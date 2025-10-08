La presa de Tabala contra inundaciones entra en su recta final: unas obras de 71,8 millones que se licitarán en 2027

Después de años de espera, incluyendo estudios, informes técnicos y valoraciones ambientales, la presa de Tabala, la primera gran obra contra inundaciones que se construya tras la dana de 2019, se licitará en 2027, según ha avanzado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, durante una reunión con asociaciones vecinales, plataformas de afectados y representantes políticos de los municipios implicados, que se ha celebradado este miércoles en el Ayuntamiento de Beniel (Región de Murcia).

La presa de laminación de la rambla para rebajar el impacto de las inundaciones en la Vega Baja contará con una inversión de 71,8 millones de euros -aunque en un principio se contemplaron 45 millones-, con financiación exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una partida que está sobre la mesa desde las lluvias torrenciales de hace seis años, cuando se hizo evidente la necesidad de una infraestructura que reduzca las avenidas de agua en la Vega Baja. El diseño está pensado para que los caudales circulantes sin presa de 400 metros cúbicos por segundo se reduzcan a 25.

El organismo de cuenca ha informado de que el proyecto está redactado y será expuesto a información pública de forma inminente. El encuentro ha querido servir para hacer una exposición divulgativa de la solución técnica adoptada para darle la mayor información posible a los posibles afectados, de cara a la exposición pública e impacto ambiental. En relación a esta última cuestión se han descrito las medidas compensatorias y correctoras que en coordinación con los técnicos de la comunidad murciana se han introducido en el proyecto para garantizar su viabilidad ambiental.

Reunión, este miércoles, en el Ayuntamiento de Beniel / Información

Los siguientes pasos serán tanto la información pública del proyecto en relación a los servicios y bienes afectados como el Estudio de Impacto Ambiental de cara a los trámites de tramitación ambiental. Una vez se culminen estos procedimientos, se licitarán las obras a lo largo de 2027.

A su vez, desde la CHS se ha hecho hincapié en que esta actuación es la primera de las varias que se encuentran en fase de proyecto para defender de las inundaciones a la Vega Baja, y que irán siendo objeto de participación publica conforme se vayan disponiendo de alternativas técnicas. Es una de las infraestructuras de referencia entre las que debe abordar el organismo de cuenca en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones (PGRI) de la cuenca del Segura en los próximos años, junto a la laminación de los caudales de la rambla de Abanilla-río Chícamo.

Inundación de la huerta tradicional de la Vega Baja en septiembre de 2019 / Alex Domínguez

Los vecinos, por su parte, se han mostrado esperanzados con que se cumplan los plazos y los trámites se agilicen, al sentirse en peligro cada vez que llueve con intensidad mientras la presa no esté construida, según ha expresado en el encuentro José Hernández, de la plataforma cívica Rambla de Tabala, que se creó tras las inundaciones de diciembre de 2016 -otra gota fría-.

La infraestructura, de hecho, aparece como una prioridad frente al riesgo de inundación en la cuenca del Segura desde el plan de defensa contra avenidas elaborado tras la riada de 1987. Hace casi un año, en noviembre, docenas de vecinos de pedanías murcianas y oriolanas de la margen derecha del río afectadas por las históricas riadas provocadas por la rambla de Tabala se concentraron para reclamar a la CHS que acelerara la construcción de la presa que permitirá laminar las avenidas de este barranco que nace en las estribaciones de las Sierras del Cristo, Pujálvarez y Escalona, a caballo entre la Región de Murcia y Alicante y a unos 30 kilómetros del casco urbano de Orihuela.

En 1992 se realizó un anteproyecto y se llegaron a expropiar los terrenos afectados, como obra complementaria al encauzamiento nuevo del Segura que sí se llevó a cabo. Durante décadas el proyecto no avanzó. Tras la dana de septiembre de 2019, la Confederación volvió a mover el proyecto, adjudicando su redacción a principios de 2023, con un presupuesto de 785.918 euros y un plazo de elaboración de 24 meses. En 2024, la entidad de cuenca aseguró a colectivos de la Vega Baja como Segura Transparente que estaba a punto de ser aprobado para proceder a su licitación. El paso del tiempo ha hecho que la inversión inicial de 45 millones pase a ser de casi 72.

Características

Esta infraestructura prevé la construcción de un embalse de 4,75 hm3, con una superficie de 110 hectáreas, con la función de la contención de avenidas en caso de lluvias torrenciales.

La superficie del futuro proyecto ocupa suelo íntegramente en la Región de Murcia, aunque los beneficiarios serán tanto las poblaciones dentro de la provinciana murciana como aquellas localidades limítrofes de la Vega Baja. El objetivo de la presa ubicada en la Boquera de Tabala (Murcia) es laminar el caudal de avenida generado por las tres ramblas principales que convergen en el embalse: la rambla de Cristo (un único cauce), la rambla Salada (que junto a otros cauces forma el saladar de Tabala) y la rambla de los Romos (la de mayor caudal aportante). El proyecto incluye el canal de descarga de la rambla de Tabala, que discurre por la vega derecha del río Segura hasta su entrega aguas arriba de Orihuela.

En cuanto a la presa, su tipología será de materiales sueltos con una altura máxima sobre el cauce de 17 metros y de 24 sobre los cimientos de la infraestructura. Además, la longitud de coronación será de 395 metros y una anchura de 8 metros.

La infraestructura introduce una seguridad a los bienes y personas ubicados aguas abajo de la presa, ya que para el periodo de retorno de 100 años para la que se ha diseñado los caudales circulantes sin presa de 400 m3/s se reducen a 25 m3/s.