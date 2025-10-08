Torrevieja ingresará 17,8 millones por renunciar a su porcentaje de pisos protegidos en el Plan Vive

El Ayuntamiento de Torrevieja entregó cuatro solares para la promoción y construcción de más de 800 viviendas de protección pública como despliegue del Plan Vive de la Generalitat, en el que la ciudad aspira a ser referencia en la Comunidad Valenciana, tanto por el número de viviendas públicas que se pondrán en el mercado, como por ser uno de los primeros municipios, mano a mano con el Consell, en adjudicar en firme su construcción.

Compensación

Como contrapartida, a cambio del valor de esas cuatro parcelas que suman 37.000 metros cuadrados, el municipio iba a recibir el equivalente al 15 % de los pisos construidos.

Pero una vez adjudicados los contratos del Plan Vive el Ayuntamiento torrevejense ha decidido desprenderse del equivalente a los 180 pisos que le corresponde recibir y que iban a formar parte de un parque de vivienda pública municipal y ahora ingresará el equivalente a su valor económico de 17,8 millones de euros.

Todas las viviendas, tanto las que van a realizar las empresas adjudicatarias, 631, como las que iban a ser propiedad municipal, las 180 restantes, se comercializarán como vivienda protegida, con un tope de precio máximo fijado con la administración, y requisitos impuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat todavía por determinar.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat, que gestiona el plan en convenio con el Ayuntamiento de Torrevieja, tiene que validar finalmente esta enajenación de patrimonio municipal, aunque en principio no presenta obstáculos desde el punto de vista jurídico administrativo, según indicaron este miércoles fuentes del equipo de gobierno del PP.

D. Pamies

Liquidez

El acuerdo ha pasado por junta de gobierno y supone una inyección importante de liquidez en el capítulo de ingresos para los próximos presupuestos municipales de 2026, cuyo anteproyecto está a punto de validarse. A diferencia de otro tipo de ingresos, el generado de la enajenación -venta- de patrimonio municipal puede ser empleado en el capítulo de inversiones.

Equilibrio presupuestario

Con esta partida el Ayuntamiento estará menos expuesto a la obligación de recurrir a operaciones financieras de préstamo, con lo que conseguirá equilibrar el presupuesto en un momento en el que la aplicación de las reglas de gasto ya había reducido la disponibilidad de recursos para las inversiones. Sobre todo, una vez que se cerró el grifo del uso de los remanentes de tesorería -superávit-, que tras una moratoria de varios años marcados por el covid y la crisis de precios por la guerra de Ucrania en los que se podían usar para sufragar proyectos, ahora solo pueden ser destinados a pagar deuda y a proveedores.

Localización de las parcelas en La Hoya y La Manguilla. El número total de viviendas es mayor que el previsto inicialmente por las mejoras de las empresas adjudicatarias / Plan Vive

La decisión se produce en una coyuntura en la que el municipio hace frente a compromisos millonarios para inversiones en la remodelación de la fachada marítima, entre otros proyectos. Para estas necesidades confía, de momento, en vías de financiación que presentan cierto grado de incertidumbre como las subvenciones de fondos europeos, de tramitación compleja, y las operaciones de préstamo que elevan la deuda, aunque el municipio cuenta con una capacidad de endeudamiento importante.

Ofertas

El Ayuntamiento cedió cuatro solares que suman 37.000 metros cuadrados urbanos al Plan Vive, en los que finalmente se van a levantar más de 800 viviendas. A cambio de la cesión del suelo, el municipio iba a adquirir un número determinado de viviendas equivalente al 15% del valor ofrecido. Iban a ser 90, pero finalmente el número se ha elevado a 180 porque las empresas han mejorado sus ofertas con un incremento del número total de viviendas a la hora de hacerse con los contratos.

Adjudicatarios

Abala Infraestructuras, adjudicataria del lote 1 de este contrato, entregará al municipio 4.925.539 euros correspondientes al equivalente del valor de 61 viviendas en la parcela R-17 del sector La Hoya, que cuenta con 9.700 m². La empresa vasca Livanto Promociones, que se ha hecho con los lotes 2 y 3 de las parcelas R-27a (9.066 m²) y R-31 (14.830 m²) del mismo sector La Hoya, abonará 12.182.508 euros como contrapartida a contar con 114 viviendas más, que inicialmente correspondían al Ayuntamiento.

Por último, Urdecón aportará 749.076 euros por las siete viviendas que iba a aportar al municipio en el sector La Manguilla de La Mata. Es la parcela más pequeña, frente al mar, con 3.608 metros de solar urbano.

En total suma un valor de 17,8 millones de euros.

Sin parque municipal

La inyección de dinero "fresco" para las arcas municipales tiene también sus contrapartidas. Con esta operación el equipo de gobierno del PP renuncia a conformar su propio parque de vivienda pública que, formado por casi 200 pisos, pretendía ofertar en distintas fórmulas, en especial, el alquiler joven y viviendas para colectivos vulnerables.

Esta circunstancia hubiera exigido, con toda probabilidad, la puesta en marcha de una empresa pública de gestión de la que carece el municipio o, al menos, de una oficina municipal de vivienda.

Requisitos

Fuentes del equipo de gobierno insisten en que toda la promoción a realizar por las empresas constructoras se pondrá en el mercado como vivienda de protección pública, en alquiler y con destino a colectivos específicos como los más jóvenes, y requisitos que den ventaja de acceso a los demandantes de vivienda de Torrevieja, aunque es algo que está por determinar.

La adjudicación de los lotes se ha formalizado este miércoles. Las empresas pueden comenzar a construir a lo largo de este mismo mes de octubre o principios de noviembre.

Urbanización

Al mismo tiempo, la UTE urbanizadora de la macrourbanización de La Hoya, donde se ubica la mayor parte de los solares, debe comenzar la segunda fase de urbanización, que afecta específicamente a esta promoción. Ambas actuaciones, los edificios de vivienda pública y la urbanización de los terrenos, se pueden desarrollar de forma simultánea. Eso sí, las casas, situadas entre la actual avenida de José Carreras y la zona de Doña Inés-Jardín del Mar, no podrán recibir licencia de primera ocupación sin que su sector esté urbanizado y recepcionado por completo con viales y servicios básicos.