Mimos para uno de los símbolos naturales de Orihuela: el ficus monumental de la Glorieta
El Ayuntamiento realiza labores de conservación del ejemplar de 19,5 metros y 170 años de vida con una subvención de 3.600 euros
El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante por importe de 3.600 euros, destinada a garantizar el buen estado y la conservación del ficus monumental situado en la Glorieta Gabriel Miró. Se trata de un ejemplar de Ficus macrophylla catalogado como árbol monumental y singular de la Comunidad Valenciana, con una altura de 19,5 metros y aproximadamente 170 años de vida.
Gracias a esta ayuda, se están desarrollando nuevas actuaciones de mantenimiento que consisten en el arreglo de la base del árbol mediante aportes de materia orgánica, la colocación de una cubierta de corteza de pino, la aplicación de micorrizas para favorecer la simbiosis con las raíces y mejorar su desarrollo, así como la eliminación de ramas secas con el fin de reforzar su vitalidad y garantizar la seguridad.
La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha explicado que "todas estas actuaciones responden a criterios técnicos de conservación y se enmarcan dentro del plan de mantenimiento diseñado para preservar tanto la fisiología del ejemplar como las condiciones de su entorno. Nuestro objetivo es garantizar la salud de este ficus monumental y prolongar su vida útil bajo los estándares de conservación establecidos para los árboles singulares de la Comunidad Valenciana".
Estas labores se integran en una estrategia de conservación que incluye la monitorización periódica del árbol, la adecuación del suelo y las podas necesarias, asegurando así la protección de uno de los símbolos naturales más representativos de Orihuela.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
- La dana deja hasta 72 litros en Torrevieja y un vertido de aguas residuales en la playa del Cura