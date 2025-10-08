Orihuela renueva el alquiler para el Centro Cívico de Entrenaranjos que está cerrado desde hace dos años

Los dos locales que deberían estar funcionando como Centro Cívico Polivalente de Participación Ciudadana en la urbanización de Entrenaranjos, en Orihuela, permanecen vacíos y sin ningún uso desde que se alquilaron hace dos años, en septiembre de 2023. Desde la firma de este contrato, el Ayuntamiento ha pagado más de 58.000 euros en concepto de arrendamiento. Una vez vencido el pasado mes de septiembre, el equipo de gobierno lo ha renovado por otro año más con un coste mensual de 2.485 euros, pero siguen cerrados.

Ya en enero, el PSOE preguntó en el pleno por este asunto, ante la evidencia de que los locales seguían cerrados mientras se pagaba un alquiler mensual de 2.420 euros. La Concejala de Participación Ciudadana, Anabel García (Vox), respondió entonces que el espacio se estaba acondicionando, que ya existía una factura para el mobiliario y que el centro se pondría en marcha en breve. Sin embargo, "lejos de eso, nueve meses después, todo sigue igual y ni siquiera se ha hecho el contrato menor que se necesita para la compra de los muebles", ha insistido el concejal socialista Isidro Grao desde la misma puerta del centro cívico clausurado.

"Despilfarro"

"Se ha prorrogado el contrato de alquiler, y los vecinos siguen sin este servicio", ha lamentado el edil, que ha puesto este hecho como un ejemplo de "la desidia de PP y Vox". Es más, ha añadido, "estos locales son el símbolo más claro de la dejadez y el despilfarro de este gobierno", porque "dos años después no hay servicio ni actividad, solo gasto", ha afirmado Grao.

A su juicio, es lamentable que se siga pagando por locales vacíos, mientras "Orihuela carece de muchos servicios básicos y con quejas de vecinos en todos los barrios, pedanías y la costa". Lo cierto, ha subrayado, es que "Orihuela sigue perdiendo subvenciones y pagando intereses por su devolución, mientras este gobierno gasta miles de euros en locales vacíos y mantiene asesores, superasesores y gerentes con sueldos disparatados que no gestionan nada".

Hay que recordar que en mayo de 2023, el bipartito aprobó el arrendamiento de dos locales para convertirlos en un Centro Cívico de Participación Ciudadana que albergaría un consultorio médico y servicios de Empleo, Industria, Agricultura, Desarrollo Rural y la Agencia de Colocación. Lo que se presentó como una medida para mejorar la vida de los vecinos quedó firmado en septiembre de ese mismo año, comprometiendo un total de 58.080 euros en dos años, con posibilidad de prórroga por tres años más. Sin embargo, pese a que los locales ya estaban acondicionados y listos para ser utilizados desde hace tiempo, aún permanecen cerrados.