Mimos para uno de los símbolos naturales de Orihuela: el ficus monumental de la Glorieta

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante por importe de 3.600 euros, destinada a garantizar el buen estado y la conservación del ficus monumental situado en la Glorieta Gabriel Miró. Se trata de un ejemplar de Ficus macrophylla catalogado como árbol monumental y singular de la Comunidad Valenciana, con una altura de 19,5 metros y aproximadamente 170 años de vida.

Gracias a esta ayuda, se están desarrollando nuevas actuaciones de mantenimiento que consisten en el arreglo de la base del árbol mediante aportes de materia orgánica, la colocación de una cubierta de corteza de pino, la aplicación de micorrizas para favorecer la simbiosis con las raíces y mejorar su desarrollo, así como la eliminación de ramas secas con el fin de reforzar su vitalidad y garantizar la seguridad.

Trabajos de mantenimiento para alargar la vida del ejemplar / Información

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha explicado que "todas estas actuaciones responden a criterios técnicos de conservación y se enmarcan dentro del plan de mantenimiento diseñado para preservar tanto la fisiología del ejemplar como las condiciones de su entorno. Nuestro objetivo es garantizar la salud de este ficus monumental y prolongar su vida útil bajo los estándares de conservación establecidos para los árboles singulares de la Comunidad Valenciana".

Estas labores se integran en una estrategia de conservación que incluye la monitorización periódica del árbol, la adecuación del suelo y las podas necesarias, asegurando así la protección de uno de los símbolos naturales más representativos de Orihuela.