El PSOE exige al grupo socialista de Benejúzar explicar sus "pactos ocultos" con el gobierno local del PP

El responsable de Política Territorial del PSOE comarcal, Manuel Ros, pidió hace unos días al portavoz del PSOE de Benejúzar, Miguel López, que trasladara al partido cualquier documento relativo a los supuestos acuerdos durante el actual mantado entre la formación socialista, en la oposición, y el Partido Popular que gobierna en minoría en Benejúzar. López ha señalado a INFORMACIÓN que solo asumirá esta solicitud si viene de parte de la dirección del partido, del PSPV, en València.

Retirada de sueldo

La petición verbal se realiza en el actual contexto político benejucense, cuando el alcalde, Vicente Cases, que lidera el grupo de gobierno del PP en ese Ayuntamiento, decidió hace unos días retirarle a López el sueldo de 2.500 euros brutos que ha estado percibiendo desde que se inició el mandato, en junio de 2023.

Cases señala que ese sueldo se decidió haciendo valer la potestad de cualquier alcalde a la hora de distribuir las asignaciones a los miembros de la Corporación -aunque es mucho más habitual en municipios grandes, no en uno de seis mil vecinos como Benejúzar-, y que se retira porque se quiere destinar el dinero a otros usos más preferentes.

Las razones

Sin embargo, la nómina al jefe de la oposición se entregaba porque ha garantizado la gobernabilidad del municipio durante más de dos años en los que el PSOE ha aprobado la mayor parte de los acuerdos de gestión de los populares. El PP ganó las elecciones de 2023 pero sin mayoría absoluta. Obtuvo seis concejales, el PSOE cinco y Ciudadanos dos. El PP no podía gobernar solo.

En el pleno de la semana pasada en el que el PP decidió quitar ese sueldo al jefe de la oposición permitió que los vecinos conocieran algunos aspectos de la relación entre PP y el PP inéditas, y poco habituales entre un gobierno local y el principal partido de la oposición.

Edificio principal del Ayuntamiento de Benejúzar / D. Pamies

Dos años

Cases aseguró que había un acuerdo de gobernabilidad por escrito y firmado previo a la investidura en junio de 2023 que quedó en papel mojado porque el PSPV lo desautorizó. Mientras que López, que reconoce esa secuencia, mantuvo, que tras la votación de la investidura, en la que cada partido votó a su cabeza de lista, se llegó a un acuerdo posterior en el que la alcaldía pasaba al PSOE a los dos años de mandato. Este último era un "acuerdo verbal", que niega Cases y que el PSOE local señala que no se ha cumplido. Su incumplimiento y las tensiones derivadas de ello desde el verano serían las razones reales de Cases para retirar esa nómina.

López asegura que el acuerdo de investidura por escrito fue desautorizado directamente por el PSPV, pero que no lo va a entregar al PSOE comarcal ni provincial, aunque es posible que la secuencia termine con la apertura a López de un expediente informativo. El portavoz socialista, que fue alcalde dos años, además de diputado provincial, solo ha admitido públicamente este acuerdo verbal de alternancia en la alcaldía cuando se ha incumplido.

Pleno de investidura donde fue elegido alcalde Vicente Cases (PP) / INFORMACIÓN

Por su parte, fuentes del PSOE comarcal y provincial lamentan que López dejara pasar la oportunidad de gobernar con un pacto con Ciudadanos, el tercero en discordia. Aseguran esas fuentes que se le ofrecieron tres años de alcaldía para el PSOE y uno para Cs. López matiza que la portavoz de Cs, Rosa García, con la que se alternó en la Alcaldía en el mandato 2019-2023, solo ofreció para el actual mandato concejalías al PSOE y quedarse con la Alcaldía cuatro años, pese a contar con solo dos concejales. El PSOE le ofreció lo mismo pero a la inversa. Cuatro años de alcaldía para el PSOE y concejalías relevantes para el Cs cuatro.

Incluso López tuvo este miércoles oportunidad para hacer ofertas en un momento en el que el PP ya no tiene garantizada la gobernabilidad.

Señaló: "Si García quiere podemos aplicar lo mismo ahora. La Alcaldía para el PSOE lo que queda de mandato y Cs con las concejalías", reiteró, con algo de ironía.