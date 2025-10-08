(Des)aprendiendo a ser mujer en Orihuela 

La Biblioteca María Moliner de Orihuela acoge este viernes, a las 19 horas, la presentación del último libro de Francisco Cánovas Sánchez: Siempre estuvimos aquí. Será de la mano de José Rayos, doctor en Historia del Arte, pintor, escritor y activista cultural, y Ana Mas, doctora en Filosofía, mujer comprometida con el pensamiento crítico, la docencia -es directora del IES Tháder- y la vida cultural del municipio.

La publicación ofrece la trayectoria vital de 26 mujeres de los siglos XIX y XX que se reivindicaron como sujetos autónomos, con proyectos trascendentes, y conquistaron parcelas de libertad esenciales y significativas.

En palabras de Mas, "se negaron a ser alteridad, se negaron a ser el polo negativo de una relación asimétrica, no se conformaron con ser seres humanos relativos, inesenciales, atrapados en la subjetividad y la inmanencia que es el "destino" al que las condenaba el patriarcado".

Auténticas pioneras, mujeres que fueron las primeras en explorar territorios hasta la fecha reservados a los hombres: Josefa Amar, la pedagoga que fue la primera mujer en ingresar en 1782 en la Real Sociedad Económica aragonesa de Amigos del país; Dolores Aleu Riera, la primera licenciada en Medicina en España en 1882 y también la primera que alcanzó el grado de doctora, mucho antes de que la ley permitiese el acceso de las mujeres a los estudios universitarios en 1910; Rosario de Acuña y Villanueva, la primera que ocupó la tribuna del Ateneo de Madrid en 1884 para recitar sus poemas; Virginia González Polo, la primera que ocupó en 1916 altos cargos en el PSOE y la UGT; María Domínguez Ramón, la primera alcaldesa de la Segunda República Española en 1932; Ana Carmona Ruiz, una de las primeras futbolistas españolas; Encarnación Cabré Herreros, la primera mujer española que se dedicó profesionalmente a la arqueología; Matilde Ucelay Maortúa, que en 1936 se licenció en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y se convirtió en la primera arquitecta; Margarita Alexandre, una de las dos mujeres cineastas durante toda la época de franquismo...

Cartel de la presentación del libro / Información

"Para que podamos aquilatar lo extraordinario de sus logros es esencial conocer el punto de partida", añade Mas. Así, la primera parte del libro ofrece una descripción documentada de las coordenadas históricas en las que se desarrolló la biografía de estas mujeres, que incluye datos demográficos, marco legislativo, modelo educativo, rol asignado o proyección pública.

"En el complejo contexto que vive el feminismo hoy, acosado, como siempre, por los sectores más reaccionarios y ese submundo en el que se están convirtiendo determinadas redes sociales, en el que la post-verdad, los sesgos ideológicos, la desinformación, el negacionismo y los bulos han arrinconado a la evidencia, la objetividad, la información contrastada, el conocimiento científico y la verdad, libros como el de Francisco Cánovas se convierten en sólidos asideros para volver a reivindicar el abecé del feminismo clásico", sentencia Mas, que hace suyas las palabras de Simone de Beauvoir: "No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana".

Porque, a juicio de Mas, "la mujer no es una categoría universal, no existe el "eterno femenino", somos el resultado de una construcción cultural, se aprende a ser mujer y, en consecuencia, también se pueden desaprender las normas, los modelos y las exigencias de la sociedad patriarcal para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres".

Sobre el autor

Francisco Cánovas es doctor en Historia y Premio Nacional de Historia. Ha sido profesor en varias universidades españolas y subdirector general en el Ministerio de Cultura. Ha formado parte de diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que promueven actividades culturales y solidarias. Autor de numerosos estudios históricos, sociales y culturales, entre sus publicaciones destacan: "Los partidos políticos en la era isabelina" (1981), El Partido Moderado (1982), Los Decretos de Nueva Planta en los países de la Corona de Aragón (1985), La Reina del triste destino (2005), Yo, Manuel Azaña, tomo la palabra (2007), Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso (2019, Alianza Editorial), Santiago Ramón y Cajal. Maestro, científico y humanista (2021, Alianza Editorial) y Manuel Chaves Nogales. Barbarie y civilización en el siglo XX (Alianza Editorial, 2023). Actualmente, es presidente de la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo de Madrid.