subrayado que, con el actual estado del transporte público —caracterizado por retrasos, deficiencias en el estado de los vehículos y falta de frecuencia—, muchos ciudadanos no tienen otra alternativa que permanecer en sus hogares si se les impide usar el coche. "Los autobuses llegan tarde, están en mal estado y no hay frecuencia suficiente. No se puede pedir a la gente que deje el coche si no tiene otra opción", subrayó.

En su opinión, no es razonable exigir a la población que renuncie al vehículo privado sin ofrecer un sistema de transporte colectivo eficaz. La actual prestación, sin contrato desde 2012, la realiza la empresa multinacional Avanza por 260.000 euros al mes, pagados con informes de reparo de Intervención, mes a mes.

El Ayuntamiento intenta desde hace seis años adjudicar el nuevo contrato de transporte público. En estos momentos está pendiente del recurso de una empresa a los pliegos de condiciones ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

Rechazo social

La portavoz ha atribuido el rechazo social que está generando la medida de la aplicación de la ZBE no a una oposición a la sostenibilidad, sino a la ausencia de una planificación adecuada, ya que en Torrevieja no existe una alternativa real al uso del automóvil privado.

Soler ha mostrado su sorpresa por el cambio de criterio del PP en cuanto a la delimitación de la ZBE: mientras que meses atrás se aseguraba que coincidiría con la reurbanización de la fachada marítima, ahora se ha ampliado considerablemente. Ante este giro, ha sugerido que más que una genuina conciencia ecológica, parece prevalecer un interés recaudatorio, derivado de las futuras sanciones —aunque se hayan pospuesto un año—, del régimen de estacionamiento para residentes y de la expansión de la zona azul.

Además, ha recordado que Torrevieja es uno de los municipios más rezagados en la implementación de la ZBE, lo que ya ha provocado la pérdida de más de un millón de euros en fondos europeos. En este contexto, ha lamentado que el Ayuntamiento haya desistido del contrato destinado a conectar los carriles bici e itinerarios escolares con la zona de bajas emisiones por no haber cumplido los plazos establecidos, reconociendo además que no dispone de recursos propios para asumir ese proyecto.

La ley dice que siempre

Otro aspecto criticado por el PSOE es la afirmación del gobierno local de que la ZBE solo entrará en vigor si se superan ciertos umbrales de contaminación. Soler ha señalado que una cuestión tan relevante debería estar claramente regulada en la ordenanza, pero no lo está, precisamente porque resulta incompatible con la normativa vigente. El Real Decreto 1052/2022 establece que las ZBE son instrumentos permanentes de política urbana y ambiental, no medidas temporales; si bien se pueden adoptar restricciones adicionales durante episodios de alta contaminación, la propia ZBE debe mantenerse activa en todo momento.

Acceso a zonas públicas

El grupo socialista también ha solicitado mayor claridad sobre el acceso a los centros educativos. Aunque la ordenanza menciona que los vehículos sin distintivo ambiental vinculados al ámbito escolar podrán acceder para dejar o recoger alumnado, no especifica si los padres con coches no aptos para circular en la ZBE podrán hacerlo. Soler ha advertido que, si la Conselleria no garantiza el transporte escolar y el Ayuntamiento limita el acceso, miles de familias se verán gravemente afectadas.

La portavoz del PSOE ha reclamado una ordenanza más precisa, que ofrezca seguridad jurídica y evite la improvisación. Ha calificado el texto actual como un borrador elaborado con precipitación y ha insistido en que los ciudadanos y empresarios afectados merecen certezas, no soluciones provisionales. Para ella, la sostenibilidad no se logra mediante multas, sino mediante una planificación rigurosa y la provisión de alternativas reales al uso del vehículo privado.