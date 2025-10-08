Los actos prenavideños en Orihuela costarán 24.000 euros

El Ayuntamiento de Orihuela ya calienta motores para la Navidad. A través de la Concejalía de Festividades, ha licitado el contrato para la organización y ejecución de los actos prenavideños, como son el encendido de luces en la ciudad (lote 1) y en la Costa (lote 2) y la Tardebuena (lote 3), con un presupuesto de 24.079 euros, que se desglosan por lotes en 8.470, 3.509 y 12.100 euros. Cabe la posibilidad de realizar dos prórrogas de un año (para 2026 y 2027) por un montante global de 59.700 euros (sin IVA).

Estas actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos del municipio. El encendido de luces navideñas será el primer fin de semana de diciembre, mientras que la Tardebuena se celebrará y el 24 de diciembre.

Según el departamento que dirige Rocío Ortuño (PP), estas iniciativas dan respuesta a una demanda ciudadana y cumplen varias funciones de interés general como fomentar la participación y la convivencia, reforzar la identidad cultural y las tradiciones, estimular la economía local y el comercio de proximidad y crear un entorno acogedor y atractivo para vecinos y visitantes.

La Tardebuena, además, contribuye a generar en la ciudad un ambiente festivo demandado por una gran parte de la población, concluye la propuesta.

El día 5 a partir de las 17 horas habrá un pasacalles por el casco urbano con personajes navideños que finalizará a las 19 horas en la Glorieta Gabriel Miró, donde se procederá al tradicional encendido de luces navideñas. Como es costumbre, este acto se abrirá con la lectura del Cuento Navideño por el ganador del concurso de los Cuentos de Navidad organizado por la Concejalía de Educación.

El día 4 a las 18 horas será el encendido de luces en el litoral, en la rotonda plaza Antonio Vicea, donde estará situado el árbol navideño, con la actuación de un coro infantil o banda de música, que el año pasado tuvo que competir con los pitidos de protesta de algunos vecinos.

En la Tardebuena, el 24, tomarán protagonismo las terrazas de los bares de la zona donde se llevarán a cabo actuaciones de diferentes Dj's.