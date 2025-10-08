El catedrático que descubrió el valenciano del sur del sur

El catedrático de Filología Catalana de la Universidad de Alicante Brauli Montoya Abat ha culminado una larga trayectoria académica e investigadora de más de cuarenta años, marcada por su profundo vínculo con Orihuela y su defensa del patrimonio lingüístico y cultural del sur de la Comunitat Valenciana.

Doctor en Filología desde 1985, Montoya ha sido profesor en las universidades de les Illes Balears y Alicante, y es miembro tanto del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana como de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Su labor investigadora se ha centrado especialmente en los procesos históricos de desplazamiento lingüístico en las comarcas meridionales valencianas, con Orihuela como eje fundamental de su estudio.

El catedrático y miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Brauli Montoya / INFORMACIÓN

Vinculación con Orihuela

Desde la publicación de su tesis doctoral, dedicada al avance del castellano en Orihuela y Elda, en 1987, ha mantenido una estrecha relación con la ciudad, promoviendo iniciativas que han reforzado su reconocimiento como capital histórica del sur valenciano. Entre ellas, destaca su impulso a la realización de prácticas universitarias en los archivos oriolanos, una actividad que ha formado a generaciones de futuros investigadores y que, con motivo de su jubilación, se consolida como parte del plan docente de la Universidad de Alicante. Está previsto que el ya jubilado profesor asista a la primera sesión de estas prácticas en el curso 2025-2026 en la Biblioteca “María Moliner” y Archivo Municipal de Orihuela.

Montoya explica que de esa trayectoria se queda con la experiencia de sus alumnos en Orihuela. La de "recuperar una lengua que fue suya, de sus antepasados, como segunda lengua en la Comunitat Valenciana" y de muchos otros, de Filología Catalana, que han escogido Orihuela como su lugar de trabajo como profesores. “A nivel académico, durante los últimos años el interés ha crecido… Hay alumnos que eligen Orihuela para trabajar precisamente por lo que han aprendido”.

Proyectos culturales A lo largo de su carrera, ha liderado numerosos proyectos culturales y académicos en la ciudad: organizó un curso de doctorado sobre la evolución del valenciano en Orihuela (2003), promovió la celebración del congreso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en la localidad (2007), impulsó la creación del Aula “Antoni Almúnia” de Conversa en Valencià (2011), y participó en publicaciones clave como Orihuela, referente de la historia y la cultura valenciana (2007), Llengua i identitat a Oriola en època foral (2014) o Orihuela. La ciudad, el río y la huerta (2017). Asimismo, ha apoyado recientemente exposiciones y estudios históricos, como La Germanía: un conflicto en la Valencia del Renacimiento (2023) y la Historia de Callosa de Segura: Callosa de Oriola (2023).

Variante

En el ámbito lingüístico, el profesor nacido en Novelda ha defendido la existencia de una variante propia del catalán meridional, a la que denomina “l’oriolà", hablada históricamente en la antigua Governació d’Oriola y que aún pervive en buena parte del Baix Vinalopó y les Valls del Vinalopó.

Uno de sus mayores aportes metodológicos ha sido el uso de declaraciones judiciales de la época foral para reconstruir el habla cotidiana de los oriolanos entre los siglos XVI y XVIII, logrando capturar con notable fidelidad la espontaneidad del lenguaje popular, incluyendo diálogos callejeros y voces de distintos estratos sociales.

Voz constante

Más allá de su labor académica, el profesor Montoya ha sido una voz constante en la reivindicación de Orihuela y la Vega Baja como pilares esenciales del “mapa mental” valenciano. Su legado, construido con rigor y compromiso durante cuatro décadas, deja una huella indeleble en la comprensión y valoración del patrimonio lingüístico y cultural del sur de la Comunitat Valenciana.

“Mi trabajo de jubilación será investigar cómo se escribía en catalán desde Orihuela al Reino de Murcia… Tengo mucho material y sigo recogiendo. Orihuela mandaba cartas en catalán a Murcia… y los murcianos respondían en castellano. Era la normalidad durante un siglo o siglo y medio”, anticipa Montoya, que seguirá en la brecha.